ФБР провело обшук у резиденції Трампа на Флориді.

Захід стосувався секретних документів, які експрезидент прихопив собою, полишаючи Білий дім.

У понеділок увечері, восьмого серпня колишній президент США Дональд Трамп заявив про те, що співробітники ФБР провели обшук у його резиденції Мар-а-Лаґо (Mar-a-Lago) на Флориді. Правоохоронці, зокрема, зламали особистий сейф експрезидента. Дональд Трамп у цей час перебував у Нью-Йорку. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Ні Міністерство юстиції США, ні Федеральне бюро розслідувань поки що офіційно не коментували цю заяву Трампа, але американські ЗМІ, покликаючись на свої джерела, пишуть про те, що об'єктом уваги ФБР стали службові документи, у тому числі секретні, які колишній президент прихопив зі собою, полишаючи Білий дім.

Згідно з американським законодавством, а саме федеральним законом під назвою «Акт про президентські документи США» (U.S. Presidential Records Act), такі документи є державною власністю. Тому Національний архів США протягом тривалого часу вимагав повернути їх. Поки що було повернуто лише частину. Кілька місяців тому Національний архів звернувся до Генеральної прокуратури, звинувативши Дональда Трампа у відмові передати всю документацію.

Як пише New York Times, щоб отримати ордер на обшук, ФБР мало переконати суддю, що слідчі мають підстави стверджувати, що вони розслідують потенційні злочинні діяння. Майже напевно такий захід також мав би схвалити директор ФБР Крістофер Рей (Christopher Wray), призначений ще Трампом, і генеральний прокурор Меррік Ґарленд (Merrick Garland), якого призначив уже Джо Байден. За словами експертів, якщо у розпорядженні колишнього президента необґрунтовано перебували секретні документи, то це може кваліфікуватись як злочинне діяння.

Розслідування, пов'язане з документами, не єдине щодо колишнього президента Трампа. Останнім часом з'явилися повідомлення про те, що Генеральна прокуратура розширила розслідування щодо спроб Дональда Трампа вплинути на процедуру затвердження результатів президентських виборів 2020 року, свій програш на яких він відмовляється досі визнати.

Дональд Трамп висловив рішучий протест діям ФБР. «Нічого подібного ніколи не відбувалося з колишніми президентами США. Цей рейд на мій дім, який стався незважаючи на те, що ми співпрацювали з відповідними державними службами, не був необхідним чи доречним», – заявив він. Глава республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті (Kevin McCarthy) пригрозив, що дії прокуратури щодо колишнього президента стануть об'єктом розслідування, якщо республіканці отримають більшість у Конґресі на виборах у листопаді цього року.