154-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:08 Генерал-майор Збройних Сил України Дмитро Марченко, який до квітня керував обороною Миколаєва, повернувся в місто. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. З його слів, Марченко повертається "для посилення взаємодії військової адміністрації та Збройних Сил". "Він відряджений саме для посилення роботи з партизанами, в тому числі на тимчасово окупованих територіях Херсонської області”, – додав Кім.

12:57 Компанія "Нафтогаз України", котра напередодні допустила дефолт за двома з трьох випусків єврооблігацій, запропонує власникам єврооблігацій угоду на відтермінування виплат. "Цей процес має бути частиною спільних дій уряду та інших державних компаній щодо пропозиції аналогічних умов відтермінування виплат за єврооблігаціями", – йдеться у пресрелізі НАК.

12:33 За оцінками опитування "Рейтингу" (23–24 липня 2022, 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок), в Україні надалі близько 20% тих, хто змінив місце свого проживання після 24 лютого 2022 року. Найбільше їх серед мешканців Сходу (58%). Лише 10% не мають наміру повертатися у рідні домівки (у квітні – 3%, у червні – 8%). 16% зазначили, що повернуться найближчим часом, 18% – повернуться, але ще трохи почекають. 50% зазначили, що мають намір повернутися, але лише за умови закінчення війни, і їх кількість поступово зростає.

11:55 У Рівненській області викрили зловмисника, який передавав інформацію білоруським силовикам про розташування блокпостів, дислокацію і переміщення військовиків і техніки ЗСУ, повідомила СБУ.

11:38 США поставлять на ринок ще 20 мільйонів барелів нафти зі стратегічного резерву, оголосив Білий дім. Таким чином загальний обсяг зменшення державних запасів сягне їхньої третини: 180 млн барелів. З початку квітня вилучено 125 млн барелів, з яких 70 млн уже продали. Темпи розпродажу прискорюються: у квітні нафту вилучали з резерву по 500 тисяч барелів на день, тепер – по 710 млн барелів. За словами спецпредставника адміністрації з питань енергетики Амоса Гохштайна, реалізація стратегічних барелів завершиться восени, державну нафту на ринку замінить приватна, американські нафтовики погодилися збільшити видобуток на 0,8–1 млн барелів на добу до кінця року. Нині США добувають 11,9 млн барелів на добу — на 600 тисяч більше, ніж торік, але майже на 1 млн нижче пікового рівня до пандемії.

Стратегічний резерв нафти було офіційно створено у США 1973 року із заявленою метою забезпечити 90 днів автономного існування за умов повної зупинки імпорту. Нині США стали нетто експортером нафти: експорт перевищує імпорт.

Закупівлі нафти в резерв почалися 1977 року, до 1986-го було нагромаджено 511 млн барелів. У 2000-х роках резерви поповнили ще на понад 140 млн барелів.



10:59 У соцмережах опублікували перше відео пошкоджень на Антонівському мосту біля Херсона. Несучі конструкції переправи вціліли, втім дорожнє полотно перебите на решето – на мості зяють великі діри.

10:35 Радник із Офісу президента Михайло Подоляк закликав РФ добровільно покинути Херсон після втрати доступу до Антонівського моста. "Окупантам варто вчитися вплав перетинати Дніпро. Або залишити Херсон, поки є змога. Третього попередження може не бути", – закликав Подоляк.

10:19 Російські пропагандистські ресурси поширюють відео "вагнерівців" із території Вуглегірської теплоелектростанції біля міста Світлодарськ на Донеччині. Окупанти заявляють про повний контроль над ТЕС. На відео фіґурує російський солдат в українському камуфляжі-пікселі (заборонено міжнародним правом).

10:08 Голова окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов заявив про те, що рух через Антонівський міст неможливий. Він також повідомив, що ЗСУ завдали удару по залізничному мосту, котрий стоїть поруч.

09:46 Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення нардепа від "Слуги народу" одеського юриста Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.

09:40 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 40 070 (+200) осіб, танків – 1738 (+1) од., бойових броньованих машин – 3971 (+12) од., артилерійських систем – 883 (+3) од., РСЗВ – 258 (+0) од., засобів ППО – 117 (+0) од., літаків – 222 (+0) од., гелікоптерів – 190 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 726 (+4) од., автомобільної техніки – 2847 (+12) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 75 (+0) од., крилатих ракет – 174 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

50,9% танків (з них 1,0% за минулий тиждень),

22,9% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

47,5% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

28,7% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

23,2% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

17,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

21,3% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень),

8,3% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

09:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Російській приватній військовій компанії «Вагнер», ймовірно, вдалося здійснити тактичний наступ на Донбасі в районі Вуглегірської ТЕЦ і сусіднього селища Новолуганське. Певні українські сили, ймовірно, вийшли з цього району.

Міністр закордонних справ Росії Сєрґєй Лавров на даний час здійснює візит до Єгипту, Ефіопії, Уганди та Республіки Конго. Росія, найімовірніше, намагатиметься використати візити, щоби звинуватити Захід у міжнародній продовольчій кризі та заручитися підтримкою африканських держав, які в іншому разі залишалися нейтральними щодо російського вторгнення в Україну.

