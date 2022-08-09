У Росії почали розбирати літаки на запчастини.

Брак запасних деталей для авіапарку спричинений західними санкціями, запровадженими проти Росії за вторгнення в Україну.

 

 

Російські авіакомпанії, включно з контрольованим державою «Аэрофлотом», почали розбирати деякі літаки на запчастини через брак запасних деталей. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters, покликаючись на чотири джерела в російській авіаційній галузі. Брак запасних частин спричинений санкціями, запровадженими Європейською Унією, Сполученими Штатами та Великою Британією проти Росії за вторгнення в Україну.

 

«Розбирати вже почали два літаки, які експлуатуються "Аэрофлотом", – російський літак Sukhoi Superjet 100, а також практично новий Airbus A350», – розповів один зі співрозмовників аґенції. Окрім того, «Аэрофлот» зняв обладнання з Boeing 737 та Airbus A320 для інших літаків таких самих моделей, стверджує ще одне джерело.

 

Офіційного підтвердження цієї інформації поки що не надходило, але, як зазначає Reuters, це відповідає рекомендаціям, які російський уряд дав авіакомпаніям у червні, щоб літаки іноземного виробництва могли продовжувати літати щонайменше до 2025 року.

 

За підрахунками аґенції, які ґрунтуються на даних сервісу Flightradar24, з кінця липня польоти не здійснювало близько 50 авіалайнерів «Аэрофлоту», що становить приблизно 15% від авіапарку компанії.

 

Три з семи літаків Airbus A350, які експлуатує “Аэрофлот” (в тому числі той, який зараз, згідно з інформацією джерел, розбирають на запчастини), не злітали близько трьох місяців. «Це тільки питання часу, коли більшість російських літаків зазнають "канібалізації"», – зазначило одне джерело.

 

Незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну проти Росії було запроваджено західні санкції. Зокрема російські перевізники більше не можуть отримувати літаки та деталі до них, а також страхувати свої авіалайнери. Нові покоління літаків – A320neo, A350, Boeing 737 MAX та Boeing 787 – оснащені технологіями, яким потрібне постійне оновлення.

09.08.2022

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