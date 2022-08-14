172-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:10 Підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" за суботу та неділю знищили два російські вертольоти вогневої підтримки Ка-52, повідомило Угрупування Об'єднаних сил.

15:53 Польща підтримала ідею блокування шенгенських віз росіянам. "Польща працює над опрацюванням концепції, котра дозволить невидавати візи росіянам. Упродовж найближчих тижнів можемо очікувати на рішення в цій справі", – заявив заступник міністра закордонних справ Пьотр Вавжик.

15:14 Екіпажі літаків, які здійснювали пуски ракет по мирних мешканцях України, вже усвідомлюють, що керівництво російської армії в подальшому перекладатиме відповідальність за воєнні злочини на безпосередніх виконавців і збирають документальні підтвердження отриманих ними наказів; паралельно вони намагаються нищити будь-які докази їхньої участі у вбивствах мирного населення: здійснюючи підкупи та пропонуючи хабарі окупанти намагаються прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, оприлюднючи особисті дані командного складу 52 важкого бомбардувального авіаційного полку та 121 важкого бомбардувального авіаційного полку 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, особовий склад яких залучається до завдання ракетних ударів з літаківТу-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України.

14:55 "Знову завдано удару по Антонівському мосту, щоб закріпити його статус як непроїзний. Це означає, що важка техніка і перевезення боєприпасів надзвичайно ускладнені до унеможливлення", – повідомила начальниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

13:33 Росія підписала контракт з Іраном на покупку тисячі БПЛА після того, як Іран поставив кілька літаків і тренажер, на якому тренувалися російські офіцери. Перші дрони вже застосовувалися в Україні, з посиланням на свої джерела повідомив ліванський дослідник і журналіст Елайджа Маг'є

11:02 Відстороненого голову Конституційного Суду Олександра Тупицького зауважили у Відні – попри те, що в Україні його оголосили в міжнародний розшук і заочно арештували. Тупицького помітили 13 серпня у центрі австрійської столиці, інформує Hromadske.

10:21 Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявив, що росіянам насилу вдається продовжувати наступальні дії на Донбасі. "Після доволі швидкого захоплення Лисичанська ворог не може подолати відстань, меншу за площину цього міста. Так, випалює землю навколо, але кожен наступний кілометр йому підкорюється після значних втрат. Намагалися окупанти штурмувати поблизу Спірного та Серебрянки, населених пунктів Донеччини, які розташовані на межі з нашим регіоном, – армія ворога зазнала вогневого ураження від наших Збройних Сил та відступила. Як і після ще семи спроб штурму з різних боків. На двох бої точаться і дотепер", – прокоментував Гайдай у telegram'і.

09:55 Amnesty International хоче зрозуміти, що саме "пішло не так" у ситуації з її скандальним звітом, та ініціює експертизу на міжнародному рівні. Йдеться про перевірку процесів та рішень, що передували публікації пресрелізу, проведених досліджень, процесу підготовки матеріалу, а також про юридичний та політичний аналіз звіту, владні рішення всередині колективу та динаміку в основі його організаційної культури.

В організації шкодують, що пресреліз про дослідження оприлюднили без достатнього контексту, без "належної уваги російській агресії з порушенням міжнародного права та численними військовими злочинами, скоєними російськими військовими та задокументованими Amnesty International", що "висновки не були передані з тією делікатністю та точністю, яку слід очікувати від Amnesty; це також стосується подальшого спілкування та реакції Міжнародного секретаріату на критику громадськості", додавши: "Ми засуджуємо інструменталізацію пресрелізу російською владою".

09:39 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останнього тижня пріоритетом Росії, ймовірно, було переорієнтувати підрозділи для посилення півдня України. Однак на Донбасі підтримувані Росією сили – здебільшого ополченці самопроголошеної "Донецької народної республіки" – продовжують спроби штурму на північ від Донецька.

Особливо запеклі бої розгорнулися за селище Піски, що поблизу Донецького аеропорту. Контроль за населеним пунктом залишається спірним. З 2014 року ця територія перебуває на передовій лінії фронту на Донбасі. Ймовірно, російський наступ має на меті захистити трасу М04, головний під’їзд до Донецька із заходу.

09:13 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 43 550 (+150) осіб, танків – 1864 (+8) од., бойових броньованих машин – 4126 (+11) од., артилерійських систем – 990 (+2) од., РСЗВ – 261 (+0) од., засобів ППО – 136 (+0) од., літаків – 233 (+0) од., гелікоптерів – 194 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 784 (+5) од., автомобільної техніки – 3039 (+3) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 91 (+0) од., крилатих ракет – 187 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

