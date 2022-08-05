163-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:50 Голова Миколаївської військово-цивільної адміністрації Віталій Кім оголосив у місті "довгий" комендантський час із 23:00 п'ятниці до 5:00 понеділка. "Всіх прошу поставитись із розумінням, спланувати вихідні та зробити закупи на ці два дні", - закликав чиновник. Кім запевнив: чесним людям переживати нічого. У випадку, якщо потрібно вигуляти собаку – належить брати із собою документи.

12:18 Служба безпеки України оголосила про підозру в пропаганді війні двом прихильникам Росії. Один із них закликав бойовиків ударити по пам'ятнику Степана Бандери у Львові і надавав бойовикам координати для ракетного удару по пам’ятнику Степану Бандері у Львові. "Служба безпеки України оголосила про підозру двом прихильникам путінізму, які закликали до війни. В соцмережах вони активно підтримували агресію проти нашої держави та заклики українців приєднуватись до окупаційної влади країни-агресорки. Спецслужба затримала зрадників, які відкрито здійснювали колабораційні спрямування. А під час зібрання доказової бази оперативники встановили, що окрім поширення деструктивної пропаганди один з зловмисників здійснював листування з діючим бойовиком т.зв. "ДНР", - повідомило управління СБУ Львівщини.

11:34 Канада відновлює операцію Unifier - 225 канадських військовослужбовців направлено до Великої Британії для навчання українських воїнів, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

11:17 Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс надає Україні значну підтримку, але потрібно зробити ще більше. "Ми тісно співпрацюємо з оборонною промисловістю, щоб виробляти та постачати більше різних боєприпасів, озброєнь", — сказав Столтенберг Reuters. Генсек НАТО додав, що більшість воєн закінчуються за столом переговорів. Але результат переговорів залежатиме від становища на полі бою. "Не я вказую Україні, якими мають бути ці умови. Ми повинні підтримати їх, щоб вони стали сильніші", – говорить Столтенберг.

10:57 З початку війни держбюджет щомісяця отримує близько 2,8 млрд дол. зовнішніх надходжень, які перевищили половину фінансування Державного бюджету, повідомив голова податкового комітету Верховної Ради, народний депутат Данило Гетманцев.

На 4 серпня фінансування держбюджету з початку війни становило 805,3 млрд грн, або 26,95 млрд дол.

З цієї суми:

11% – пільгові кредити МФО (МВФ, Світового банку, ЄІБ)

17% – ОВДП, розміщені на ринкових умовах

32% – монетизація дефіциту держбюджету НБУ

40% – двосторонні офіційні пільгові кредити та гранти (топ-5 найбільших кредиторів/донорів – США, ЄС, Німеччина, Канада, Японія)

Загалом зовнішні надходження склали трохи більше половини (51%) від загального фінансування. В грошовому вираженні це 13,9 млрд дол. або близько 2,8 млрд дол. місячно за п'ять повних місяців війни. При цьому Гетманцев нагадав, що до кінця року Україна щомісячно потребує близько 5 млрд дол. зовнішнього фінансування для збереження макроекономічної стабільності та фінансування невійськових виплат.

10:31 Росія спробує звинуватити Збройні Сили України в ударі по колонії в Оленівці, заявив радник зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. "Російські офіційні особи спробують підставити українські Збройні Сили", – сказав Кірбі. У Білому домі не виключають, що окупанти можуть підкинути на місце вибуху фрагменти боєприпасів, котрі використовуються у ракетних системах HIMARS. "Це ще один приклад звичної для Росії методички: звинувачувати інших у тому, що зробили вони самі", – додав Кірбі.

10:24 Росія збирається 9 серпня відправити на орбіту розвідувальний супутник, зроблений на замовлення Ірану для стеження військових цілей на Близькому Сході, повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела в західних розвідувальних службах. Однак доступ до супутника Іран отримає не одразу. Перші кілька місяців або навіть довше Росія використовуватиме його для спостереження за військовими цілями в Україні.

