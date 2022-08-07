165-й день війни Росії в Україні. Хроніка

18:42 Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ:

Противник зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Зберігається загроза завдання російськими окупантами ракетних ударів по об’єктах на всій території України. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог провів повітряну розвідку та обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Гай і Грем’яч Чернігівської області та Нові Вирки і Миколаївка Сумської області. На Харківському напрямку ворог, окрім артилерійського вогневого ураження по лінії зіткнення, завдав авіаційних ударів біля Пришиба, Верхнього Салтова і Ртищівки. Також провів розвідку безпілотними літальними апаратами. На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Довгенького, Великої Комишувахи, Сулигівки, Рідного, Богородичного та Краснопілля. Неподалік Вірнопілля окупанти намагалися вести штурмові дії. Українські воїни придушили цю недолугу спробу та відкинули ворога назад. Поблизу Богородичного та Долини ворожа розвідка боєм завершилася для окупантів втратами та відступом. На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Райгородок, Званівка. Завдав авіаудару неподалік Спірного. Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення поблизу Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов. На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Костянтинівка, Яковлівка, Покровське, Вершина, Кодема та Бахмутське. Противник задіяв авіацію біля Бахмута, Соледара і Зайцевого. Силами розвідувальної групи ворог намагався визначити систему оборони наших військ неподалік Білогорівки. Група виявлена та знешкоджена. Противник вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Яковлівка та Вершина, успіху не мав, відійшов. Поблизу Кодеми тривають бойові дії. На Авдіївському напрямку загарбники здійснював обстріли із артилерії та танків в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Красногорівка та Нью-Йорк. Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Мар’їнки, Кам’янки та Володимирівки. Російські окупанти намагалися прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Піски і Мар’їнка. Бойові дії тривають. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли вздовж лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Микільське, Веселе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Новосілка та Велика Новосілка. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Андріївка, Білогірка, Новомиколаївка, Олександрівка, Мирне, Велике Артакове і Таврійське. Вів наступальні бої біля Благодатного, успіху не мав, відійшов.

17:59 Папа Римський привітав домовленість про початок експорту збіжжя з України і висловив сподівання, шо це відкриє шлях до справедливого миру. "Дорогі браття й сестри, я хотів би із задоволенням привітати відправку з портів України перших кораблів, завантажених зерновими. Цей крок показує, що можливо вести діалог та досягати конкретні результати, корисні для всіх. А тому ця подія постає перед нами також як знак надії, тож від щирого серця бажаю, аби слідуючи цим шляхом, вдалося покласти край бойовим діям та прийти до справедливого та тривалого миру", - сказав Папа після проказування молитви "Ангел Господній".

17:35 Іран заперечив інформацію Washington Post, що після призначеного післязавтра запуску свого розвідувального супутника "Хаям" надасть змогу Росії перші кілька місяців ("або довше") використовувати його для своїх пов'язаних із війною в Україні потреб. Іранське космічне агентство заявило, що центр управління супутником перебуватиме на території Ірану, і весь обмін даними з апаратом проходитиме через нього: "Жодна інша країна не матиме доступу до такої інформації, і чутки про використання супутникових зображень для військових цілей іншої країни - це неправда".

15:53 В Україні ліквідували високопоставленого офіцера Федеральної служби безпеки РФ Ніколая Ґорбаня. Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан. "Підполковник Микола Горбань центру спеціального призначення ФСБ РФ зробив "крок доброї волі" – офіційно денацифікувався та демілітаризувався", – зазначив Штефан. Журналіст спільноти InformNapalm Антон Павлушко зазначив, що Ґорбаня ліквідували 2 серпня. Російський підполковник воював у Сирії, мав два російські "Ордена мужності". "Цікаво, де і що сталось 2-го серпня, що аж цілого підполковника ФСБ прибрали. Це десь рівень військового полковника/генерал-майора", – прокоментував Павлушко.

