США нарешті запровадили санкції проти Аліни Кабаєвої.

Досі Вашінґтон зволікав із покаранням для партнерки російського президента, аби «не роздратувати Путіна».

Міністерство фінансів США оголосило новий санкційний список, до якого увійшло 13 громадян Росії, в тому числі колишня гімнастка Аліна Кабаєва, котра, як відомо, була співмешканкою російського лідера Володимира Путіна. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

«Кабаєва має близькі стосунки з Путіним і наразі є головою "Національної медіагрупи", прокремлівської імперії теле-, радіо- і друкованих організацій», – йдеться в пресрелізі Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США. Окрім того, Кабаєва – колишня депутатка Держдуми. «Вона ще раніше потрапила під санкції ЄУ і Великої Британії», – нагадали в OFAC.

Відомо, що США підготували санкції проти Кабаєвої ще в квітні, проте, як повідомила газета Wall Street Journal з покликом на джерела в Білому домі, «в останню мить» було вирішено їх не запроваджувати, «щоб не роздратувати Путіна».

Іншим представником «російських еліт», які потрапили до списку санкцій, стала перша заступниця генерального директора фонду «Иннопрактика» Наталія Попова. Під санкції також потрапили бізнесмени Андрій Мельниченко, Дмитро Пумп'янський, Андрій Гур'єв, Віктор Рашніков, а також Олександр Пономаренко – співвласник аеропорту Шереметьєво, якого російський опозиціонер Олексій Навальний називав номінальним власником «палацу Путіна» під Сочі.

Ще одна група людей у ​​списку – громадяни України, які співпрацюють із Росією на окупованих українських теренах. Серед них – представники окупаційної влади Херсонської області Володимир Сальдо та Кирило Стремоусов, а також «ґауляйтер» Маріуполя Костянтин Іващенко.

США також запровадили санкції проти низки наукових і технологічних організацій. До них потрапили інститут «Сколтех» та фонд «Сколково», Московський фізико-технічний інститут, Державна транспортна лізингова компанія, Магнітогорський металургійний комбінат.

Своєю чергою Держдепартамент США заявив, що запроваджує візові обмеження проти 893 російських чиновників, у тому числі членів Ради федерації та російських збройних сил, а також проти 31 іноземного чиновника, які підтримали анексію Криму.