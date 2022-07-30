157-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:09 Лідер сепаратистів утворення "Придністровська молдавська республіка" Вадим Красносельський заявив, що єдиним варіантом урегулювання становище понад Дністром є визнання незалежності ПМР. "Що непокоїть Придністров'я? До чого ми прагнемо? Незалежність та прагнення до міжнародного визнання Придністровської Молдавської Республіки. Інших варіантів урегулювання конфлікту я не бачу, не бачить ніхто, хто хоч щось розуміє в цьому конфлікті, знає історію цієї землі, наших відносин із Молдовою. Це факт", - заявив Красносельський у п'ятницю на урочистих зборах з нагоди 30-річчя "миротворчої операції" на Дністрі, повідомляє "Інтерфакс-Україна" (21 липня 1992 року у Москві президенти Росії та Молдови підписали угоду).

09:54 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 40 670 (+170) осіб, танків – 1759 (+10) од., бойових броньованих машин – 3995 (+8) од., артилерійських систем – 906 (+6) од., РСЗВ – 258 (+0) од., засобів ППО – 117 (+0) од., літаків – 222 (+0) од., гелікоптерів – 190 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2) од., автомобільної техніки – 2889 (+19) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 78 (+1) од., крилатих ракет – 174 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

51,5% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

23,0% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

48,2% автомобільної техніки (з них 1,1% за минулий тиждень),

29,4% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

23,2% РСЗВ (з них 0,3% за минулий тиждень),

17,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

21,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

8,3% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії в ймовірнісній стилістиці:

Україна успішно відбила невеликі російські атаки з давно усталеної лінії фронту в районі Донецька. У районі Херсона російські сили встановили два понтонні мости та поромну систему, щоб компенсувати пошкодження внаслідок нещодавніх ударів мостів поблизу.

На нещодавно окупованих територіях на півдні України російська влада перебуває під тиском з боку Москви, щоб зміцнити свій контроль над регіоном і підготуватися до референдуму про приєднання до Росії ще цього року. В даний час Росія класифікує окуповані території як ті, що знаходяться під тимчасовою "військово-цивільною адміністрацією". Місцева влада змушує населення розкривати особисті дані для складання списків голосування.

09:08 Вночі російські окупанти двічі обстріляли Харків, у Слобідському районі горить навчальний заклад, повідомив мер Ігор Терехов.

09:02 Вночі російські окупанти знову з "Градів" кілька разі обстріляли Нікополь, жертв немає, але пошкоджено понад тридцять будівель, виведено з ладу електромережу, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без суттєвих змін. Окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових і цивільних об’єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках ситуація без змін. Ознак формування наступальних угруповань збройних сил республіки білорусь та збройних сил російської федерації на зазначених напрямках не відзначається. На Сіверському напрямку ворог продовжив вести повітряну розвідку та завдавати ударів по об’єктах інфраструктури із ствольної та реактивної артилерії в районах прикордонних населених пунктів Чернігівської та Сумської областей. На Харківському напрямку ворог здійснював артилерійське вогневе ураження в районах Харкова, Прудянки, Черкаських Тишків, Борщової, Лісного, Коробочкиного, Мосьпанового та Старого Салтова. На Слов’янському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків неподалік Асіївки, Протопопівки, Гусарівки, Грушувахи, Карнаухівки, Долини та Адамівки. Вів штурмові дії в районах Бражівки та Дмитрівки, успіху не мав, відійшов. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Краматорська, Сіверська, Спірного та інших населених пунктів. Завдав авіаударів біля Серебрянки та Спірного. Противник продовжив ведення повітряної розвідки БпЛА. На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Весела Долина, Кодема, Семигір’я, Травневе, Зайцеве, Костянтинівка та Нью-Йорк. Завдав авіаудару біля Соледару. Вів штурмові дії в районах Вершини і Травневого, успіху не мав. Біля Семигір’я, Зайцевого та Вершини тривають бойові дії. На Авдіївському напрямку окупанти обстрілювали із танків, ствольної та реактивної артилерії райони Новобахмутівки, Авдіївки, Опитного, Водяного, Пісків та Красногорівки. Завдали авіаударів неподалік Селидового, Авдіївки та Первомайського. Ворог вів штурмові дії в районах Пісків та Авдіївки, успіху не мав. Біля Красногорівки бойові дії тривають. На Новопавлівському напрямку противник здійснював артилерійські обстріли в районах населених пунктів Мар’їнка, Вугледар, Микільське, Павлівка, Времівка, Новосілка та Новопіль. Вів штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мав, відійшов. Поблизу Павлівки бойові дії тривають. На Запорізькому напрямку ворог здійснює обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Оріхів, Новоандріївка та Кам’янське. Завдав авіаудару біля Новомихайлівки та Малих Щербаків. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БпЛА. Здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Трудолюбівка, Осокорівка, Токареве, Кар’єрне, Іванівка, Лозове, Велике Артакове, Кобзарці, Шевченкове, Широке, Посад-Покровське, Українка, Партизанське, Миколаїв та Дніпровське. Завдав авіаударів поблизу Новогригорівки та Андріївки. Проводить активні заходи відновлення шляхів логістичного забезпечення. В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворога продовжує вести розвідку та ізолювати район ведення бойових дій. Триває чергування носіїв крилатих ракет морського базування типу “Калібр” в акваторії Чорного моря з метою нанесення ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Внаслідок вибуху 28 липня в окупованій Росією Донецької області загинули та були поранені десятки українських військовополонених. Україна та Росія звинувачують один одного в нападі. Наявні візуальні докази, очевидно, більшою мірою підтверджують твердження України, ніж Росії, але на нині нема можливості провести незалежну оцінку характеру нападу чи сторони, відповідальної за нього.