15:09 Обстріли Запорізької атомної електростанції тривають. Як повідомив "Енергоатом", увечері росіяни влучили по майданчику ЗАЕС поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива. "Вочевидь, цілили саме по контейнерах ВЯП, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива!" – поінформували в компанії. Внаслідок вибухів отримав осколкове поранення один працівник ЗАЕС – його відвезли у міську лікарню. При тім усі російські військовики (їх на майданчику ЗАЕС приблизно 500 осіб), а також персонал терористичного "Росатома" заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях. "Цього разу ядерної катастрофи дивом вдалося уникнути, але дива не можуть тривати вічно. Треба терміново покласти край діям російських ядерних терористів, щоб вберегти Україну і світ від ядерної катастрофи", – наголосили в "Енергоатомі".

14:44 Рекрутери від ПВК «Вагнера» продовжують масове вербування ув'язнених у російських колоніях, з'ясували журналісти російського видання «Верстка» спільно з фондом «Русь сидячая». Вербувальники побували вже як мінімум у 17 колоніях (з них 14 – суворого режиму) у 10 регіонах РФ та змогли зібрати понад 1,8 тисяч осіб, які погодилися вирушити на війну в Україну – біля 20% ув'язнених там. Ув'язнених зганяють у внутрішній двір, шикують, після чого озброєні «вагнерівці» обіцяють виплати близько 200 тисяч рублів на місяць та 5 мільйонів рублів «гробових» у разі загибелі, а тим хто виживе обіцяють за півроку звільнення. Потім агітація йде через ув'язнених, що співпрацюють з начальством колоній. Тих, що погодилися, перевіряють на поліграфі, запитують про ставлення до російської влади і чи хочуть вони втекти в Україну. Тих, хто погодився, а потім відмовився, відправляють в штраф-ізолятор.

Контракт ув'язнені підписують вже після проходження тренування та отримання форми. На базі виправної колонії у Ростові-на-Дону створено пункт спеціальної підготовки, де завербовані проходять підготовку по 20 годин на добу. Перша група, яка пройшла підготовку у цій колонії, вирушила на фронт 20 липня.

За інформацією «Руси сидячей» завербованих відправляють на першу лінію фронту, зокрема на розмінування. Раніше "Медіазона" повідомляла, що в деякі колонії ув'язнених вербував особисто засновник ПВК "Вагнера" ​​Євгеній Пріґожин.

14:09 За інформацією української розвідки, російські окупанти замінували життєво важливі комунікації в Херсоні перед можливим контрнаступом ЗСУ, серед яких газопостачання, електропостачання і водопостачання. Росіяни готуються до стратегії терору та випаленої землі. На деокупованих територіях Херсонщини окупанти залишають замасковані підривні пристрої в найнеочікуваніших місцях – в житлових будинках, на дитячих майданчиках, в магазинах, у собачих вольєрах тощо.

12:28 Щодня фіксується 30–40 російських обстрілів української території, розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі телемарафону. Найбільше потерпають прифронтові області України: Донецьку обстріляли понад 3 тисячі разів, Луганську – 4 тисячі разів, Миколаївську – 700 разів. Необстріляною залишається тільки Чернівецька область.

11:49 Росія має покинути території України та Грузії, які були захоплені в 2008 і 2014–2022 роках. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України на 14-ту річницю збройної агресії РФ проти Грузії. "Росія продовжує свою загарбницьку політику проти Грузії, утримує під окупацією Абхазію та Цхінвальський регіон / Південну Осетію, грубо порушуючи права людини на цих грузинських територіях", – обурюється зовнішньополітичне відомство. У МЗС наголосили, що Україна рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії в її міжнародно визнаних кордонах. Водночас у МЗС нагадали, що відсутність належної реакції світової спільноти на агресію проти Грузії в 2014 році підштовхнуло Росію продовжити загарбницькі дії в Україні. РФ окупувала Крим і частини Донецької та Луганської областей, а 24 лютого 2022 року розпочала повномасштабну війну проти України. "Зупинити агресивну політику РФ можливо завдяки спільним зусиллям міжнародної спільноти, чіткому дотриманню санкційних режимів проти Росії та всебічній підтримці країн, проти яких Москва здійснює агресію. Росія має деокупувати частини територій Грузії та України, а російські воєнні злочинці понести найсуворішу відповідальність", – йдеться у заяві.

