Ненсі Пелосі прилетіла на Тайвань, незважаючи на погрози Пекіна.

Тим часом китайські та американські винищувачі попрямували у бік острова.

 

 

Спікерка палати представників Конґресу США Ненсі Пелосі прилетіла на Тайвань, незважаючи на протести офіційного Пекіна, жорстку риторику та попередження з боку Китаю протягом останнього тижня. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Останнім візитом спікера Палати представників США на Тайвань був візит республіканця Ньюта Ґінґріча (Newt Gingrich) у 1997 році.

 

Транспортний літака ВПС США на облавку якого перебувала Пелосі та члени її делегації приземлився на летовищі Суншань в центрі Тайбею пізно ввечері у вівторок, другого серпня. Американських гостей привітав міністр закордонних справ Тайваню Джозеф Ву.

 

Відразу після приземлення Пелосі заявила, що «візит делегації Конґресу США на Тайвань свідчить про непохитну відданість Америки підтримці тайванської демократії, яка динамічно розвивається». У її заяві наголошувалося, що перемовини делегації Конґресу США з керівництвом Тайваню будуть зосереджені «на підтвердженні нашої підтримки… та просуванні наших спільних інтересів, включно зі забезпеченням вільного та відкритого Індо-Тихоокеанського реґіону».  «Сьогодні солідарність США з 23 мільйонами громадянами Тайваню важливіша, ніж будь-коли, оскільки світ стоїть перед вибором між автократією та демократією», – наголосила Пелосі.

 

Офіс президента Тайваню повідомив, що президент Цай Інвень проведе зустріч із Пелосі в середу вранці, третього серпня, та пообідає з нею. Пелосі також планує зустрітися з групою громадських діячів.

 

Китай негайно засудив візит Пелосі, а МЗС Китаю зробило заяву, що цей візит підриває мир і стабільність у Тайванській протоці і «справляє негативний вплив на політичну основу китайсько-американських відносин, і поважно порушує суверенітет та територіальну цілісність Китаю». Китайське МЗС висловило рішучий протест Сполученим Штатам.

 

Перед прибуттям Пелосі до Тайваню китайські військові літаки демонстративно курсували смугою, що розділяє Тайванську протоку. Міністерство оборони Китаю повідомило, що китайські збройні сили приведені в стан підвищеної бойової готовності і готові розпочати «цілеспрямовані військові операції» у відповідь на візит Пелосі.

 

Водночас до Тайваню підлетіли американські винищувачі. Чотири військові кораблі США, включно з авіаносцем USS Ronald Reagan, перебувають у акваторії на схід від Тайваню.

02.08.2022

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