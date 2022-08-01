На Львівщині взяли під варту ще одного прихильника путіна.

Служба безпеки затримала на Львівщині прихильника путінського режиму, який розповсюджував інформацію про підтримку військової агресії росії проти України та становлення «Федеративної республіки Україна». Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Мешканець Львівщини на своїх сторінках у соцмережах здійснював пропаганду про «визвольне» вторгнення окупаційних військ, поширював наративи на підтримку політики кремля щодо знищення України та дискредитації Збройних Сил України.

Крім того, за інформацією СБУ, затриманий брав участь в інформаційних акціях росії та закликав до припинення існування України і створення на частині її території держави із назвою «Федеративна Республіка Україна».

За матеріалами спецслужби проведено низку експертиз, які підтверджують, що поширені матеріали містили публічні заклики, спрямовані на порушення основ національної безпеки. В межах відкритого кримінального провадження за ч.2 ст.110, ч.1 ст.161, ч.2, ч.3 ст.436-2 КК України фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Слідство триває.