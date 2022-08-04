162-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:40 За чотири тижні до нового навчального року за кордоном перебуває 641 тисяча українських школярів. Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет в етері телемаратону. "Є певна тенденція, адже на початку травня була 671 тисяча дітей, на сьогодні – 641 тисяча. Тобто 30 тисяч дітей вже повернулися", – сказав голова МОН.

11:26 Суд у Лівані постановив зняти арешт із сирійського судна Laodecia, яке перевозить викрадену Росією українську сільськогосподарську продукцію. Міністерство закордонних справ України висловило обурення цією децизією. "Зазначене рішення фактично заохочує Росію до продовження крадіжок на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності. Крім того, таким рішенням Ліван фактично підриває власну продовольчу безпеку, відштовхуючи Україну як свого надійного партнера", – заявили у відомстві. МЗС закликало ліванську сторону скасувати рішення щодо зняття арешту із судна. У заяві зазначається, що Україна завжди докладала зусиль задля підтримки продовольчої безпеки Лівану і мала перше місце серед експортерів аграрної продукції до цієї країни за підсумками 2021 року. "Ба більше, враховуючи складну продовольчу ситуацію в Лівані, в координації з українськими власниками незаконно вивезеного вантажу ліванській стороні було запропоновано реалізувати українське борошно та ячмінь за пільговою ціною", – нагадали в МЗС.

10:27 Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю гонконзькій газеті South China Morning Post закликав Китай використати свою економічну та політичну силу й натиснути на Москву, щоб вона дотримувалася міжнародних норм, і висловив надію, що Китай та інші країни «об’єднаються», щоб підтримати відбудову України. За його словами, з 24 лютого МЗС України неодноразово робило запит на розмову з китайським лідером Сі Цзіньпіном, але безрезультатно.

10:09 "Газпром" почав у промислових масштабах спалювати надлишки газу, гігантський смолоскип уже півтора місяця горить на російсько-фінському кордоні поблизу компресорної станції "Портова", де встановлені турбіни "Північного потоку". Полум'я видно навіть у Фінляндії, повідомляє національна телерадіомовна компанія Фінляндії. Дані моніторингу NASA вказують, що смолоскип виник 17 червня – через три дні після того, як прокачування трубопроводом було знижено спочатку на 40%, а потім ще на третину. В даний момент "Газпром" качає "Північним потоком" мінімальні обсяги газу майже за всю історію – лише 20% граничної потужності, і смолоскип біля Фінської затоки горить щодня.

Експорт "Газпрому" у липні зменшився на 58%, а видобуток – на третину.

09:43 Близько 03:30 під час повітряної тривоги, російські військові вдарили по околицях одного із районів Запоріжжя. Зафіксовано два "прильоти". Жертв немає, руйнування зазнала багатоповерхівка та кілька приватних будинків, - написав секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв

Близько 1:30 ворог випустив ракети з російського Бєлгорода, попередньо - із ЗРК С-300. В Немишлянському районі ракети вдарили по об'єкту інфраструктури, в Харківському районі – два удари по відкритій території в Харківському районі. Постраждалих немає, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Вночі російські війська обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко: "Російські війська двічі обстріляли Нікополь. На житлові квартали прилетіли 60 снарядів з «Градів». Попередньо, люди не постраждали. Один будинок знищено, майже 50 - пошкоджено, зачепило й зо три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір’ях сталися займання."

Близько четвертої ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи, під обстріли потрапили два райони міста. Пошкодженні житлові будинки, повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич,

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Ракетні та артилерійські підрозділи України продовжують завдавати ударів по опорних пунктах російських військ, скупченнях особового складу, базах матеріально-технічного забезпечення та складах боєприпасів. Це, швидше за все, вплине на матеріально-технічне постачання російських військ і чинитиме тиск на елементи бойового забезпечення російських збройних сил.

3 серпня 2022 року перше судно з українським зерном прибуло у протоку Босфор, пройшовши транзитом через Чорне море з Одеси. Майже, напевно, успіх цього транзиту призведе до частіших транзитів в обох напрямках. Усунення відставання, спричиненого блокадою, що діє з лютого 2022 року, залишиться логістичним викликом.

Російські сили майже напевно встановили пірамідальні радарні відбивачі на плаву біля нещодавно пошкодженого Антонівського мосту та біля нещодавно пошкодженого залізничного мосту, які обидва перетинають річку Дніпро у Херсоні. Радарні відбивачі, ймовірно, використовуються для того, щоб приховати міст від відображень на радарах із синтезованою апертурою та можливої апаратури для наведення ракет. Це наголошує загрозу, яку Росія відчуває від збільшення дальності та точності систем, що постачаються Заходом.

