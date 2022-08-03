G7 звинуватила Росію у використанні енергоносіїв як зброї.

У своїй заяві «Велика сімка» вимагає від Москви «покласти край цій неспровокованій війні, негайно та безумовно припинити всі ворожі дії».

Країни «Великої сімки» звинуватили Росію у спробах використати свій енергетичний експорт «як зброю» та пообіцяли працювати над тим, щоб Москва не «експлуатувала» свою позицію виробника енергоносіїв «для отримання вигоди від своєї агресії за рахунок вразливих країн». Заяву міністри закордонних справ країн-членів G7 опубліковано на офіційному сайті уряду Великої Британії

У заяві йдеться про те, що Росія порушила міжнародне право, вторгнувшись в Україну. «Велика сімка» зажадала «покласти край цій неспровокованій війні, негайно та безумовно припинити всі ворожі дії».

«Ми також засуджуємо спроби Росії використовувати свій енергетичний експорт як зброю та використовувати енергію як інструмент геополітичного примусу. Росія, таким чином, не є надійним постачальником енергії. Ми діятимемо солідарно і в тісній координації, щоб пом'якшити вплив перебоїв у енергопостачанні на економіку та громадян у всьому світі та в наших країнах, особливо для захисту вразливих груп населення», – йдеться у заяві.

Водночас «Велика сімка» запевняє, що не відмовиться від політики поступового ембарґо російської нафти, щоб позбавити Москву великих доходів на тлі її вторгнення в Україну. У заяві міністри закордонних справ G7 заявили, що вони розглядають «повну заборону всіх послуг, які дозволяють транспортувати морським шляхом російську сиру нафту та нафтопродукти по всьому світу».

«Ми продовжуємо вивчати подальші заходи, щоб запобігти прибутку Росії від її аґресивної війни та обмежити здатність Росії вести війну. Поступово виводячи російську енергію з наших внутрішніх ринків, ми намагатимемося розробити рішення, які зменшать доходи Росії від вуглеводнів, підтримають стабільність на світових енергетичних ринках і мінімізують негативний економічний вплив, особливо на країни з низьким і середнім рівнем доходу», – наголошується в заяві.

Нагадаємо, що відповідь на західні санкції Росія скоротила постачання передовсім газу до країн, які вона називає «недружніми». Це спровокувало побоювання у багатьох європейських країнах, що їм не вистачить газових запасів, щоби пережити наступну зиму.