11:25 За останні три доби ЗСУ знищили, за оцінками нашого Генштабу, 14 засобів ППО ворога – стільки ж, як за попередні 35 днів.

З цих останніх знищених засобів ППО 9 було ліквідовано в зоні відповідальності Оперативного командування "Південь": 8 зенітно-ракетних систем С-300 і один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1"; тут також відзвітували про дві знищені радіолокаційні станції, зокрема станцію 9С19 “Імбир”.

Всього за даними щорічника "The Military Balance 2022" лондонського Міжнародного інституту стратегічних досліджень, на озброєнні РФ перебувало:

770 зенітних ракетних систем великого радіуса дії (С-300ПС – 160 од.; С-300ПМ – 240 од.; С-300В – 20 од.; С-350 Витязь – 6 од.; С-400 – 344 од.)

430 зенітних ракетних систем середнього радіуса дії (Бук-М1 і Бук-М2 – 370 од., Бук-М3 – 60 од.)

206 зенітний ракетно-гарматних комплексів малого радіуса дії (Панцир – 86 од., Тор – 120 од.)

З них, за оцінками нашого Генштабу, вже знищено 132 одиниці.

(світла лінія – щоденні втрати ворога, червона – середнє за останні сім днів)

10:30 З портів Одеси вийшли ще чотири судна із зерном, що прямують до портів Італії, Китаю та Туреччини, повідомили в Мінінфраструктури:

Glory з 66 тисячами тонн кукурудзи;

Star Helena з 45 тисячами тонн соняшника;

Riva Wind з 44 тисячами тонн кукурудзи;

Mustafa Necati з 6 тисячами тонн соняшникової олії.

Вчора вперше з початку повномасштабного вторгнення в Україну прибуло судно під завантаження – балкер FULMAR S під прапором Барбадосу.

10:51 Офіс президента підтвердив, що Північна Македонія передала Україні списані танки й літаки. "Друг пізнається у скруті. Неважливо, якого розміру твоя країна чи обсяг ВВП, важливо, яке в тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", – написав радник Михайло Подоляк. Раніше повідомлялося, що Північна Македонія передасть Україні чотири військові літаки Су-25.

10:24 Amnesty International цього тижня рішуче взялася знищити довіру до себе, слугуючи рупором для російської пропаганди, констатує британська опінієтворча The Times, звинувачуючи організацію в ігноруванні реалій військових дій і неправильному розумінні змісту міжнародного права і висновуючи: "Колись шанована гуманітарна організація Amnesty International тепер демонструє жалюгідну байдужість до гніту. Виявивши свою м'якість до злочинності та м'якість щодо фашизму, вона повинна мати порядність піти зі сцени".

10:15 У Дніпропетровській області вночі російські війська обстріляли Нікопольський та Криворізький райони. По Нікопольському району ворог ударив із «Градів». У Марганці постраждали двоє людей, одну особу госпіталізували. У місті пошкоджено 48 приватних будинків, господарські споруди, автівки, автобусну зупинку, виведено з ладу електромережу. У Червоногригорівській громаді – без жертв та руйнувань.

У Криворізькому районі росіяни обстріляли з «Ураганів» та ствольної артилерії Апостолівську та Зеленодольську громади. Жертв та руйнувань нема.

10:09 Російські окупанти близько 04:40 обстріляли ракетами Новобаварський та Немишлянський райони Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов. Перед цим дві ракети влучили в Індустріальний район на територію заводу; ще одна – в Новобаварський район, влучання в землю біля приміщення суду.

По області обстрілювали Ізюмський, Харківський, Богодухівський, Чугуївський райони. Є влучання по відкритих територіях, допомоволодіннях, господарських спорудах.

