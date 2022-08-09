Країни ЄУ скоротили споживання газу на 15%.

Набув чинності надзвичайний план Євроунії щодо скорочення споживання газу у відповідь на шантаж Росії.

 

 

У вівторок, дев’ятого серпня, набув чинності надзвичайний план Європейської Унії щодо скорочення споживання природного газу. Про це повідомив німецький інформаційний портал t-online. План був опублікований в Офіційному журналі ЄУ у понеділок, восьмого серпня.

 

Надзвичайний план передбачає, що всі країни – члени ЄУ добровільно скоротять споживання газу на 15 відсотків з початку серпня до березня наступного року, порівняно із середнім споживанням за останні п'ять років у цей період.

 

Мета такого заходу – знизити ризики, які можуть виникнути внаслідок повного припинення постачання російського газу. На тлі війни Росії проти України російський «Газпром» уже стрімко знизив обсяг постачання цього енергоресурсу до європейських країн.

 

За підрахунками Європейської комісії, країни Унії мають загалом заощадити 45 млрд кубічних метрів газу. Німеччина має скоротити своє споживання газу приблизно на 10 млрд кубометрів, щоб досягти мети 15 відсотків.

 

Якщо не вдасться досягти достатньої економії на тлі широкомасштабного дефіциту поставок, наступним кроком може стати оголошення тривоги у всій Євроунії та запровадження обов'язкових цільових показників щодо зниження споживання газу. Для цього кроку потрібна згода щонайменше 15 країн, на частку яких припадає не менш ніж 65 відсотків усього населення ЄУ.

 

У той же час деякі країни – члени Євроунії (наприклад, Іспанія та Італія) домоглися для себе винятків із плану економії газу і мають намір скоротити споживання менш ніж на 15 відсотків. Надзвичайний план діятиме протягом одного року.

09.08.2022

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