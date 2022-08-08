У Гельсінкі демонтовано радянський пам’ятник.

Дискусія навколо нього активізувалася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

 

 

У Гельсінкі демонтували пам'ятник під назвою «Мир в цілому світі», який Радянський Союз подарував Фінляндії 1989 року, тобто в часи так званої горбачовської перебудови. У січні 1990 року відбулося урочисте відкриття скульптури. Про це повідомило фінське видання Yle.

 

Бронзовий монумент заввишки шість із половиною метрів мав би символізувати мир між континентами. Його було встановлено на вулиці Хаканіеменранта, яка розташована неподалік центру Гельсінкі. Пам'ятник зображує людей різних континентів, які тримають руками земну кулю.

 

Скульптуру підняли за допомогою вантажних кранів та перемістили на баржу, щоб водами Балтійського моря перевезти на зберігання до Художнього музею фінської столиці. Влада міста спільно з культурною установою вирішить подальшу долю скульптури.

 

Як пояснила муніципальна влада, демонтаж радянської пам'ятки пов'язаний з планами щодо реорганізації руху транспорту на площі та вулиці, де його встановлено. На його місці мають намір створити пішохідну зону та протягнути трамвайну колію.

 

Монумент неодноразово ставав жертвою атак. Наприклад, у 1991 році його облили смолою та обклали пір’ям троє студентів, які називають себе Feather Group. Вони хотіли донести суспільству, що подарована статуя з СРСР не підходить для Гельсінкі. У 2010 році також була спроба підірвати пам’ятник за допомогою газового балона, але вона не мала успіху.

 

 

Суспільна дискусія про доцільність перебування статуї в центрі міста розгорілася в останні місяці, після повномасштабного нападу Росії на Україну. Навесні на п’єдесталі  статуї хтось написав білою фарбою «покидьки світу» (maailman rähää). Окрім того, до рук людських фігур скульптури були причеплені прапори України.

 

Ще в середині червня міська рада фінського міста Котка дозволила прибрати з центру міста пам'ятник Леніну, отриманий у подарунок від Таллінна у 1979 році. Рішення обґрунтували тим, що монумент ображає пам'ять жертв радянських військових злочинів.

 

Нагадаємо, що в самій Естонії було вирішено прибрати всі радянські пам'ятники з публічного простору.

08.08.2022

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