09:11 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 41 500 (+150) осіб, танків – 1789 (+15) од., бойових броньованих машин – 4026 (+4) од., артилерійських систем – 946 (+7) од., РСЗВ – 260 (+1) од., засобів ППО – 118 (+0) од., літаків – 223 (+0) од., гелікоптерів – 191 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 742 (+2) од., автомобільної техніки – 2960 (+38) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 83 (+0) од., крилатих ракет – 182 (+2) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

52,4% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

23,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

49,3% автомобільної техніки (з них 1,5% за минулий тиждень),

30,7% артилерійських систем (з них 1,5% за минулий тиждень),

23,2% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

21,4% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

8,4% засобів ППО (з них 0,1% за минулий тиждень).

08:26 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські сили, ймовірно, використовують українську Запорізьку атомну електростанцію (АЕС) в Енергодарі, щоб зіграти на страхах Заходу перед ядерною катастрофою в Україні, намагаючись таким чином послабити бажання західних держав надати військову підтримку українському контрнаступу.

• Російські сили, ймовірно, підпалили тюремний комплекс, у якому утримувалися українські військовополонені в окупованій Донецькій області, але звинуватили Україну в нібито завданому високоточному ударі з використанням військового обладнання, поставленого Заходом, що, ймовірно, має посилити нерішучість США щодо продовження постачання HIMARS Україні.

• Москва, ймовірно, продовжує спроби використати свої відносини з Тегераном, щоб отримати безпілотники для використання в Україні.

• Російські сили провели обмежену наземну атаку на північний захід від Слов'янська і продовжили наступ на Бахмут із північного сходу, сходу та південного сходу.

• Російські сили приділяють пріоритетну увагу фронтальним атакам на Авдіївку та не змогли закріпитися у Пісках.

• За повідомленнями, російські сили формують ударну групу для запобігання українським контрнаступам на півночі Херсонської області або для контратаки проти них.

• Російська окупаційна влада може дозволити як особисте, так і онлайн-голосування на майбутніх псевдореферендумах щодо приєднання окупованих українських територій до Росії, що дозволить Росії відвертіше фальсифікувати вибори.

08:11 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. В частинах сил спеціальних операцій збройних сил республіки білорусь відзначено проведення перевірки бойової готовності. На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Медведівки Чернігівської області та Краснопілля і Миропілля Сумської області. На Харківському напрямку противник здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Лебʼяже, Борщова, Дементіївка, Коробочкине, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Прудянка, Питомник, Цупівка. Здійснив спробу наступу у напрямку Байрак – Гусарівка, бойові дії тривають. На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Богородичного, Дібрівного, Мазанівки, Карнаухівки, Чепіля та Гусарівки. Окупанти намагалися просунутися у напрямку Довгеньке – Богородичне. Отримали відсіч та відійшли. На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли біля Сіверська, Миколаївки, Стародубівки, Спірного, Кривої Луки, Верхньокам’янського, Григорівки, Серебрянки, Райгородка та Калеників. Завдав авіаційного удару неподалік Спірного. Вів наступальний бій у напрямку Яремівка – Долина, успіху не мав, відійшов. На Бахмутському напрямку противник задіяв ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Яковлівка, Травневе, Кодема, Покровське, Роздолівка, Курдюмівка, Зайцеве, Бахмут та Соледар. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки, Соледара та Кодеми. Окупанти намагалися покращити тактичне положення на напрямках Стряпівка – Соледар, Доломітне – Травневе, Відродження – Вершина, Покровське – Бахмут, Василівка – Яковлівка, Семигірʼя – Вершина. На всіх вказаних напрямках ворог успіху не мав та відійшов. Веде наступальні дії в напрямку Новолуганське – Кодема, бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку противник обстріляв райони Пісків, Пречистівки, Шевченко, Володимирівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Вів штурмові дії в напрямках Лозове – Піски та Веселе – Піски, успіху не мав, відійшов. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли із артилерії та танків біля Залізничного, Варварівки, Мар’їнки, Гуляйполя, Новосілки, Гуляйпільського і Темирівки. Ворог завдав авіаудару неподалік Новополя. Тривають бойові дії в напрямку Олександрівка – Мар’їнка. На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Миколаєва, Прибузького та ще 25 населених пунктів. Ворог продовжує ведення повітряної розвідки БпЛА. В акваторії Чорного та Азовського морів в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування. Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легке поранення. Аби потрапити назад, на територію рф, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я. Наша винищувальна авіація продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна - небезуспішно надає вогневу підтримку підрозділам у визначених операційних районах.

07:53 Міжнародний комітет Червоного Хреста заявив про те, що він не ґарантував безпеки українських вояків із "Азовсталі", які потрапили в російський полон. Про це йдеться у заяві МКЧХ. "Ми не ґарантували безпеки військовополонених в руках ворога, адже це не в наших силах. Ми заздалегідь прояснили це сторонам. Сторони конфлікту зобов’язані забезпечити захист військовополонених від актів насильства, залякування та цікавості публіки, а також наслідків військових дій. Лише сторони конфлікту можуть забезпечити безпеку військовополонених", - ідеться у заяві.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":