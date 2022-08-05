У Франківську захворюваність на covid-19 зросла на 30%.

Віднедавна в поліклініки Франківська відвідувачі знову можуть заходити виключно в медичних масках. У зв’язку з новими випадками захворювання на коронавірус COVID-19 медзаклади перейшли на посилений карантинний режим.

87 позитивних тестів на ковід за останній тиждень – франківські лікарі фіксують, що захворюваність у місті зросла майже на 30%. Своїм пацієнтам у поліклініках радять не нехтувати правилами карантинних обмежень, які були запроваджені раніше в час розпалу пандемії.

Зростання захворюваності відзначають від початку червня, і воно продовжується. “Так що ми тепер насторожені”, – каже дільнична терапевтка Наталія Ожгевич. Вона радить уникати місць масового скупчення людей, а якщо немає такої можливості, то вдягати медичну маску.

Зростання кількості захворювань на коронавірус пов’язують із поверненням людей з-за кордону, де саме зараз шириться новий мутований штам ковіду, - інформує 402 Канал.