156-й день війни Росії в Україні. Хроніка

10:52 Під час обстрілу Миколаєва росіяни влучили у людне місце неподалік від зупинки громадського транспорту. "12 людей лежить на землі. На місце поїхали «швидкі»", - повідомив голова обласної адміністрації Віталій Кім. Згодом він поінформував: унаслідок обстрілу загинуло п'ятеро людей, а семеро зазнало поранень.

10:39 Росіяни викрали в окупованому Херсоні пасажирський теплохід. Про це повідомила поліція Херсонської області. "Нині відомо, що окупаційні війська використовують теплохід для переправлення через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту", - йдеться у повідомленні. Перед викраденням теплохід був пришвартований на Карантинному острові, що на півдні Херсона.

10:23 Наші збройні сили знищили склади боєприпасів російських військ в окупованих Іловайську (35 км від лінії фронту) та Брилівці (на Херсонщині, 75 км від фронту), повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій.

10:19 На війні загинув військовослужбовець, поет, блогер, громадський активіст Гліб Бабіч. Про загибель колеги повідомив волонтер Юрій Бірюков. Бабіч став на захист України іще під час АТО/ООС. До 2019 року служив у 10-ій окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ. Згодом присвятив себе громадському активізму та волонтерству; став засновником організації "Брати по зброї". Після масштабного вторгнення РФ Бабіч повернувся на фронт. Гліб Бабіч писав вірші, був автором пісень. На початку липня гурт KOZAK SYSTEM презентував кліп "Мольфар" на його слова.

#in memoriam Коли смерть присяде на бруствер, спитає – “Ну що тут ти?”

Коли нас, як тісто, місить вогняний вал,

Я не стану смикати Бога – вийду в канал арти.

У піхоти з артою і Богом – зАвжди прямий канал. Гліб Бабіч, з вірша, опубліковано 24 липня 2022 року

10:10 Вночі та зранку окупанти знову обстрілювали Харків, Миколаїв та Нікополь.

Коло четвертої години ранку в центральній частині Харкова зафіксовано два "прильоти", постраждали двоповерховий будинок та один із вишів. Інформації про жертв нема.

Російські окупанти вранці обстріляли з касетних снарядів один із районів Миколаєва, є поранені,

По Нікополю росіяни вночі випустили понад 40 снарядів із РСЗВ «Град», пошкоджено шість приватних будинків та господарські споруди, а також лінія електропередач, декілька тисяч мешканців приватного сектору залишилися без світла.

10:07 Президент України провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. "Розглянули чотири питання. З того, що можна сказати зараз публічно: проаналізували стан забезпечення – на цей час – озброєнням наших захисників, постачання допомоги від партнерів і загалом стан виконання Плану оборони України, який був уведений в дію 24 лютого", - повідомив Володимир Зеленський.

09:54 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 40 500 (+270) осіб, танків – 1749 (+7) од., бойових броньованих машин – 3987 (+8) од., артилерійських систем – 900 (+6) од., РСЗВ – 258 (+0) од., засобів ППО – 117 (+0) од., літаків – 222 (+0) од., гелікоптерів – 190 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 731 (+2) од., автомобільної техніки – 2870 (+16) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 77 (+2) од., крилатих ракет – 174 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

51,2% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

23,0% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

47,8% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

29,0% артилерійських систем (з них 1,2% за минулий тиждень),

23,2% РСЗВ (з них 0,4% за минулий тиждень),

17,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

21,3% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень),

8,3% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:46 Міністерство закордонних справ Румунії відмежувалося від марення заступника секретаря російського радбезу Дмітрія Мєдвєдєва, який опублікував у соцмережах мапу України, поділеної між сусідськими країнами - Росією, Польщею, Угорщиною, Румунією. Румунська дипломатія заявила, що такі фантазії "є частиною пропагандистських і дезінформаційних інструментів, котрі використовуються Російською Федерацією впродовж тривалого часу, і котрі посилилися після початку незаконної і несправедливої агресії проти України". "Отакі так звані "пропозиції" та "аналітика", котрі мають на меті довільно перекроїти кордони деяких країн і таким чином заохочують порушення міжнародного права, є нічим іншим як цілковито безперспективними спробами виправдати порушення світовий правопорядок, заснований на правилах", - прокоментували у МЗС.

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

З березня російська приватна військова компанія (ПВК) група Вагнера діє на сході України в координації з російськими військовими. Ймовірно, "Вагнер" несе відповідальність за певні ділянки лінії фронту, подібно до звичайних армійських підрозділів.

