Верховний суд Росії визнав полк Азов» терористичною організацією.

«Азовці», своєю чергою, закликали США та інші цивілізовані країни визнати Росію державою-терористом.

Верховний суд Росії задовольнив позов Генеральної прокуратури РФ про визнання українського полку «Азов» терористичною організацією та заборону її діяльності на російській території. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax.

«Визнати українське воєнізоване націоналістичне об'єднання "Азов" (інші найменування – батальйон "Азов", полк "Азов") терористичною організацією та заборонити її діяльність на території РФ», – йдеться у рішенні суду, оприлюдненому у вівторок, другого серпня.

Згідно з оголошеним документом, «рішення щодо заборони діяльності організації підлягає негайному виконанню».

Генпрокуратура попросила Верховний суд визнати «Азов» терористичною організацією ще 17 травня. Того ж дня стало відомо, що понад 300 українських військовиків вийшли з маріупольського заводу «Азовсталь», який залишався останнім підконтрольним Україні районом міста.

Спочатку засідання Верховного суду щодо «Азову» було призначене на 26 травня. Потім процес двічі відтерміновували. Тим часом Слідчий комітет Росії розслідував низку сфабрикованих кримінальних справ проти учасників «Азову», намагаючись довести їхню нібито причетність до вбивства мирних громадян Донбасу.

Процес за позовом російської Генпрокуратури проходив у частково закритому режимі. Судом було оголошено резолютивну частину рішення. Крім того, у відкритій частині в ролі експертів виступили директор фонду «Историческая память» Олександр Дюков, який представив роботу «Неонацизм та тероризм в ідеології та діяльності "азовського руху" в Україні», а також журналістка та член Ради з прав людини при президенті РФ Марина Ахмедова, правозахисник Георгій Волков, директор Фонду дослідження проблем демократії Максим Григор'єв.

Коментуючи рішення Верховного суду Росії, Telegram-канал «Азову» випустив заяву, в якій закликав Держдепартамент США та «уповноважені органи інших держав, які вважають себе цивілізованими», визнати Росію державою-терористом.