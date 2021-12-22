У чорному снігу, що випав у Галичі, виявили ртуть.

На Івано-Франківщині у пробах чорного снігу з Галича, відібраних тиждень тому, під час лабораторного дослідження виявили перевищення вмісту ртуті, повідомили у Держпродспоживслужбі.

До Головного управління Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області надійшло багато скарг та звернень від мешканців Галича та міської ради щодо кольору снігу, який випав 16 грудня.

У Галичі та навколишніх селах випав сніг незвичного сірочорного забарвлення, про що свідчить низка світлин, викладених у соцмережі Facebook користувачами із Галицької МТГ. Наступного дня голова Галицької територіальної громади Олег Кантор скликав позачергову сесію з цього питання. Міська рада скерувала звернення в усі служби, що мають реагувати на таку ситуацію.

Спеціалісти Держпродспоживслужби відібрали перші проби снігу на дослідження 16 грудня, а 18 грудня взяли повторно три проби з в'їзду та виїзду у місто, а також на майдані Різдва у Галичі.

Оскільки в українському законодавстві не передбачено чіткої процедури, щодо перевірки вмісту снігу, спеціалісти орієнтувалися на норми поверхневих вод, повідомив начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в області Віталій Фіглевський.

Проби снігу перевіряли на вміст: кадмію, свинцю, ртуті, а також проводили фізико-хімічні дослідження. Фахівці виявили значне перевищення вмісту ртуті, проте запевняють, що це не становить загрози для життя людей.

«У центрі Галича та біля ветлікарні сніг був візуально чорний, сірий, і це бачимо на фізико-хімічних дослідженнях. При нормі 20°C колір та вміст забруднення становив від 25°C до 30°C. На площі майдану Різдва фахівці виявили незначне перевищення вмісту ртуті. Але сніг перетворюється у воду, а вона проходить очищення, фільтрацію, тому загрози для життя людей немає», — розповів Віталій Фіглевський у коментарі «Суспільному».

Результати досліджень уже скерували у Галицьку міьску раду та Держекоінспекцію.

Додамо, 17 грудня, на засіданні Верховної Ради прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросив тимчасового виконувача обов'язків міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця доповісти про ситуацію із Бурштинською ТЕС а саме, щодо чорного снігу, який випав поблизу підприємства. Руслан Стрілець відповів, що доповість письмово.

Нагадаємо, на Бурштинський ТЕС у листопаді відбулася низка аваріних відключень.

Фото suspilne.media, facebook.com/Володимир-Теслюк