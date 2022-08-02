Верховний суд Росії визнав полк Азов» терористичною організацією.

«Азовці», своєю чергою, закликали США та інші цивілізовані країни визнати Росію державою-терористом.

 

 

Верховний суд Росії задовольнив позов Генеральної прокуратури РФ про визнання українського полку «Азов» терористичною організацією та заборону її діяльності на російській території. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax.

 

«Визнати українське воєнізоване націоналістичне об'єднання "Азов" (інші найменування – батальйон "Азов", полк "Азов") терористичною організацією та заборонити її діяльність на території РФ», – йдеться у рішенні суду, оприлюдненому у вівторок, другого серпня.

 

Згідно з оголошеним документом, «рішення щодо заборони діяльності організації підлягає негайному виконанню».

 

Генпрокуратура попросила Верховний суд визнати «Азов» терористичною організацією ще 17 травня. Того ж дня стало відомо, що понад 300 українських військовиків вийшли з маріупольського заводу «Азовсталь», який залишався останнім підконтрольним Україні районом міста. 

 

Спочатку засідання Верховного суду щодо «Азову» було призначене на 26 травня. Потім процес двічі відтерміновували. Тим часом Слідчий комітет Росії розслідував низку сфабрикованих кримінальних справ проти учасників «Азову», намагаючись довести їхню нібито причетність до вбивства мирних громадян Донбасу.

 

Процес за позовом російської Генпрокуратури проходив у частково закритому режимі. Судом було оголошено резолютивну частину рішення. Крім того, у відкритій частині в ролі експертів виступили директор фонду «Историческая память» Олександр Дюков, який представив роботу «Неонацизм та тероризм в ідеології та діяльності "азовського руху" в Україні», а також журналістка та член Ради з прав людини при президенті РФ Марина Ахмедова, правозахисник Георгій Волков, директор Фонду дослідження проблем демократії Максим Григор'єв.

 

Коментуючи рішення Верховного суду Росії, Telegram-канал «Азову» випустив заяву, в якій закликав Держдепартамент США та «уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими», визнати Росію державою-терористом.

02.08.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Перманентне здивування
Юрко ТИМЧУК
Після перемоги українці обов’язково організують тури для іноземців, які переконані, що бачили вже всі дивовижі світу. В Україні знайдеться таке, після чого єдиною адекватною реакцією буде фраза «Shit happens».
01.08.22 | | Україна
159-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські війська ведуть наступ у напрямку Бахмута, наразі триває бій. Відзначається посилення противником угруповання підрозділів на Криворізькому напрямку. Йде перегрупування ворожих військ на Запорізькому напрямку.
01.08.22 | | Україна
Роман із людожером
Віталій Портников
Коли українці журяться, що популярні західні інтелектуали підтримують Путіна, це просто смішно. Інтелектуал не буває популярним. Популярним буває продавець повітря
31.07.22 | | Дискурси
Палац Потоцьких у Львові представляє портрет його замовника
Виставку «Альфред Потоцький: особистість, рід, історія», що представляє малярський портрет намісника Галичини та скан гравюри його генеалогічного древа, розгорнуто у Дзеркальній залі Палацу Потоцьких у Львові.
31.07.22 | | Штука
158-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку ворог вів штурм біля Дмитрівки, успіху не мав; на Бахмутському намагався покращити тактичне положення біля Роти–Вершина і Покровського–Бахмута, з втратами відійшов; на Авдіївському вів штурм на Веселе–Піски та Лозівський–Піски, успіху не мав.
31.07.22 | | Україна
157-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
На Слов’янському напрямку ворог штурмував у районах Бражівки та Дмитрівки, на Бахмутському –Травневого, на Авдіївському – Пісків та Авдіївки, на Новопавлівському – Мар’їнки, успіху не мав, відійшов. Біля Семигір’я, Зайцевого, Вершини та Павлівки бої тривають.
30.07.22 | | Україна
Плачуча мавпа під час снігопаду
Василь МАХНО
Ми живемо у світі площин із дивовижним перетином різних точок. Це важко збагнути, бо структура Всесвіту не зовсім проста штука...
30.07.22 | | Дискурси
Не для ідіотів
Юстина Соболевська
В інтерв’ю на фестивалі нобелістка Ольга Токарчук сказала, що «література не для ідіотів». І здійнялася буря в соцмережах
29.07.22 | | Дискурси

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.