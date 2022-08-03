161-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:01 У Пентагоні спростували заяви російського міністра оборони Шойгу про те, нібито війська РФ знищили в Україні шість ракетних комплексів HIMARS. «Ми знаємо про ці останні заяви міністра Шойгу, і вони знову є відверто брехливими», – сказав речник Пентагону Тодд Брессіл.

09:50 Російські окупаційні війська вранці завдали два ракетні удари, попередньо – із ЗРК С-300, по Харкову з Білгорода, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Холодногірському районі ворожа ракета влучила в землю, а в Новобаварському вдарила по території цивільного промислового об'єкта (будівля пошкоджена, попередньо постраждалих немає).

Крім того, минулої доби окупанти обстрілювали Богодухівський, Чугуївський, Харківський та Ізюмський райони області. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. В Чугуєві пошкоджено складські приміщення навчального закладу, сталася пожежа. У Золочівській громаді через обстріл горів приватний будинок.

09:43 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Внаслідок українського удару по російському ешелону з боєприпасами в Херсонській області, на півдні України, дуже малоймовірно, що залізнична гілка, яка сполучає Херсон із Кримом, залишиться діючою. Російські війська, найімовірніше, відновлять залізничну лінію протягом кількох днів, хоча вона залишиться вразливим місцем для російських військ та їхнього маршруту матеріально-технічного постачання з Криму до Херсона.

Росія рекламує для цивільного використання поромну переправу, нещодавно створену замість пошкодженого Антонівського мосту через Дніпро у Херсоні. Однак російські збройні сили майже напевно використовуватимуть її для перекидання військ та матеріально-технічного постачання.

Цілком імовірно, що ми побачимо збільшення кількості цивільних осіб, які намагаються покинути Херсон та околиці, оскільки бойові дії тривають, а дефіцит продовольства загострюється. Це створить тиск на транспортні вузли та маршрути, що, ймовірно, призведе до впровадження заходів контролю руху.

09:18 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 41 350 (+180) осіб, танків – 1774 (+6) од., бойових броньованих машин – 4022 (+8) од., артилерійських систем – 939 (+3) од., РСЗВ – 259 (+0) од., засобів ППО – 118 (+1) од., літаків – 223 (+0) од., гелікоптерів – 191 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1) од., автомобільної техніки – 2922 (+8) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 83 (+1) од., крилатих ракет – 180 (+6) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

51,9% танків (з них 0,9% за минулий тиждень),

23,2% бойових броньованих машин (з них 0,2% за минулий тиждень),

48,7% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

30,5% артилерійських систем (з них 1,5% за минулий тиждень),

23,2% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,9% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

21,4% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

8,4% засобів ППО (з них 0% за минулий тиждень).

09:01 Вночі росіяни завдали ударів по Дніпропетровщині, поцілили по дитячому садку та церкві. 'Ворог вгатив з артилерії по двох громадах – Зеленодольській та Апостолівській. У Апостолівській без жертв та руйнувань. У Зеленодольській поцілили прямо по селу Велика Костромка. Там зачепило дитячий садок та церкву. Пошкоджена лінія електропередач. Село без світла. Працюють аварійні бригади", – повідомив голова Дніпропетровської обласної військово-цивільної адміністрації Валентин Резніченко.

08:24 Посольство України передало уряду Лівану пропозицію про закупівлю пшеничного борошна та ячменю, котрі викрали росіяни. Про це повідомило посольство України в Лівані. "За погодженням із власниками продукції в Україні на борту Laodicea, а також з метою уникнення псування награбованого зерна та збереження його в Лівані посольство України направило урядові Лівану пропозицію про закупівлю зазначеної продукції за такими цінами: борошно пшеничне – $350 за тонну, ячмінь – $180 за тонну. Ціни вдвічі нижчі за ринкові", – йдеться в повідомленні.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• За непідтвердженими повідомленнями в соціальних мережах, Іран, можливо, відправив першу партію безпілотників до Росії і направив пілотів та обслуговуючий персонал для навчання на російських Су-35 – це потенційно вказує на те, що Іран може спробувати використати недавні авіаційні угоди для полегшення придбання російських бойових літаків.

• Російські сили провели безуспішні наступальні операції на північний схід та північний захід від Харкова.

• Російські сили провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська та на схід від Сіверська.

• Російські війська досягли незначних успіхів на південний схід від Бахмута і продовжили наступальні операції на північний схід і південний схід від Бахмута.

• Російські сили домоглися поступового просування в районі Авдіївки та продовжують спроби просунутися на південний захід від неї.

• Російські війська здійснили два наступи на півночі Херсонської області і продовжують перекидання військ на південний напрямок.

• Суб'єкти Російської Федерації формують нові добровольчі батальйони в Новосибірській, Саратовській, Ульянівській та Курганській областях, а також змінюють терміни виплати грошової компенсацій за військову службу.

• У той час, як Кремль розглядає довгострокові методи контролю населення в окупованій Україні, українське цивільне населення продовжує чинити опір російській окупації актами громадянської непокори та партизанським саботажем.

