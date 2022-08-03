США нарешті запровадили санкції проти Аліни Кабаєвої.

Досі Вашінґтон зволікав із покаранням для партнерки російського президента, аби «не роздратувати Путіна».

 

 

Міністерство фінансів США оголосило новий санкційний список, до якого увійшло 13 громадян Росії, в тому числі колишня гімнастка Аліна Кабаєва, котра, як відомо, була співмешканкою російського лідера Володимира Путіна. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

«Кабаєва має близькі стосунки з Путіним і наразі є головою "Національної медіагрупи", прокремлівської імперії теле-, радіо- і друкованих організацій», – йдеться в пресрелізі Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Окрім того, Кабаєва – колишня депутатка Держдуми. «Вона ще раніше потрапила під санкції ЄУ і Великої Британії», – нагадали в OFAC.

 

Відомо, що США підготували санкції проти Кабаєвої ще в квітні, проте, як повідомила газета Wall Street Journal з покликом на джерела в Білому домі, «в останню мить» було вирішено їх не запроваджувати, «щоб не роздратувати Путіна».

 

Іншим представником «російських еліт», які потрапили до списку санкцій, стала перша заступниця генерального директора фонду «Иннопрактика» Наталія Попова. Під санкції також потрапили бізнесмени Андрій Мельниченко, Дмитро Пумп'янський, Андрій Гур'єв, Віктор Рашніков, а також Олександр Пономаренко – співвласник аеропорту Шереметьєво, якого російський опозиціонер Олексій Навальний називав номінальним власником «палацу Путіна» під Сочі.

 

Ще одна група людей у ​​списку – громадяни України, які співпрацюють із Росією на окупованих українських теренах. Серед них – представники окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо та Кирило Стремоусов, а також «ґауляйтер» Маріуполя Костянтин Іващенко.

 

США також запровадили санкції проти низки наукових і технологічних організацій. До них потрапили інститут «Сколтех» та фонд «Сколково», Московський фізико-технічний інститут, Державна транспортна лізингова компанія, Магнітогорський металургійний комбінат.

 

Своєю чергою Держдепартамент США заявив, що запроваджує візові обмеження проти 893 російських чиновників, у тому числі членів Ради федерації та російських збройних сил, а також проти 31 іноземного чиновника, які підтримали анексію Криму.

03.08.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
160-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни спробували висунутися вперед окремими підрозділами у районах Байрака та Дементіївки на Харківщині. Інтенсивні бої йдуть на північний захід від Донецька – армія російських окупантів намагається захопити Піски та Авдіївку.
02.08.22 | | Україна
Перманентне здивування
Юрко ТИМЧУК
Після перемоги українці обов’язково організують тури для іноземців, які переконані, що бачили вже всі дивовижі світу. В Україні знайдеться таке, після чого єдиною адекватною реакцією буде фраза «Shit happens».
01.08.22 | | Україна
159-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська ведуть наступ у напрямку Бахмута, наразі триває бій. Відзначається посилення противником угруповання підрозділів на Криворізькому напрямку. Йде перегрупування ворожих військ на Запорізькому напрямку.
01.08.22 | | Україна
Роман із людожером
Віталій Портников
Коли українці журяться, що популярні західні інтелектуали підтримують Путіна, це просто смішно. Інтелектуал не буває популярним. Популярним буває продавець повітря
31.07.22 | | Дискурси
Палац Потоцьких у Львові представляє портрет його замовника
Виставку «Альфред Потоцький: особистість, рід, історія», що представляє малярський портрет намісника Галичини та скан гравюри його генеалогічного древа, розгорнуто у Дзеркальній залі Палацу Потоцьких у Львові.
31.07.22 | | Штука
158-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку ворог вів штурм біля Дмитрівки, успіху не мав; на Бахмутському намагався покращити тактичне положення біля Роти–Вершина і Покровського–Бахмута, з втратами відійшов; на Авдіївському вів штурм на Веселе–Піски та Лозівський–Піски, успіху не мав.
31.07.22 | | Україна
157-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку ворог штурмував у районах Бражівки та Дмитрівки, на Бахмутському –Травневого, на Авдіївському – Пісків та Авдіївки, на Новопавлівському – Мар’їнки, успіху не мав, відійшов. Біля Семигір’я, Зайцевого, Вершини та Павлівки бої тривають.
30.07.22 | | Україна
Плачуча мавпа під час снігопаду
Василь МАХНО
Ми живемо у світі площин із дивовижним перетином різних точок. Це важко збагнути, бо структура Всесвіту не зовсім проста штука...
30.07.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.