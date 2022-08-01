Косово відклало запровадження правил, які ледь не спровокували збройний конфлікт.

Йдеться про оголошення Приштиною нових правил в’їзду до Косова громадян Сербії.  

                                    

 

Влада Республіки Косово ухвалила рішення відтермінувати на місяць запровадження нових правил в'їзду в країну для громадян Сербії, анонсованих владою Приштини 29 липня.  Про це повідомило на своєму сайті сербське радіо B92.

 

Йдеться про введення тимчасових документів, які мають отримувати при в'їзді в реґіон громадяни Сербії, а також про перереєстрацію автомобілів та заміну номерних автомобільних знаків, виданих у Сербії сербам, які мешкають на півночі Косова. Це рішення раніше викликало протести сербських мешканців Косова та обурення в Белграді.

 

Заяву про відтермінування нововведень в ніч на понеділок, 1 серпня, оприлюднив прем'єр-міністр Республіки Косово Альбін Курті, уточнивши, що для цього мають бути прибрані барикади на півночі Косова для організації свободи руху. «Уряд Косова зобов'язується з понеділка, 1 серпня 2022 року, відкласти виконання двох рішень від 29 червня 2022 року до 1 вересня 2022 року, коли будуть прибрані всі барикади та встановлена ​​повна свобода пересування на півночі Косова», - зазначив Курті.

 

Верховний представник Європейської Унії зі закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель привітав рішення адміністрації Косова відкласти реалізацію свого. «Ми очікуємо, що всі блокпости будуть негайно прибрані», – написав Боррель у своєму Twitter, додавши при цьому, що відкриті питання мають вирішуватись у рамках діалогу за сприяння ЄУ та з метою всебічної нормалізації відносин між Косово та Сербією.

 

Увечері в неділю, 31 серпня, напруження між Косове та Сербію ледь не переросло у збройне протистояння. Сотні етнічних сербів припаркували фури, вантажівки з цистернами для перевезення нафтопродуктів та інші важкі транспортні засоби на дорогах у напрямку пропускних пунктів на кордоні з Сербією «Ярине» та «Брняк», заблокувавши рух. Велика кількість місцевих сербів зібралася навколо барикад із наміром залишатися там, допоки рішення косовської адміністрації не буде скасоване.

 

Президент Сербії Александр Вучич звинуватив владу Приштини у переслідуванні етнічних сербів у Північному Косові. «Вони ухвалили рішення нав'язувати те, що не мають права нав'язувати насамперед мешканцям півночі Косово та Метохії», – заявив він.

 

Прем'єр Косово Альбін Курті, своєю чергою, заявив, що у загостренні ситуації у реґіоні винен президент Сербії Вучич. На його думку, блокування траси на кордоні – спланована акція. Курті зазначив, що його розпорядження про перереєстрацію автомобілів і заміну номерних автомобільних знаків стало кроком у відповідь на дії Белграда, який вимагає того ж від громадян Косова, які в'їжджають до Сербії.

 

KFOR – місія НАТО в Косово – заявила, що готова втрутитися у ситуацію на півночі Косова, в разі її загострення. 

01.08.2022

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