54,6% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

23,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

50,6% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

31,8% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),

23,4% РСЗВ (з них 0% за минулий тиждень),

18,7% літаків (з них 0,8% за минулий тиждень),

21,8% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

9,7% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

08:08 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На останньому триває ротація підрозділів Західного військового округу. Ворог продовжує обстріли із ствольної артилерії прикордонних населених пунктів з території російської федерації. На Харківському напрямку окупанти продовжують вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення, підтримують високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БпЛА. Противник намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Питомник, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Завдав авіаційних ударів біля Перемоги, Ртищівки та Питомника. Вживає заходів з логістичного забезпечення підрозділів та поповнення втрат. На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків та реактивної артилерії неподалік Бражківки, Богородичного і Долини. В районі Долини намагався прорвати оборону наших підрозділів. Безглуздий штурм українські воїни відбили. На Донецькому напрямку ворог обстрілював наші підрозділи із танків, ствольної та реактивної артилерії. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА. На Краматорському напрямку російські окупанти завдали авіаударів поблизу Спірного. Здійснили спробу розвідки боєм в районі Серебрянки, після вогневого ураження від наших воїнів, вдалися до втечі. Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Спірного, успіху не мав, відійшов. В районі Івано-Дарʼївки бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку із артилерії та танків ворог обстрілював цивільну інфраструктуру населених пунктів та позиції сил оборони. Завдав авіаційних ударів в районах Соледара та Веселої Долини. Вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня. Здійснив спробу ведення розвідки боєм поблизу Соледара, зазнав вогневого ураження та втік. Противник вів наступальні дії в районі Зайцевого, успіху не мав, відійшов. Бої тривають. На Авдіївському напрямку, окрім обстрілів низки населених пунктів з артилерії, окупанти завдали авіаційних ударів біля Мар’їнки. Ворог продовжив повітряну розвідку БпЛА. Вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, успіху не мав, відійшов. В районі населеного пункту Первомайське бойові дії тривають. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники не припиняють обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж лінії зіткнення. Противник задіяв авіацію біля Пречистівки та Вугледара. Повітряну розвідку вів БпЛА оперативно-тактичного рівня. Здійснив спробу ведення розвідки боєм в районі населеного пункту Пречистівка, після вогневого ураження відійшов. Веде наступ в районі населеного пункту Павлівка, бойові дії тривають. Розгорнув та активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на утриманні займаних позицій. Ворог продовжує ведення розвідки БпЛА. Здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж всієї лінії зіткнення. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання з підтримки наземного угруповання військ та блокування північно-західної частини Чорного моря. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на території України. Українські ракетно-артилерійські підрозділи виконують вогневі завдання по командних пунктах, скупченнях техніки та польових складах боєприпасів противника. Втрати російських окупантів уточнюються.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська продовжують діяльність на порушення російських наземних ліній комунікацій, які підтримують російські сили на правому березі Дніпра.

• Російські сили можуть змінити пріоритети у північно-східній частині Донецької області, щоб відвернути увагу України від південного напрямку.

• Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська, на схід від Сіверська та на південь і схід від Бахмута.

• Російські війська провели обмежений наземний штурм на північ від Харкова.

• Влада Росії та України звинуватили одна одну в обстрілі Запорізької АЕС.

• Російська влада не платить російським резервістам і учасникам добровольчих підрозділів за службу в Україні.

• Підтримувана Росією окупаційна влада, ймовірно, стикається з внутрішніми проблемами, які ускладнюють зусилля щодо управління окупаційними режимами та реалізації проєктів щодо відновлення зруйнованих районів Донбасу.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу, надаючи перевагу дистанційним формам протидії – ракетно-артилерійським обстрілам і авіаційним ударам. Відчайдушна спроба силами двох десантно-штурмових відділень провести штурмові дії в напрямку Лозового успіху на мала. Ворогом нанесено п’ять авіаційних ударів по наших позиціях на лінії зіткнення. Без втрат. Надвечір трьома реактивними снарядами системи залпового вогню “Ураган” атаковано портову інфраструктуру Миколаєва. Без людських втрат. А ще за годину шістьма реактивними снарядами системи залпового вогню “Смерч” нанесено удар по житловим кварталам та промисловим об’єктам міста. Пошкоджень зазнали кілька будівель, поранення отримала одна цивільна особа. З важкої ствольної артилерії 152-го калібру ворог обстріляв Кошове та Новогригорівське вздовж адмінмежі Херсонщини та Дніпропетровщини. В обох випадках снаряди влучили по сільськогосподарським угіддям. Втрат та руйнувань не зафіксовано. Нашою армійською авіацією нанесено 2 удари по опорних пунктах ворога в Баштанському районі, а ракетно-артилерійськими підрозділами за результатами виконання вогневих завдань зменшено окупаційне військо на 15 рашистів, 1 танк Т-72 та ще 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки. В Музиківці та Новій Каховці знищено 2 склади ворожих боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. На Одещині ворог продовжує здійснювати розвідку і збір інформації як за допомогою агентурних мереж, так і використовуючи безпілотні літальні апарати. Один з таких небесних розвідників був знищений силами протиповітряної оборони під час спроби розвідування лінії узбережжя з моря. Влучним пострілом «Орлан-10» був з літального апарату модифікований в підводний. В Чорному морі склад та положення ворожого корабельного угруповання не змінились. 2 надводних носії продовжують загрожувати всієї території України 16 високоточними ракетами типу “Калібр”. Також на бойовому чергуванні 1 вдк.

01:14 Російські силовики не дозволили російському воєнному злочинцю Іґорю Ґіркіну ("Стрєлков") виїхати у зону бойових дій і затримали в Криму. Як повідомляє видання "Новини Донбасу", Ґіркін мав при спробі паспорт на ім'я Сергія Рунова й намагався злегка змінити зовнішність – постригся і зголив вуса.

00:21 Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні про успіхи української армії на Півдні. "Боротьба на півдні країни дає хороші новини про знищення сил і засобів російської армії. Жодного дня не втрачаємо – зменшуємо потенціал окупантів", – сказав Зеленський. Він повідомив, що на Донбасі тривають жорстокі бої. "Найгарячіші точки фронту на цьому напрямку без змін – Авдіївка, Марʼїнка, Піски, Бахмут і весь відповідний напрямок. Росія відправила туди просто колосальний обсяг своїх воєнних ресурсів – артилерія, техніка, люди. Всі наші захисники й захисниці там – просто герої", – прокоментував Зеленський.