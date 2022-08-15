Ізраїль завдав ракетних ударів поруч із російською базою в Сирії.

Зокрема було обстріляно об’єкти поруч із портом Тартус – головною базою російського ВМФ у Сирії.

Ізраїльські війська в неділю, 14 серпня, завдали серії ракетних ударів по іранських військових об'єктах у Сирії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на джерела у сирійській розвідці та армії. Декілька ударів було вчинено по іранській військовій базі, радарній станції та комплексу ППО поруч із портом Тартус – головною базою російського ВМФ у Сирії, де пришвартовані російські військові кораблі.

Інші ізраїльські удари були завдані по північно-східній околиці Дамаска, де базуються бойовики проіранського радикального угруповання «Хезболла». Сирійська армія заявила про трьох загиблих і трьох поранених військовослужбовців внаслідок ізраїльських ударів. Подробиць щодо конкретних місць не повідомляють.

Ізраїльські та реґіональні військові експерти вважають, що останні удари є частиною ескалації конфлікту низької інтенсивності, метою якого було уповільнити посилення Ірану в Сирії.

За останні кілька років Ізраїль завдав сотні ударів по цілях у Сирії, які вважав пов'язаними з Іраном. Однак досі ізраїльтяни не наважувалися обстрілювати об’єкти поблизу основних російських військових баз у Сирії.