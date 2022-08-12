170-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:28 Продовжуються репресивні заходи стосовно вищого та старшого офіцерського складу збройних сил Росії через провали стратегічних планів на українському напрямку, близько 30-40% генералів і офіцерів, які брали участь у плануванні "спеціальної військової операції", усунуті від виконання своїх обов'язків і перебувають під слідством, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

10:18 Вночі о другій годині Краматорськ зазнав 11 ракетних ударів, повідомив мер міста Олександр Гончаренко. Жерв немає, є руйнування приватних житлових будинків.

Минулої ночі росіяни з Бєлгорода завдали 4 ракетних ударів з С-300 по Харкову, в Слобідському районі потрапили в заклад освіти, в Новобаварському районі – в полотно дороги поруч з адміністративною будівлею, ще одна ракета в Київському районі, жерв нема, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Цієї ночі удари росіян зафіксували також в селі Циркуни та між Циркунами та Черкаськими Тишками в Харківському районі, в Золочівській громаді через обстріли загинула 51-річна жінка.

На Дніпропетровщині російська армія знову накрила вогнем два райони області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

По Нікопольському району росіяни вдарили з "Градів" та ствольної артилерії,

У Марганець прилетіли до 40 реактивних снарядів, постраждали троє людей, пошкоджено 4 багатоповерхових будинки та кілька приватних, обстріл зачепив місцевий завод, друкарню, магазин та кафе.

По Нікополю росіяни 10 разів стріляли зі ствольної артилерії, понівечені 4 приватних будинки та автівки. Попередньо, люди не постраждали.

У Криворізькому районі росіяни обстріли з "Ураганів" Зеленодольську громаду, є руйнування житла.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

9 серпня 2022 року на військовому аеродромі "Саки" на заході Криму спостерігалися вибухи. Початкова причина вибухів незрозуміла, але великі грибоподібні хмари, які видно на відеозаписах очевидців, майже напевно були викликані детонацією до чотирьох незакритих складів боєприпасів.

Можна впевнено сказати, що в результаті вибухів було знищено або серйозно пошкоджено щонайменше п'ять винищувачів-бомбардувальників Су-24 і три багатоцільовики Су-30 майже напевно. Центральна злітна смуга аеродрому зазнала серйозних пошкоджень, але в цілому аеродром, мабуть, залишається придатним до експлуатації.

Втрата восьми бойових літаків становить незначну частку від загального парку літаків, доступних Росії для підтримки війни. Проте "Саки" переважно використовувалися як база для літаків Чорноморського флоту ВМФ Росії. Нині можливості морської авіації флоту значно ослаблені. Цей інцидент, певно, змусить російських військових переглянути своє сприйняття загрози. Крим, мабуть, розглядався ними як надійний тиловий район.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 43 200 (+200) осіб, танків – 1849 (+3) од., бойових броньованих машин – 4108 (+8) од., артилерійських систем – 975 (+1) од., РСЗВ – 261 (+0) од., засобів ППО – 136 (+2) од., літаків – 233 (+1) од., гелікоптерів – 193 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6) од., автомобільної техніки – 3021 (+3) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 90 (+0) од., крилатих ракет – 185 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

54,1% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

23,7% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

50,3% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

31,6% артилерійських систем (з них 0,6% за минулий тиждень),

23,4% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

18,7% літаків (з них 0,8% за минулий тиждень),

21,7% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

9,5% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень).

