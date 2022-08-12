У Львові для переселенців запрацював Центр допомоги врятованим.

У Львові розпочав роботу Центр допомоги врятованим, що надає підтримку людям, які виїхали із зони активних бойових дій та/або тимчасово окупованих територій, – повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів України.

У Центрі соціальні працівники, психологи та юристи безоплатно надають конфіденційну психологічну та правову підтримку, інформацію щодо медичних послуг, гуманітарної допомоги, поселення та соціальних виплат.

У складних випадках – наприклад, якщо ідеться про сексуальне насильство, – спеціалісти Центру довгостроково допомагають постраждалим побороти посттравматичний синдром та повернутися до нормального життя. Уся допомога надається конфіденційно і безумовно – потерпіла людина не повинна надавати докази того, що вона постраждала. Кожна людина працює з конкретним спеціалістом, який закріплюється за нею і супроводжує протягом усього процесу реабілітації.

У Львові Центр працює у Львівському палаці мистецтв на вул. Коперника, 17.

Графік роботи: понеділок-п’ятниця з 10:00 до 18:00.

Перший такий Центр раніше відкрили у Запоріжжі. Незабаром планується відкриття таких установ у Дніпрі та Києві.