Переговори про купівлю Тегераном космічного апарата серії "Канопус-5" тривали чотири роки. Апарат, який отримав назву "Хайям", буде оснащений камерою з 1,2-метровою роздільною здатністю, що далеко не так точно, як на американських розвідувальних супутниках, але все одно дасть іранцям безпрецедентні можливості, серед яких ведення майже постійного моніторингу об'єктів в Ізраїлі та Перській затоці.

10:09 Караван із трьох суден із кукурудзою вийшов із портів Великої Одеси, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков. З Одеси вирушило судно «Навістар», з Чорноморська – «Поларнет» та «Роєн». Загалом на борту цих суден понад 58 тисяч тонн кукурудзи, яка прямує до Туреччини, Великої Британії та Ірландію.

10:01 Вночі росіяни з систем залпового вогню здійснили масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова та Чугуїв, повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Шпиталізовано трьох людей, що перебували на вулиці, постраждали житлові будинки, магазини, ринок, приміщення закладу освіти та дитячі майданчики.

Селище Слатине Дергачівської територіальної громади загарбники обстріляли фосфорними снарядами, внаслідок обстрілу в селищі згоріло щонайменше шість приватних будинків.

09:59 Вночі російські окупанти з РСЗВ, випустивши біля 40 реактивних снарядів, обстріляли Нікополь, спричинивши дві пожежі, згорів пасажирський автобус, Пошкоджено 5 житлових будинків, кілька господарських будівель та легковий автомобіль, жертв немає, повідомив голова облради Микола Лукашук.

У Мирівській громаді вибуховою хвилею від крилатої ракети у школі та сусідніх будинках вибило шибки, двері, пошкоджено газопровід, постраждалих нема.

У Криворізькому районі окупаційні війська РФ обстріляли території Зеленодольської та Карпівської громад, без постраждалих і руйнувань.

09:47 Росіяни вранці обстріляли Корабельний район Миколаєва касетними боєприпасами з РСЗВ, вранці – з далекобійної артилерії "Піон", влучили у приватний будинок, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

09:38 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Після п’яти місяців окупації наміри Росії щодо Запорізької АЕС залишаються незрозумілими. Проте дії, які вони здійснили на об'єкті, ймовірно, підірвали безпеку та надійність нормальної роботи станції.

Російські сили, ймовірно, діють у районах, прилеглих до електростанції, та використовують артилерійські підрозділи, що базуються у цих районах, для обстрілу української території на західному березі Дніпра.

Російські сили, ймовірно, використали ширшу територію об'єкта, зокрема прилегле місто Енергодар, для відпочинку своїх сил, використовуючи захищений статус атомної електростанції для зниження ризику для своєї техніки та персоналу від нічних українських атак.

09:22 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 41 650 (+150) осіб, танків – 1792 (+3) од., бойових броньованих машин – 4032 (+6) од., артилерійських систем – 950 (+4) од., РСЗВ – 260 (+0) од., засобів ППО – 123 (+5) од., літаків – 223 (+0) од., гелікоптерів – 191 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+0) од., автомобільної техніки – 2964 (+4) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 83 (+0) од., крилатих ракет – 182 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

52,4% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

23,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

49,4% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

30,8% артилерійських систем (з них 1,4% за минулий тиждень),

23,2% РСЗВ (з них 0,2% за минулий тиждень),

17,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

21,4% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

8,7% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень).

