Байден застеріг Китай від аґресії проти Тайваню.

Під час телефонної розмови Байден і Сі Цзіньпін обговорили також можливість очної зустрічі.

Лідери США та КНР у четвер, 28 липня, провели телефонну розмову, яка тривала понад дві години. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Перемовини стосувалися передовсім Тайваню.

Президент США Джо Байден, згідно зі звітом Білого дому, попередив китайського лідера Сі Цзіньпіна, що Сполучені Штати – рішуче проти будь-яких спроб в односторонньому порядку змінити статус острова.

Сі Цзіньпін, своєю чергою, закликав Байдена дотримуватися принципу «єдиного Китаю» і попередив свого візаві, що «хто грає з вогнем, той обпечеться».

Градус суперечок навколо Тайваню в черговий раз підвищився через чутки про візит на Тайвань спікера Палати представників США Ненсі Пелосі. Американський Держдепартамент стверджує, що Пелосі не оголошувала про такі плани. Утім Пекін вже наперед заявив, що якщо візит відбудеться, то він матиме «поважні наслідки».

Минулого тижня Джо Байден сказав журналістам, що на думку американських військовиків, Пелосі не варто летіти на Тайвань. З іншого боку, представники адміністрації Байдена назвали заяви Китаю щодо цього такими, що «явно не допомагають справі і непотрібними».

США, з одного боку, дотримуються принципу «одного Китаю» і офіційно не визнають Тайвань як незалежну державу, а з іншого, надають демократичному Тайваню військову підтримку.

Під час телефонної розмови Байден і Сі Цзіньпін, за даними Білого дому, обговорили і можливість очної зустрічі. Востаннє вони зустрічалися у 2015 році, коли китайський лідер прилітав до США, але тоді Байден був віцепрезидентом. Як президент він з китайським лідером ще не зустрічався.