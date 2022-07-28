155-й день війни Росії в Україні. Хроніка

11:19 Новий генпрокурор Андрій Костін затвердив керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури детектива Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, який конкурсною комісією раніше був оголошений переможцем конкурсу.

10:39 До України прибув президент Литви Гітанас Наусєда. Він повідомив, що має намір узяти участь в урочистостях з нагоди офіційного Дня української державності, зустрітися з Президентом Володимиром Зеленським і виступити у Верховній Раді.

10:18 Президент України Володимир Зеленський ушанував словом пам'ять українського аса Олександра Кукурби у своєму зверненні. "За час повномасштабної війни 160 українським воїнам я присвоїв звання Героя України. І серед них – одному з найефективніших українських льотчиків, майору Олександру Кукурбі. У квітні в Маріїнському палаці, у Білій залі Героїв України, я вручив йому орден «Золота Зірка». 26 липня майор Кукурба загинув у бою. Це був його сотий бойовий виліт. Справжній український герой, якого ми будемо завжди памʼятати", – сказав Зеленський.

10:07 За оцінкою Пентагону, Росія втратила – вбитими чи пораненими – на війні в Україні 75 тисяч військових, повідомили законодавцям Палати представників США на секретному брифінгу стосовно України в середу. Зазначалося, що російські військові втомлені, понад 80% їхніх сухопутних сил загрузли, а українці шукають додаткові підкріплення, оскільки мають намір почати контрнаступ на півдні до зими.

09:40 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Контрнаступ України на Херсонщині набирає обертів. Її сили, ймовірно, створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північну межу окупованого Росією Херсона.

Україна використала свою нову далекобійну артилерію, щоб пошкодити щонайменше три мости через Дніпро, якими Росія забезпечує підконтрольні їй території. Один із них, 1000-метровий Антонівський міст поблизу Херсона, був пошкоджений минулого тижня. 27 липня 2022 року Україна знову вдарила по ньому, і дуже ймовірно, що зараз переправа непридатна.

49-та армія Росії дислокується на західному березі Дніпра і зараз виглядає дуже вразливою. Так само Херсон, найбільш політично значуще місто, окуповане Росією, зараз практично відрізаний від інших окупованих територій. Його втрата серйозно підірвала би спроби Росії подати окупацію як успіх.

09:36 Вранці ворог завдав ракетного удару по одній із громад у Вишгородському районі на Київщині. Обстріляно об’єкт інфраструктури; інформація щодо жертв уточнюється, повідомив голова Київської військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба.

09:19 Нині зранку між 05:20 і 06:30 Оперативне командування "Північ" зафіксувало запуск понад 20 ракет із території Білорусі. "Наразі відомо про прильоти 9 ракет по території Гончарівської громади Чернігівської області, які впали в лісовий масив. Також працювала наша система протиповітряної оборони", – повідомили у командуванні.

09:05 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 40 230 (+160) осіб, танків – 1742 (+4) од., бойових броньованих машин – 3979 (+8) од., артилерійських систем – 894 (+11) од., РСЗВ – 258 (+0) од., засобів ППО – 117 (+0) од., літаків – 222 (+0) од., гелікоптерів – 190 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 729 (+3) од., автомобільної техніки – 2854 (+7) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 75 (+0) од., крилатих ракет – 174 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

51,0% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

22,9% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

47,6% автомобільної техніки (з них 0,9% за минулий тиждень),

29,0% артилерійських систем (з них 1,0% за минулий тиждень),

23,2% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

17,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

21,3% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

8,3% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Основні зусилля противник зосереджує на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання ворога залишається без суттєвих змін. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів, зокрема і з території республіки білорусь. На Волинському та Поліському напрямках фіксується проведення інженерного обладнання позицій підрозділів, які прибули на ротацію. З метою уточнення позицій наших військ, викриття системи протиповітряної оборони та контролю проведення маскування своїх підрозділів відзначається ведення повітряної розвідки БпЛА. На Сіверському напрямку, за наявною інформацією, федеральна служба безпеки російської федерації посилює контррозвідувальні заходи у прикордонних з Україною районах. Ворог здійснив артилерійські обстріли неподалік Миколаївки Чернігівської області та Товстодубового і Рясного на Сумщині. На Харківському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Дементіївка, Мосьпанове, Соснівка, Уди, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Циркуни, Протопівка, Злочів, Руські Тишки, Петрівка, Пришиб, Прудянка та Калинове. Ворог завдав авіаудару неподалік Руських Тишків. Для уточнення положення наших військ і корегування вогню вів повітряну розвідку БпЛА. На Слов’янському напрямку, з метою пошуку слабких місць в обороні наших підрозділів, окупанти вели штурмові дії у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, успіху не мали. Артилерійські обстріли відзначено в районах населених пунктів Андріївка, Норцівка, Богородичне, Чепіль, Велика Комишуваха, Петрівське та Гусарівка. На Краматорському напрямку противник активних дій не вів. Обстріляв з артилерії райони Закітного, Верхньокам’янського та Тетянівки. Завдав авіаудару біля Серебрянки. На Бахмутському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення, але штурмові дії на напрямках Клинове – Бахмут та Миронівський – Семигір’я наші воїни відбили та змусили окупантів відступити. На напрямку Відродження – Вершина противник має частковий успіх, закріплюється південно-східніше населеного пункту Вершина. Спроба просунутися у напрямках Володимирівка – Соледар та Стряпівка – Соледар завершилась для окупантів провалом. Противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Миколаївка, Нова Кам’янка, Весела Долина, Кодема, Семигір’я та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів неподалік Яковлівки, Покровського та Соледара. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. З метою посилення угруповання військ на Запорізькому напрямку проводить перекидання додаткових підрозділів. Артилерійські обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Новокалинове, Опитне, Степногірськ, Білогір’я, Володимирівка, Велика Новосілка, Микільське, Малинівка та Первомайське. Авіацію окупанти задіяли біля Авдіївки, Мар’їнки, Павлівки, Камʼянського та Малих Щербаків. На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на утриманні зайнятих рубежів та поверненні втрачених позицій на Криворізькому напрямку. В акваторії Чорного моря, поза пунктами базування, перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. З метою сковування наших дій ворог веде обстріли із ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та танків в районах Трудолюбівки, Потьомкиного, Посад-Покровського, Андріївки, Благодатного, Тернівки, Червоної Долини, Прибузького та Лупаревого. Завдав авіаудару біля Новопетрівки. Українські воїни відбили штурм у напрямку Брускинське – Білогірка. Окупанти зазнали втрат та відійшли.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Наразі російські сили, схоже, здатні провести лише дві значні наступальні операції в Україні, обидві на Донеччині, і російський наступ, найімовірніше, досягне кульмінації ще перед захопленням наступних значних населених пунктів.

• Українські сили, можливо, розпочали локальну контратаку на південний захід від Ізюму.

• Російські війська атакували населені пункти на схід від Сіверська та на північний схід і південний схід від Бахмута.

• Тривають наземні бої на північ від міста Харкова.

• 27 липня українські війська втретє за десять днів завдали удару по Антонівському мосту, зробивши його, ймовірно, непридатним.

• Республіка Марій Ел на північ від Казані направила два добровольчі батальйони на навчання і формує третій батальйон для відправки в Україну.

• Російська окупаційна влада через нестачу українських колабораціоністів ввозить росіян для роботи на окупованих територіях.

• Окупаційна влада Маріуполя продовжує затримувати гуманітарну допомогу, щоби змусити мешканців співпрацювати з окупаційною адміністрацією та працювати на неї.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":