"Один калибр на уничтожение памятника Бандере": СБУ затримала ще двох "путіністів".

Служба безпеки України затримала двох прихильників путінізму на Львівщині. В соцмережах вони активно підтримували агресію проти нашої держави та закликали українців приєднуватись до окупаційної влади країни-агресорки.

Під час зібрання доказової бази оперативники встановили, що окрім поширення деструктивної пропаганди один з зловмисників здійснював листування з діючим бойовиком т.зв. «днр». А саме, надав координати, а згодом й мав корегувати здійснення ракетного обстрілу по пам’ятнику Степанові Бандері у Львові.

Слідчі СБУ оголосили зловмисникам підозру за ст. 436 (Пропаганда війни) КК України.

Триває досудове розслідування. Заходи із припинення протиправної діяльності проводили оперативники та слідчі СБУ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.