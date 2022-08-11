169-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:18 Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що цивільна влада не могла мати жодного стосунку до розмінування Чонгару. А щодо військовійськовиків, то міру їхньої відповідальності визначить слідство. "Після перемоги буде проведено відповідне розслідування. І в разі встановлення фактів, що кимось із військових або представників інших сил сектору безпеки й оборони був скоєний злочин, то вони точно будуть притягнуті до відповідальності", - сказав Резніков у інтерв'ю Українській правді, додавши, що в Україні наразі триває війна, і першочергове завдання – перемогти у цій війні. Водночас він зазначив, що "ще 10 проходів є з Криму по суходолу, а не по мостах", і тому підрив мосту не вплинув би на можливість росіян просунутися з Криму в Херсонській області. "Чи мала місце диверсія, чи мало місце шпигунство, чи мала місце провокація, чи безглузда недбалість когось - але це точно не до цивільної частини влади, це питання до управління сектору безпеки і оборони", - резюмував Резніков.

11:49 У Копенгагені стартує Конференція північноєвропейських союзників з підтримки України. У заході беруть участь 20 на рівні міністрів оборони, повідомляє Укрінформ. "Ми очікуємо на дуже хорошу конференцію сьогодні. Я радий вітати двох своїх колег і добрих друзів – секретаря з питань оборони Бена Уоллеса та міністра Олексія Резнікова. Ми разом з 23 нашими колегами подивимося на те, які ми можемо знайти шляхи для посилення нашої допомоги Україні", - заявив перед початком конференції ї господар, міністр оборони Данії Мортен Бодсков.

11:23 Розслідувальна аґенція Janes спростовує, що колонія в Оленівці була уражена системою HIMARS: на внутрішніх стінах і даху немає слідів ушкоджень від осколків. "Є ознаки надзвичайно високої температури всередині будівлі. Але, крім частини даху, жодних пошкоджень у структурі немає", — йдеться в оцінці Janes, котру наводить CNN.

10:50 Вночі в районі російської військової бази на білоруському аеродромі «Зябровка» під Гомелем (за 25 км від українського кордону) пролунали, за свідченням очевидців 4-8 вибухів. Пояснення Міноборони Білорусі, що "під час контрольного пробігу однієї з одиниць техніки після проведеної заміни двигуна сталося її загоряння" виглядає непереконливим.

10:27 По Нікополю вночі випустили близько 120 снарядів з РСЗВ «Град», троє людей загинуло, 9 поранено, пошкоджено понад 40 багатоповерхових будинків.

09:46 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Малоймовірно, що Росія зможе виконати якісь експортні замовлення на бойові броньовані машини через винятковий попит на машини для власних сил в Україні та посилення впливу західних санкцій.

Білорусь нещодавно оприлюднила деталі свого нового модернізованого основного бойового танка (ОБТ) Т-72Б. Ймовірно, Білорусь розробила це альтернативне рішення замість програми модифікації Т-72Б, раніше замовленої російською державною компанією "Уралвагонзавод".

Росія довгий час вважала оборонну промисловість одним із своїх найважливіших експортних успіхів. Проте тепер її військово-промисловий потенціал переживає значну напругу, а довіра до багатьох її систем озброєння підірвана тим, що вони асоціюються з невдачами російських військ у війні в Україні.

09:15 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 43 000 (+200) осіб, танків – 1846 (+14) од., бойових броньованих машин – 4100 (+14) од., артилерійських систем – 974 (+3) од., РСЗВ – 261 (+0) од., засобів ППО – 134 (+1) од., літаків – 232 (+0) од., гелікоптерів – 193 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 772 (+6) од., автомобільної техніки – 3018 (+13) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 90 (+1) од., крилатих ракет – 185 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

54,0% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

23,6% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

50,3% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

31,6% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

23,4% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

18,6% літаків (з них 0,7% за минулий тиждень),

21,7% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

9,5% засобів ППО (з них 0,8% за минулий тиждень).

