174-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:22 Цієї ночі був один із наймасованіших обстрілів Харкова за останній час: близько 22:30 ворог обстріляв Київський район Харкова з РСЗВ, приблизно о 2:30 зафіксувано одразу 7 пусків ракет з Бєлгорода в напрямку Харкова, є удари в Шевченківському, Київському, Салтівському, Індустріальному та Холодногірському районах, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Жертв немає, постраждали будинки та дорожнє покриття.

10:10 Нині о 7:15 у Майському (Джанкойський район Криму, 210 км від фронту) почали детонувати боєприпасів, складовані на колишній фермі. З Майського вже евакуювали близько двох тисяч людей. Рефат Чубаров пояснив це "влучним попаданням у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом...". Крім того, нині ж зранку розпочалася пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Надводні кораблі Чорноморського флоту Росії продовжують займати надзвичайно оборонну позицію, патрулюючи, як правило, лише води в межах видимості узбережжя Криму. Це контрастує з характерно для цієї пори року посиленою військово-морською активністю Росії в інших морях.

Чорноморський флот продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступальних дій, але зараз йому важко здійснювати ефективний контроль на морі. Він втратив свій флагман «Москва», значну частину бойових літаків морської авіації і контроль над островом Зміїний.

Нині обмежена ефективність Чорного флоту підриває загальну стратегію вторгнення Росії, частково через те, що десантна загроза Одесі наразі майже нейтралізована. Це означає, що Україна може перенаправити ресурси, щоб тиснути на російські сухопутні сили деінде.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 43 900 (+150) осіб, танків – 1880 (+4) од., бойових броньованих машин – 4152 (+11) од., артилерійських систем – 989 (+4) од., РСЗВ – 263 (+2) од., засобів ППО – 136 (+0) од., літаків – 233 (+0) од., гелікоптерів – 196 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 790 (+3) од., автомобільної техніки – 3049 (+5) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 92 (+0) од., крилатих ракет – 190 (+3) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

55,0% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

23,9% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

50,8% автомобільної техніки (з них 0,7% за минулий тиждень),

32,1% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),

23,6% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

18,7% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

22,0% гелікоптерів (з них 0,3% за минулий тиждень),

9,7% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень).

07:41 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Відзначається проведення тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил республіки білорусь. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни. На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил російської федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони. Ворог обстріляв із артилерії райони Кам’янської Слободи Чернігівської області та Ходиного Сумської області. На Харківському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію для вогневого впливу неподалік Костянтинівки, Ртищівки, Соснівки, Питомника та Руських Тишків. На Слов’янському напрямку здійснював вогневе ураження біля Грушувахи та Вірнопілля. Підрозділи противника вживають заходів щодо покращення логістичного забезпечення на зазначеному напрямку. На Краматорському напрямку ворог продовжував обстріли із артилерії різних типів поблизу Краматорська, Спірного та Івано-Дарʼївки. Веде наступ по напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дарʼївка, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Білогорівка, Костянтинівка, Яковлівка та Зайцеве. Підрозділи противника вели наступальні та штурмові дії у напрямках Володимирівка – Бахмутське та Стряпівка – Соледар. Тут українські воїни зупинили та відкинули окупантів назад. На напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку ворог обстрілював із ствольної артилерії райони Красногорівки, Спартака та Невельського. Веде наступ в напрямку Старомихайлівка – Невельське, бойові дії тривають. На Новопавлівському та Запорізкому напрямках зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новосілка, Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль, Павлівка, Новоандріївка, Привільне та Времівка. Окупанти ведуть наступальні та штурмові дії в напрямку Солодке – Новомихайлівка, мають частковий успіх, бойові дії тривають. На Південнобузькому напрямку противник, окрім обстрілів із танків та артилерії вздовж лінії бойового зіткнення, задіяв армійську і штурмову авіацію неподалік Білої Криниці, Андріївки та Лозового. Спроба покращити тактичне положення штурмовими діями в напрямку Зелений Гай – Новогригорівка завершилась для ворога значними втратами та відступом.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Оприлюднене відео військовослужбовців «ЛНР», які відмовляються воювати в Донецькій області, свідчить про подальший розкол в очолюваних Росією силами.

• Російські сили здійснили декілька обмежених наземних штурмів на північний захід від Слов’янська.

• Російські війська провели численні наступальні операції на схід і південний схід від Сіверська та на північний схід і південний схід від Бахмута.

• Російські війська продовжували вести наступальні дії на північний захід, захід і південний захід від Донецька.

• Російські війська здійснили обмежений наземний штурм на північ від Харкова.

• Російські та українські війська продовжували обмінюватися звинуваченнями в обстрілі Запорізької АЕС.

• Влада Санкт-Петербурга офіційно спростувала інформацію про виклики чоловіків у військкомати для обговорення контрактної служби.

• Російська окупаційна влада продовжувала підготовку до інтеграції окупованих територій України до складу Росії.

07:04 Шість гаубиць M109, які нещодавно прибули з Латвії в Україну, вже працюють на фронті і "демонструють результати на полі бою", заявив міністр оборони Олексій Резніков. Голова Міноборони висловив латвійському колезі подяку за "непохитну підтримку".

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":