Це значна зміна порівняно з попередньою роботою групи з 2015 року, коли вона зазвичай виконувала завдання, відмінні від відкритої широкомасштабної регулярної російської військової діяльності.

Цей новий рівень інтеграції ще більше підриває давню політику російської влади щодо заперечення зв’язків між ПВК та російською державою. Роль "Вагнера", ймовірно, змінилася через те, що російському МО не вистачає бойової піхоти, однак навряд чи сил «Вагнера» буде достатньо, щоб істотно змінити траєкторію війни.

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника, також ситуація на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. На останньому ворог завдав ударів із ствольної та реактивної артилерії в районах Пісків Чернігівської області та Журавки Сумської області. Тривають заходи інженерного обладнання позицій. На Харківському напрямку противник здійснював вогневе ураження із артилерії в районах населених пунктів Харків, Рідне, Уди, Дементіїівка, Слатине, Протопопівка, Нове, Золочів, Прудянка, Руська Лозова, Руські Тишки, Петрівка, Безруки, Борщова, Старий Салтів та Коробочкине. Пара ворожих вертольотів Мі-8 завдала ударів неподалік Старого Салтова. На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли в районах Курульки, Дібрівного, Норцівки, Мазанівки, Лозової, Шнурків, Гусарівки, Грушувахи, Вірнопілля та Мосьпанового. На Краматорському напрямку активних дій з боку ворога не відзначалося. Противник обстріляв із ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Сіверськ, Івано-Дар’ївка, Спірне, Крива Лука, Серебрянка, Григорівка, Званівка та Верхньокам’янське. Завдав авіаударів біля Серебрянки та Спірного. На Бахмутському напрямку здійснює обстріли неподалік Шумів, Бахмутського, Берестового, Покровського, Соледара, Яковлівки, Бахмута, Веселої Долини, Травневого, Зайцевого і Вершини. Окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Соледара та Веселої Долини. Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни успішно відбили. Противник намагається вести наступальні дії в районах Новолуганського та Соледара, бойові дії тривають. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, окрім обстрілів по лінії зіткнення, ворог завдав авіаудару неподалік Новоандріївки. Ворожа розвідка боєм у напрямках Водяного та Пісків завершилась втратами та відступом. Противник намагався наступати в напрямках Авдіївки, Красногорівки та Великої Новосілки. Зазнав втрат та відійшов. На Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Іванівка, Токарєве, Кар’єрне, Осокорівка, Благодатне, Кобзарці, Червона Долина, Лепетиха, Андріївка, Велике Артакове, Веселий Кут, Партизанське, Шевченкове, Мирне, Широке, Прибузьке, Луч, Посад-Покровське, Любомирівка, Степова Долина, Таврійське та Олександрівка. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Великого Артакового, Білогірки та Потьомкиного. В акваторії Чорного моря в готовності до застосування ракетної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують завдавати ударів по опорних пунктах та скупченнях живої сили та техніки ворога.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські сили в Донецькій області, ймовірно, прагнуть скористатися нещодавніми незначними територіальними успіхами в районі Бахмута, знижуючи пріоритетність спроб взяти Сіверськ.

• Російські війська вели обмежені наземні наступи на північний захід від Слов’янська та на північний схід і південний захід від Бахмута.

• Російські сили, можливо, активізують наступальні операції навколо Авдіївки, щоб послабити українські удари в Донецьку та його околицях.

• Російські сили, можливо, створюють умови для поновлення наступальних операцій у напрямку Харкова.

• Російські війська пробували здійснили обмежений наземний наступ на південному напрямку, але, ймовірно, зіткнулися з територіальними втратами в Херсонській області.

• Російські війська намагаються зберегти свої наземні лінії комунікацій, що через річку Дніпро з’єднують Херсон із тиловими районами на сході Херсонської області.

• Кремль продовжив заходи з компенсації втрат офіцерів і живої сили в Україні.

• Кремль продовжує інституціоналізацію своїх окупаційних адміністрацій на окупованих частинах України для підготовки до фіктивних референдумів, анексії та інтеграції до складу Росії.

• Російські окупаційні війська продовжують тиснути на українське цивільне населення на окупованих територіях, змушуючи його використовувати російські рублі та паспорти та відвідувати російські школи, створюючи умови для довгострокового соціального контролю на окупованих територіях.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":