07:17 Ранкове зведення Генштабу ЗСУ:

Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках проведено тренування зі зв’язку генерального штабу збройних сил республіки білорусь. Окупанти продовжують використовувати територію республіки білорусь для перекидання диверсійно-розвідувальних груп на територію України. На Сіверському напрямку противник здійснював обстріли позицій наших військ зі ствольної артилерії. Веде повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Відзначається робота ворожих засобів радіоелектронної боротьби. На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони. На Харківському напрямку обстрілював райони населених пунктів Харків, Прудянка, Питомник, Руські Тишки, Нова Миколаївка, Рубіжне, Піщане, Борщова, Замулівка, Леб’яже, Коробочкине, Базаліївка та Басове. Окупанти здійснили висування в напрямку Кочубеївка – Дементіївка, отримали відсіч та відійшли. На Слов’янському напрямку обстріли із ствольної та реактивної артилерії зафіксовано біля Нової Дмитрівки, Богородичного, Чепіля, Карнаухівки, Довгенького, Барвінкового, Шнурків, Гусарівки та Дмитрівки. Силами розвідувальної групи ворог намагався вести розвідку південніше Мазанівки, окупантів виявлено та знешкоджено. На Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. На напрямку Сіверська противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії, а також танків біля Сіверська, Серебрянки та Григорівки. Вів повітряну розвідку БпЛА неподалік Никифорівки та Тетянівки. На Бахмутському напрямку, з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів, вів обстріли артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кодема, Семигір’я, Травневе, Виїмка, Берестове, Бахмутське та Опитне. Завдав авіаударів поблизу Семигір’я та Білогорівки. Противник вів наступ в районі західної околиці Берестового, успіху не мав, відійшов. Така ж ситуація на напрямках Володимирівка – Яковлівка та Семигір’я – Кодема. На напрямках Володимирівка – Соледар та Покровське – Бахмут бойові дії тривають. На напрямку Відродження – Кодема та Доломітне – Семигір’я українські воїни завдали потужного вогневого ураження та змусили окупантів відійти. На Авдіївському напрямку ворог обстрілював район Авдіївки. Намагався покращити тактичне положення, безуспішно, з втратами відійшов. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зафіксовано неподалік Костянтинівки, Новосілки, Великої Новосілки, Чарівного, Малої Токмачки, Новополя, Юрківки та Гуляйполя. Через низький рівень укомплектованості особовим складом танкового полку резерву, техніка військової частини, що була переміщена на Запорізький напрямок наприкінці травня поточного року, передана для доукомплектування танкових батальйонів, що входять до складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу. Для протидії технічним засобам розвідки противник розгортає засоби радіоелектронної боротьби. На Південнобузькому напрямку ворог з метою сковування дій наших військ обстрілює позиції із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Потьомкине, Тополине, Князівка, Велика Костромка, Апостолове, Степова Долина, Посад Покровське, Новогригорівка, Лупареве, Лимани, Кобзарці, Широке, Квітневе та Білогірка. Задіяв авіацію для удару по району урочища Плотницьке. Для уточнення положення наших військ, корегування вогню та контролю проведення маскування своїх підрозділів веде повітряну розвідку. Продовжує вживати заходів із забезпечення захисту мостових переправ через річку Дніпро. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань. Зусилля зосереджує на ураженні військових об’єктів на Донецькому напрямку. У зв’язку з поганими погодними умовами інтенсивність польотів авіації знижена. Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань по опорних пунктах, скупченнях живої сили і базах логістичного забезпечення ворога.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Ворог продовжує ведення бойових дій на укріпленому рубежі оборони. Суттєвих змін у складі та положенні ворога не виявлено. Протягом ночі ворожими військами нанесено два ракетних та два авіаційні удари: З зенітно-ракетних систем С-300 та реактивних систем залпового вогню «Ураган» знов обстріляно два райони Миколаєва. Внаслідок чого пошкоджено гуртожиток одного з університетів. З-під завалів деблоковано охоронця, який зазнав поранення. Інших жертв немає. Також пошкоджено житлові будинки. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків виникла пожежа продовольчого магазину, яку оперативно ліквідовано. Інформація про постраждалих уточнюється. Ближче до ранку з РСЗВ «Град» обстріляно село Галіцинове, вражено об’єкт промислової інфраструктури, спалахнула пожежа. Деталі уточнюються. Через нічний обстріл територій біля села Явкіно Баштанського району пошкоджено лінію електропередач. Інформація щодо інших пошкоджень та постраждалих уточнюється. Із застосуванням авіації з напрямку Севастополя нанесено ракетний удар Х-59 по Миколаївському району. Влучання в поле між населеними пунктами. Людських втрат нема. На криворізькому напрямку російська армія атакувала Синельниківський район з РСЗВ. У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки. Попередньо, люди не постраждали. Ствольною артилерією били по Широківській та Зеленодольській громаді. Людей не зачепило. У селі Кошове перебита лінія електропередач. Ворожа авіація ударними гелікоптерами двічі атакувала наші позиції вздовж лінії зіткнення. Наших втрат не допущено. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами при виконанні вогневих завдань відтято від довгої ворожої армії ще 12 рашистів та самохідну гаубицю «Гвоздика». Остаточні втрати ворога дорозвідуються. В Чорному морі продовжують бойове чергування 2 рашистських ракетних кораблі із 15 «Калібрами» та 3 вдк. Загальне угруповання з 12 бойових кораблів та катерів маневрує в районах укриття від потенційного ураження, поблизу кримського узбережжя в напрямку Новоросійська. Через штормову погоду частина флоту укривається в пунктах базування, а в морі зберігається висока загроза зриву і дрейфу до узбережжя мін.

00:23 Президент України Володимир Зеленський підтвердив прибуття першого судна з українським зерном до Туреччини. "Босфору прийшло перше судно з українським зерном, здолавши шлях спеціальним коридором у Чорному морі, який був погоджений для розблокування наших портів. Наша мета зараз – щоб була регулярність: щоб коли один корабель виходить з порту, мають бути вже й інші судна – і ті, що завантажуються, і ті, що на підході до порту. Безперервність і регулярність – це потрібний принцип. Потрібний усім споживачам нашої агропродукції", – заявив Зеленський.