• Сухопутні бої тривали на північ від Харкова без істотних змін контролю над місцевістю.

• Російські сили зробили спробу обмеженого наземного штурму в Херсонській області та продовжували вести бойові дії без створення ударних груп уздовж зайнятих ліній.

• Російські регіональні видання повідомили про набір та створення додаткового добровольчого батальйону в Республіці Бурятія та формування резервного батальйону в Новосибірську.

• Члени партії президента Росії Путіна "Єдина Росія" вирушили на окуповані українські території для просування організації під назвою "Ми разом із Росією", ймовірно, для створення фасаду "низового" заклику до російської анексії окупованої України та підготовки до фальсифікованих референдуму про анексію.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Ворог продовжує ведення бойових дій наявними силами на зайнятих рубежах оборони. З виявленням підготовки противника до проведення контратаки в напрямку Брускінське – Білозірка, нашими силами нанесено вогневе ураження. Противник відмовився від виконання завдання. Однак, практика авіаційних атак триває. Чотири рази ворог парами гелікоптерів атакував наші позиції та відбиті населені пункти. Наших втрат не допущено. Натомість нашею авіацією нанесено сім ударів по ворогу. Парами штурмовиків і винищувачем атаковано 2 скупчення ворожої сили та техніки в Херсонському і Снігурівському районах, також на Миколаївщині влучено у склад ворожих боєприпасів. Чотирма парами гелікоптерів атаковано скупчення ворожої сили та техніки в Снігурівському й Бериславському районах. Уражено опорний пункт на Херсонщині та укріплені підземні укриття ворожих підрозділів на Миколаївщині. За результатами роботи наших ракетно-артилерійських підрозділів, підтверджено вогневе ураження пункту управління батальйонної тактичної групи 34-ої окремої мотострілецької бригади рашистів в Брускінському. Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух залізничним мостом через річку Дніпро неможливий. Загальні втрати ворога складають: 105 рашистів, 7 танків Т-62 та 72, гаубиця «Мста-Б» й 2 самохідні артустановки, самохідна артилерійсько-мінометна установка «Нона-С», 17 одиниць броньованої та автомобільної техніки, також знищено 2 польових склади боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються. Корабельне угруповання ворожого флоту, що маневрує вздовж кримського узбережжя в ракетно безпечних районах зменшилось до 6 одиниць – частина переміщена до Новоросійську, а напоготові до дій перебувають 2 ракетних та 2 великих десантних кораблі.

00:26 Президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту визнати Росією країною-терористом. Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні, коментуючи масове вбивство українських військовополонених в таборі в Оленівці. "Додам від себе: має бути чітке юридичне визнання Росії державою – спонсором тероризму. Особливо я звертаюся до Сполучених Штатів Америки – рішення потрібне, потрібне зараз. Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму у світі сьогодні. Це – факт", - сказав Зеленський. Президент повідомив, що українська дипломатія винесла інформацію про російський удар по Оленівці на найвищий міжнародний рівень. "Усі учасники міжнародних відносин знатимуть, що відбулося насправді. Росії нікого не вдасться обманути", - запевнив голова держави.