09:59 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Погана ефективність збройних сил Росії під час її вторгнення в Україну дорого обійшлася військовому керівництву Росії, що, швидше за все, призвело до звільнення щонайменше шести російських командувачів з початку бойових дій у лютому 2022 року.

Швидше за все, втратили командування командувачі Східного та Західного військових округів Росії. Генерал-полковник Алєксандр Чайко був звільнений з посади командувача Східним військовим округом у травні 2022 року. Генерал-полковник Алєксандр Журавльов, який командує ЗВО з 2018 року, був відсутній на Дні ВМФ Росії в Санкт-Петербурзі 31 липня 2022 року, – цілком ймовірно, його замінив генерал-лейтенант Владімір Кочетков.

Невдовзі після того, як отримав загальне командування операцією в Україні, був усунутий генерал Алєксандр Дворніков, а генерал Серґєй Суровікін прийняв командування Південним угрупованням військ від генерала Ґєннадія Жидка. До цих звільнень додається щонайменше 10 російських генералів, убитих на полі бою в Україні. Кумулятивний вплив непослідовності командування, очевидно, спричиняє тактичні й оперативні труднощам Росії.

09:40 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 42 200 (+300) осіб, танків – 1805 (+3) од., бойових броньованих машин – 4055 (+4) од., артилерійських систем – 958 (+3) од., РСЗВ – 260 (+0) од., засобів ППО – 132 (+5) од., літаків – 223 (+0) од., гелікоптерів – 191 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 750 (+6) од., автомобільної техніки – 2978 (+8) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 86 (+1) од., крилатих ракет – 182 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

52,8% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

23,4% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

49,6% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

31,1% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

23,2% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,9% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

21,4% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

9,4% засобів ППО (з них 1,1% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках, за наявною інформацією, на території республіки білорусь збройні сили російської федерації розгортають додаткові сили і засоби протиповітряної оборони. На Сіверському напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Гай і Грем’яч Чернігівської області та Нові Вирки Сумської області. На Харківському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення. З вертольотів завдав авіаударів біля Верхнього Салтова та Пришиба. На Слов’янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження із артилерії різних типів в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Бражківка, Вірнопілля, Сулигівка, Карнаухівка, Рідне, Дібрівне, Грушуваха, Богородичне, Норцівка та Залиман. Для ускладнення ведення повітряної розвідки противник задіяв комплекси радіоелектронної боротьби. Вів наступальні бої в районі Богородичного та Долини, успіху не мав. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Карпівка, Сіверськ, Верхньокам’янське, Переїзне, Григорівка, Донецьке, Райгородок, Званівка та Івано-Дар’ївка. Літаками штурмової авіації окупанти завдали авіаудару біля Спірного. Ворог намагався провести наступ в районі Верхньокам’янського, успіху не мав, відійшов. На Бахмутському напрямку противник провів обстріли неподалік Бахмута, Костянтинівки, Соледара, Зайцевого, Яковлівки, Шумів, Кодеми, Білогорівки, Іванівки, Веселої Долини та Бахмутського. Завдав авіаційних ударів поблизу Зайцевого та Бахмута. Ворог вів штурмові дії на напрямках Володимирівка – Яковлівка, Покровське – Бахмут, Відродження – Вершина, Новолуганське – Зайцеве. Українські воїни утримали позиції та відкинули окупантів назад. Противник продовжує ведення наступальних дій на напрямках Новолуганське – Кодема, Травневе – Кодема, Семигір’я – Зайцеве, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Авдіївка, Павлівка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Олександропіль та Нью-Йорк. Завдавали авіаційних ударів біля Микільського, Кам’янки, Авдіївки, Володимирівки та Мар’їнки. Противник вів наступальні бої в напрямках Новобахмутівка – Красногорівка, Спартак – Авдіївка, Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Полтавка, Степове, Трудове, Новомихайлівка, Білогір’я, Новоандріївка, Новопіль, Володимирівка, Новосілка, Мала Токмачка, Времівка, Оріхів, Залізничне, Степногірськ, Темирівка, Чарівне. Ворожа авіація діяла неподалік Веселого, Новоданилівки, Малих Щербаків та Новосілки. На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків та всього спектру артилерії по лінії зіткнення та в глибині оборони, намагається утримати зайняті позиції. Завдавав авіаударів поблизу Андріївки, Білогірки та Великого Артакового. Вів інтенсивну повітряну розвідку БпЛА. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська також можуть обстрілювати українські позиції ракетами з території або поблизу атомної станції.