08:36 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Україна, ймовірно, перехопить стратегічну ініціативу та змусить Росію перерозподілити сили та змінити пріоритети зусиль у відповідь на українські контрнаступальні операції. Російські війська все більше перекидають особовий склад і техніку до Херсонської та Запорізької областей на шкоду своїм можливостям захопити Слов’янськ та Сіверськ, від яких вони, виглядає, відмовилися. Російські війська також передислокують до Криму з інших регіонів України військову техніку, зокрема артилерію та авіацію. Раніше російські війська відходили або призупиняли наступальні операції на місто Харків у південному напрямку, щоб пріоритетно захопити Луганську область, але вони робили це за власною ініціативою на основі зміни пріоритетів своїх командувань. В теперішньому випадку російські сили, схоже, відповідають на загрозу контрнаступу України в Херсонській області, а не свідомо обирають цілі, на яких зосередити свої зусилля. Навіть після того, як українські війська відбили спробу росіян захопити Київ на початку війни, росіяни мали змогу вільно зосередити свої операції на сході. Підготовка України до контрнаступу в Херсоні та початкові операції в цьому контрнаступі в поєднанні із загалом різким ослабленням російських сил дають змогу Україні вперше почати активно формувати хід війни.

• Російські війська намагалися просунутися на північний захід від Ізюму.

Українські сили провели серію локалізованих контратак між Ізюмом і Слов'янськом і відбили позиції в низці населених пунктів.

Серйозність дилеми, яка стоїть перед російським вищим командуванням, ймовірно, залежить від здатності України вести значні контрнаступальні операції на кількох напрямках одночасно. Якщо Україна зможе тиснути навколо Ізюму, продовжуючи контрнаступ на Херсон, тоді російські війська постануть перед дуже складним вибором. Їм, ймовірно, доведеться вирішити одне з двох: або залишити свої позиції на заході навколо Ізюму на користь оборони своїх наземних ліній комунікацій далі на північ і схід, або залучити більше особового складу та техніки, щоб спробувати утримати поточну лінію фронту. Однак такі сили мали б прийти з іншого напрямку, що поставило б під загрозу інші досягнення Росії.

• Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід і південь від Бахмута, діючи п’ятьма-сімома ударними групами невідомого розміру.

• Російські війська продовжували спроби наступу на Піски та здійснили обмежений наземний удар на південний захід від Донецька.

08:19 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. В частинах сил спеціальних операцій цієї країни відзначено проведення перевірки бойової готовності. На Сіверському напрямку противник, із ствольної та реактивної артилерії, обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст, Гай, Грем’яч і Михальчина Слобода Чернігівської області та Старикове на Сумщині. На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів в районах населених пунктів Харків, Борщова, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Пришиб, Циркуни, Мосьпанове, Безруки. На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Богородичного, Мазанівки, Гусарівки, Адамівки, Курульки, Хрестища, Сулигівки, Довгенького та Великої Комишувахи. На Донецькому напрямку ворог проводить наступальну операцію на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається створити сприятливі умови для оволодіння Соледаром та Бахмутом, розширити контрольовану територію на західній околиці міста Донецьк. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із ствольної та реактивної артилерії, танків в районах населених пунктів Сіверськ, Миколаївка, Стародубівка, Спірне, Крива Лука, Верхньокам’янське, Григорівка, Серебрянка, Райгородок та Каленики. Йшли стрілецькі бої. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури неподалік Яковлівки, Кодеми, Покровського, Роздолівки, Вершини, Бахмута та Соледара. Вів наступальні та штурмові дії з метою покращення тактичного положення, успіху не мав. На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із артилерії та танків поблизу Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів наступальні дії, бої тривають. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій окупантів не зафіксовано. Ворог здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури поблизу Константинополя, Залізничного, Варварівки, Времівки, Мар’їнки, Гуляйполя, Гуляйпільського, Малих Щербаків, Темирівки та Білогір’я. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Миколаїв, Луч, Лимани, Нова Зоря, Новомиколаївка, Кобзарці, Любомирівка, Киселівка, Андріївка, Лозове, Білогірка, Осокорівка, Потьомкине, Зелений Гай. Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту у районі населеного пункту Миколаївка Одеської області.

07:59 Росіяни здійснили обстріл одного з об‘єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. У результаті ворожої атаки пошкоджено виробниче обладнання. Постраждалих немає.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":