42 країни закликали Росію негайно вивести війська зі Запорізької АЕС.

Вони звинуватили Москву в порушенні принципів ядерної безпеки.

42 країни світу закликали Росію негайно вивести свої війська з окупованої Запорізької АЕС. Про це повідомило видання Euro Weekly News із покликом на заяву, опубліковану представництвом Європейської Унії при реґіональному офісі ООН у Відні.

«Розміщення російського військового персоналу та озброєнь на атомній електростанції неприпустимо. Це іґнорування правил і принципів безпеки, які зобов'язалися поважати всі члени Міжнародної аґенції з атомної енергії (МАГАТЕ)», – йдеться в спільній заяві, зробленій від імені Сполучених Штатів, Великої Британії, Норвегії, Австралії, Японії, Нової Зеландії та десятків інших країн, а також Євроунії загалом.

Підписанти заяви закликали Російську Федерацію «негайно відкликати свої збройні сили та інший неавторизований персонал зі Запорізької атомної електростанції, її околиць та з усієї України, щоб оператор та українська влада могли знову виконувати свої суверенні обов'язки всередині міжнародно визнаних кордонів України». «Це також дозволить МАГАТЕ своєчасно та в безпечних умовах провести перевірку [АЕС] відповідно до зобов'язань України», – наголошується в заяві.

Автори заяви закинули Москві, що та «порушує принципи безпеки, які повинні поважати всі члени Міжнародної аґенції з атомної енергії». У заяві теж наголошується, що Російська Федерація повинна передати контроль над АЕС Києву і що лише тоді експерти МАГАТЕ зможуть перевірити станцію. Країни, які підписали документ, також висловили повну підтримку зусиллям генерального директора Міжнародної аґенції з атомної енергії Рафаеля Ґроссі (Rafael Grossi) щодо залагодження безпеки об'єкта.

Росія окупувала ЗАЕС на початку березня, після чого на станції продовжив працювати український персонал. В останні дні електростанція зазнає регулярних обстрілів з боку російських збройних сил, у яких Кремль звинувачує Україну. Окрім того, є інформація, що російські окупанти замінували станцію.