• Російські сили здійснили обмежені наземні атаки на північний захід від Слов’янська та на схід і південь від Бахмута.

• Російські війська здійснили серію наземних атак, намагаючись прорвати українські оборонні лінії на північ, захід і південь від Донецька.

• Російські війська не проводили наступальних дій на півдні України та продовжували оборонні заходи.

• Триваюча українська партизанська діяльність і цивільний опір фруструє російські окупаційні сили, оскільки російська окупаційна влада продовжує готуватися до інтеграції окупованих територій до Російської Федерації після майбутніх фіктивних референдумів про анексію.

• Російські державні ЗМІ пропагували трудові табори, репресії та розстріли українських партизанів і мирних жителів, які відмовлялися співпрацювати з призначеними Росією чиновниками на окупованих українських територіях.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

На Південнобузькому напрямку противник систематичним застосуванням наявних видів озброєння по лінії зіткнення та в глибині оборони намагається утримати зайняті позиції та не допустити відновлення наступу й звільнення тимчасово захоплених територій Силами оборони. Спроба проведення штурмових дій в напрямку ВАСИЛЬКІВ – БЛАГОДАТНЕ, навіть за підтримки броньованої техніки, успіхів не мала. З втратами ворог ретирувався. Протягом дня вкотре обстріляно Миколаїв з реактивних систем залпового вогню «Смерч», а навздогін ще й запущений «Ураган». Переслідуючи цілі масштабного руйнування, ворог намагався знищити об’єкти промислової інфраструктури. Людських втрат немає. Літаками штурмової авіації та ударними гелікоптерами 8 разів атаковано наші позиції та звільнені населені пункти в Баштанському і Миколаївському районах Миколаївщини, а також в Бериславському й Херсонському – Херсонщини. Без наших втрат. Натомість нашою штурмовою авіацією із долученням тактичного бомбардувальника, винищувачів та гелікоптерів протягом бойового дня нанесено 9 ударів по 3 опорних пунктах, по 4 скупченнях ворога, озброєння та техніки, по 1 складу боєприпасів та радіолокаційній станції. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 200 вогневих завдань, в тому числі по силах протиповітряної оборони противника. Підтверджено знищення 4 зенітно-ракетних систем С-300 і зенітно-ракетного гарматного комплексу «Панцир-С1», 122-х мм гаубиці, ворожого безпілотника-розвідника, броньовану та автомобільну техніку. Знищено ще 1 польовий склад боєприпасів, а «довгу» армію скорочено на 72 рашисти. Остаточні втрати ворога дорозвідуються. Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі без змін кількості, спорядження та позицій продовжують тероризувати загрозами ракетної небезпеки.

00:12 Президент України Володимир Зеленський привітав узгодження чергового пакета підтримки від Сполучених Штатів, який містить боєприпаси для "Хаймарсів". "Усі вони застосовуються максимально точно і з користю для загальної стратегії нашої оборони. Робимо все, щоб отримати ще більше ефективної та сучасної зброї", – прокоментував Зеленський у вечірньому зверненні. "За цей тиждень Збройні Сили України і наша розвідка досягли сильних результатів у знищенні логістики російської армії, тилових баз окупантів. І кожен удар по складах боєприпасів ворога, по їхніх командних пунктах, по скупченнях російської техніки рятує життя українських військових і цивільних", – резюмував Зеленський.