08:02 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Авіаційне угруповання ворога підтримує дії наземних угруповань із зосередженням основних зусиль на Донецькому напрямку. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. Тривають демонстраційні дії з метою сковування наших підрозділів. Відзначається проведення додаткових заходів з посилення охорони ділянки українсько-російського кордону в Брянській області. На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Леб’яже, Соснівка, Українка, Дементіївка, Питомник, Руські та Черкаські Тишки, Шевелівка, Протопопівка, Верхній Салтів, Циркуни, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Ртищівки і Верхнього Салтова. На Слов’янському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Вірнопілля, Богородичного, Шнурків, Курульки, Краснопілля, Долини та Залимана. Біля останнього ворог завдав ще й авіаудару. Противник намагається поповнити втрати особового складу та техніки. На Краматорському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Серебрянки та Верхньокам’янського. Вів наступ в напрямках населених пунктів Верхньокам’янське та Івано-Дар’ївка, успіху не мав, відійшов. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли із танків та артилерії неподалік Переїзного, Веселого, Бахмутського, Соледара, Вершини та Курдюмівки. Задіяв авіацію біля Виїмки, Івано-Дар’ївки, Спірного, Яковлівки, Соледара та Бахмутського. В результаті наступу в напрямку Горлівка – Зайцеве противник частково мав успіх. Ворог вів наступальні бої в напрямках населених пунктів Івано-Дар’ївка, Виїмка, Бахмут, Весела Долина та Кодема, успіху не мав, відійшов. Після проведення перегрупування поновив наступ на Кодему, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Водяного, Олександрополя, Авдіївки та Пісків. Противник завдав авіаційних ударів біля Мар’їнки та Водяного. Окупанти намагалися вести наступальні бої в районах Спартака і Мар’їнки, успіху не мали, відійшли. Тривають бойові дії біля селища Піски. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріляно райони населених пунктів Мала Токмачка, Малинівка, Лук’янівське, Гуляйполе, Щербаки, Володимирівка, Богоявленка, Новоданилівка, Оріхів, Новопіль, Новосілка та Залізничне. Ворог завдав авіаударів неподалік Вугледара, Малих Щербаків та Новомихайлівки. На Південнобузькому напрямку, з метою сковування дій наших підрозділів, ворог обстрілював позиції Сил оборони та обʼєкти цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Українка, Посад-Покровське, Лупареве, Степова Долина, Новогригорівка, Веселий Кут, Широке, Кобзарці, Кавказ, Біла Криниця, Лепетиха, Тополине, Іванівка, Потьомкине та Трудолюбівка. Завдав авіаційних ударів поблизу Осокорівки, Андріївки, Благодатного, Новогригорівки та Мирного. Вів повітряну розвідку БпЛА. Корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на веденні розвідки, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України. В готовності до застосування крилатих ракет морського базування перебувають два їх носії. Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Державний департамент США закликав російські сили припинити всі військові дії навколо Запорізької АЕС на тлі нових повідомлень про обстріли цієї АЕС. Російські офіційні особи раніше звинувачували Україну в нанесенні ударів по позиціях, які мають вирішальне значення для українців – наприклад, у неправдивому ударі HIMARS по Оленівській колонії в окупованій Донецькій області, на що розслідування CNN дійшло висновку, що «майже немає шансів, що ракета HIMARS завдала шкоди складу, де утримувалися в’язні». Росіяни, можливо, продовжують подібні наративи навколо ЗАЕС, щоб перешкодити подальшій підтримці Заходом України.

• Російські війська вели наземні атаки на схід від Сіверська та на північний схід і південний схід від Бахмута.

• Російські війська продовжували наземні обстріли північної та південно-західної околиць Донецька.

• Українські посадовці підтвердили додаткові українські удари по російських командних пунктах і складах боєприпасів на південному напрямку.

• У Хабаровському краї Росії формують два нових добровольчих батальйони.

• Російська 64-та окрема гвардійська мотострілецька бригада очевидно була знищена в бою, ймовірно, у рамках навмисних спроб Кремля приховати військові злочини, скоєні нею в Київській області. Журналіст-розслідувач RFERL Марк Крутов, що відслідкував долю бригади після її участі в звірствах у Бучі, дійшов висновку, що після важких боїв на Ізюмському та Слов’янському напрямках бригада здебільшого припинила своє існування, з 1500 солдатів, які були в бригаді до війни, 200-300, ймовірно, загинули, а ще 700–1000 отримали поранення.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони без суттєвих змін у складі та положенні. Обмежений в просуванні суходолом, ворог застосовує армійську авіацію та ракетно-артилерійське озброєння для демонстрації сили вздовж лінії зіткнення. В напрямку наших позицій та вивільнених населених пунктів нанесено 8 ударів гелікоптерами, 4 удари штурмовою авіацією. Наших втрат немає. Внаслідок удару РСЗВ “Смерч” по Березнегуватому. Поранення отримав місцевий мешканець. Нашою авіацією нанесено 2 удари. По опорному пункту ворога, неподалік Андріївки, та по скупченню ворожої сил і техніки біля Брускинського. Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань за добу забезпечено втрати ворога в кількості 29 рашистів, 4 одиниць броньованої та автомобільної техніки і ще 2 складу боєприпасів в Бериславському районі Херсонщини. Корабельне угруповання в штормовому морі змін не зазнало. Загроза ракетного удару 16 «Калібрами» зберігається на високому рівні вірогідності. Як і атаки з повітря, й тимчасово окупованого суходолу.

00:47 Представник України при ООН Сергій Кислиця заявив на засіданні Ради Безпеки ООН, що Росія має голосно заявити, що негайно і беззастережно допускає місію під керівництвом МАГАТЕ на Запорізьку АЕС. Він також закликав Москву розмінувати об’єкти ЗАЕС і відвести військовиків та озброєння зі станції, повідомляє "Укрінформ". Кислиця пояснив, що скликання Радбузу "терористичною Росією" для розгляду обстрілів Запорізької АЕС означає, що РФ "вирішила піти ва-банк", оскільки її намір звинуватити Україну в атаках, які інсценувала Москва, провалився. Він нагадав, що в четвер обстріл ЗАЕС "поставив під пряму загрозу як об'єкти станції, так і персонал". Кислиця наголосив, що Росія повинна негайно припинити всі дії проти ядерних об'єктів в Україні й повернути українській стороні контроль над усіма захопленими ядерними об'єктами.