07:29 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Ворог продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави. На Волинському та Поліському напрямках ситуація змін не зазнала. Підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. На Сіверському напрямку противник із ствольної артилерії обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Логи Чернігівської області та Ворожба, Мезенівка, Грабовське і Славгород Сумської області. На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження неподалік Удів, Петрівки, Протопопівки, Коробочкиного та Шевелівки. На Слов’янському напрямку противник продовжував обстріли з артилерії та танків поблизу Карнаухівки, Вірнопілля, Богородичного, Мазанівки та інших. На Краматорському напрямку задіяв для вогневого ураження реактивну артилерію і танки біля Сіверська, Верхньокам’янського, Серебрянки та Григорівки. Вів наступальні дії поблизу Григорівки та Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов. Бойові дії тривають в районі Івано-Дар’ївки. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших військ із танків та артилерії неподалік Бахмута, Костянтинівки, Переїзного, Веселого, Бахмутського, Веселої Долини, Яковлівки, Вершини і Зайцевого. Завдав авіаційних ударів біля Виїмки, Спірного, Соледара, Бахмута і Зайцевого. Окупанти провели розвідку боєм поблизу Яковлівки. Наші воїни відігнали загарбників назад. Ворог безуспішно вів наступальні та штурмові дії неподалік Бахмутського та Зайцевого. З втратами відступив. В районах населених пунктів Вершина та Дача бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли біля Мар’їнки, Водяного, Нетайлового, Авдіївки, Пісків, Опитного та Красногорівки. Завдав авіаудару поблизу Авдіївки. Веде наступальні дії у напрямках Мар’їнки та Пісків, бойові дії тривають. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Новомихайлівка, Мала Токмачка, Малинівка, Лук’янівське, Вугледар, Новоданилівка, Времівка, Білогір’я, Бурлацьке та Кушугум. Окупанти задіяли авіацію поблизу Новомихайлівки, Пречистівки і Золотої Ниви. Намагалися наступати біля Павлівки. Українські воїни рішуче придушили ці спроби. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій і недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Ворог здійснював обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Миколаїв, Українка, Прибузьке, Лимани, Степова Долина, Благодатне, Веселий Кут, Кобзарці, Біла Криниця, Твердомедове та Осокорівка. Завдав авіаударів неподалік Андріївки, Новогригорівки, Білої Криниці, Мирного, Великого Артакового та Лозового. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об’єктах та об’єктах критичної інфраструктури на території України. Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Зміна планів Кремля суґерують, що окупаційні сили, очевидно, перенесуть дату референдумів з анексії в окупованій Україні. Через анексію важче уявити якесь врегулювання війни шляхом переговорів на будь-яких умовах, які могли б прийняти Україна чи Захід, демонструючи, що Кремль принципово не сприймає на серіо припинення війни на жодних умовах, окрім капітуляції України.

• Є повідомлення, що в останні тижні Іран розпочав навчання російських військ іранським системам БПЛА, що свідчить про поглиблення військової співпраці між Іраном та Росією.

• Російські війська провели наземні атаки на захід від Ізюму.

• Російські війська продовжували обмежені наземні атаки на північний схід і захід від Бахмута і, ймовірно, досягли незначних успіхів у цих районах.

• Російські війська досягли незначних успіхів на північний захід від Донецька і продовжують спроби просунутися на північний захід із нинішніх плацдармів на околицях Донецька.

• Російські сили провели численні безуспішні наступальних операцій на північ та північний схід від Харкова.

• Російські сили провели безуспішну операцію розвідки боєм на північному заході Херсонської області.

• Повідомляється, що у Орловській області Росії формується добровольчий батальйон.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України – підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, його склад та положення без змін. Протягом дня ворогом нанесено вісім авіаційних ударів гелікоптерами і штурмовою авіацією вздовж лінії зіткнення на випробування наших позицій. Міцно. Без втрат. Важкою ствольною артилерією 152-го калібру обстріляно Галіцинове. Без втрат і суттєвих руйнувань – влучання поза межами села. Нами протягом бойового дня нанесено 6 авіаційних ударів. Двічі забезпечено роботу штурмової авіації по опорному пункту і осередку живої сили, озброєння та техніки ворога в Бериславському районі. Двічі бомбардувальники атакували 2 склади боєприпасів і ще один осередок техніки в Баштанському районі. Двічі гелікоптерами уражено опорний пункт та скупчення живої сили, озброєння та техніки ворожого війська. При намаганні ворога проводити повітряну розвідку в Миколаївському районі, безпілотний літальний апарат «Елерон-3» був збитий зенітно-ракетним підрозділом. За результатами відпрацювання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, втрати ворога складають 41 рашист, 3 гаубиці «Мста-Б», 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Остаточні результати дорозвідуються. В районі Новокам’янки нами нанесено вогневий удар по командному пункту 126 окремої бригади берегової охорони берегових військ вмф рф, а біля Червоного Маяка нашими зусиллями 49 ворожа армія лишилася без свого пункту управління. В Іщенці уражено командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 76-ої десантно-штурмової дивізії, а в районі Барвінку – склад боєприпасів. Вороже корабельне угруповання з 10 кораблів укривається від шторму в Чорному морі неподалік узбережжя Криму. 2 ракетних носії та 2 вдк – на бойовому чергуванні. Напоготові до застосування 16 «Калібрів».

00:15 Президент України Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що Росія втратила у Новофедорівці дев'ять літаків. Він запевнив, що українська армія визволить усі території, а в окупантів залишився єдиний вихід – утеча. "Ми вигнали російську армію з північних областей. Ми вигнали окупантів з нашого Зміїного. Вони вже відчувають, що настав час тікати з Херсона і загалом із півдня нашої держави. Буде час, коли вони втечуть із Харківщини, з Донбасу, з Криму", – сказав Зеленський.