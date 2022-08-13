Фінляндія та Естонія мають намір закрити Росії вихід у Балтійське море.

Країни домовилися об'єднати свою берегову оборону після того, як Фінляндія стане членом НАТО.

 

 

Фінляндія та Естонія мають намір закрити російським кораблям вихід у Балтійське море та зробити його внутрішнім морем НАТО. Про це міністр оборони Естонії Ганно Певкур (Hanno Pevkur) заявив у інтерв'ю фінській газеті Iltalehti. Він його дав після перемовин зі своїм фінським колегою Анті Кайкконеном (Antti Kaikkonen). На зустрічі Естонія та Фінляндія домовилися об'єднати свою берегову оборону після того, як Фінляндія стане членом НАТО.

 

«Інтеграція протиракетної оборони Фінляндії та Естонії дозволить закрити Фінську затоку для російських військових кораблів. Балтійське море з приєднанням Фінляндії та Швеції до НАТО стане внутрішнім морем Альянсу», – сказав Певкур. За його словами, дальність польоту естонських і фінських ракет більша за ширину Фінської затоки.

 

Певкур повідомив, що восени минулого року Естонія вирішила придбати ізраїльські ракети Blue Spear для враження морських цілей. Дальність польоту ракет становить 290 км. У той же час протикорабельна ракета МТО 85М ВМС Фінляндії має дальність польоту понад 100 кілометрів, вона оснащена пошуковою радіолокаційною голівкою – і фіни здатні тримати під контролем акваторію аж до північного узбережжя Естонії.

 

Естонський міністр повідомив також, що найближчими тижнями в Естонії буде створено штаб-квартиру нової дивізії НАТО з дислокацією в республіці. Дивізія складатиметься з п'яти бригад. Естонія виділяє дві бригади, одну – Велика Британія. У разі потреби інші союзники НАТО відрядять до Естонії ще дві бригади. «Скільки вояків постійно перебуватиме в Естонії, поки що невідомо, оскільки країни НАТО переформовують свої війська», – сказав Певкур.

 

«Ми не лише створимо дивізійну структуру, а й складемо нові плани оборони Естонії та Балтії», – зазначив міністр. Він повідомив також, що Естонія придбає в США протитанкові ракети, нові ракети берегової оборони, РСЗВ HIMARS тощо.

13.08.2022

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