З 2014 року Росія докладає значних зусиль, щоб забезпечити вплив на всю Африку, часто використовуючи "Вагнер" як один із своїх улюблених інструментів впливу в регіоні. Росія, мабуть, насамперед співпрацює з Африкою, оскільки вірить, що це посилить ідентичність "великої держави", до якої прагне Москва. Її вторинні цілі, ймовірно, – отримати сировинні концесії і переконати африканські держави голосувати відповідно до інтересів Росії на міжнародних форумах.

09:16 Речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк прокоментувала удар по Антонівському мосту в Херсоні: "Робота нашої артилерії настільки делікатна та ювелірна, що більше спрямована на деморалізацію війська противника. Тому удари по Антонівському мосту були. Але вони були філігранні".

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Ворог обстріляв райони Миколаївки, Товстодубового, Волфиного, Сеньківки та низки інших населених пунктів. Крім того, періодично здійснює повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах населених пунктів Харків, Чугуїв, Шевелівка, Краснопілля та багатьох інших. За допомогою наведених через водні перешкоди понтонних переправ намагається покращити логістичне забезпечення своїх підрозділів. На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Долина, Чепіль, Велика Комишуваха, Адамівка, Мазанівка, Гусарівка та інших. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Кривої Луки, Закітного, Спірного, Григорівки, Тетянівки та інших населених пунктів. Ворог завдав авіаудару біля Серебрянки. Активно задіював БпЛА. Вів штурмові дії в районі населеного пункту Верхньокам’янське, успіху не мав, відійшов. На Бахмутському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру зокрема в районах Бахмута, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Покровського та Нью-Йорка. Вів стрілецькі бої в районі населеного пункту Соледар, успіху не мав. Провів розвідку боєм біля Семигір’я. Зазнав вогневого ураження та втрат і відійшов. Наразі в районах Семигір’я та Кодеми тривають бойові дії. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілює цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Піски, Времівка, Красногорівка, Мар’їнка, Карлівка, Опитне, Вугледар, Гуляйполе, Кам’янське та низки інших. В районі Павлограда зафіксовано ворожий БпЛА. На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Ворог, для ведення повітряної розвідки, активно використовує БпЛА. Здійснив систематичні обстріли біля Осокорівки, Трудолюбівки, Токаревого, Киселівки, Партизанського, Кавказа, Лозового, Прибузького, Поляни та Лупаревого. Завдав авіаударів біля Любомирівки та Новомиколаївки. Противник вів штурмові дії в районі Білогірки, успіху не мав, відійшов. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання з ведення розвідки, ракетних ударів по обʼєктах на території України, а також блокування цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російське маріонеткове та окупаційне керівництво оголошує прискорені терміни захоплення української території, орієнтуючись на зусилля Кремля щодо підготовки до анексії окупованих територій до складу Російської Федерації.

• Російські війська завоювали маргінальні території на північний схід від Бахмута та продовжують бої на схід і південь від Бахмута.

• Російські сили провели обмежену атаку на північний захід від Ізюму – ймовірно, щоб убезпечити свої тилові райони на лінії Ізюм–Слов’янськ.

• Російські сили провели обмежені обстріли на південний захід від Донецька поблизу кордону Запорізької області.

• Російські війська зосередилися на обороні окупованих рубежів і провели обмежений наземний штурм на північному заході Херсонської області.

• Українські війська продовжували завдавати ударів по російських матеріально-технічних вузлах у Херсонській області.

• Кремль продовжує формування регіональних добровольчих батальйонів для введення в Україну.

• Українська розвідка продовжує розкривати плани Кремля щодо анексії окупованої України шляхом фальсифікованих референдумів.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":

Протягом попередньої ночі в нашій зоні відповідальності нанесено масований ракетний удар по Одещині і Миколаївщині. Задіяно тактичну і стратегічну авіацію. Випущено 5 ракет Х-59, зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру курортного селища Затока та у приватну садибу. 2 дачних будинки зруйновано й вигоріло, на 2 базах відпочинку і в 2 кафе суттєві руйнування та наслідки пожеж. Постраждало двоє цивільних мешканців. На Миколаївщині одночасно з ракетним ударом стратегічною авіацією із застосуванням ракет типу Х-22 і атакою на портову інфраструктуру в обласному центрі, ворог атакував Миколаївський район модифікованими снарядами до ЗРК С-300. Уражено об’єкт критичної інфраструктури, автомайданчик, а в Ольшанській громаді – об’єкт транспортної інфраструктури. Жертв та постраждалих нема. Протягом дня ворог здійснив спробу відновити втрачене положення шляхом проведення контратаки в напрямку Брускінське – Білогірка. Успіху не мав. На Миколаївщині проводив повітряну розвідку і позбавився летючого шпіона «Елерон-3», а при спробі застосувати дрон-камікадзе типу “Лансет”, яким намагався атакувати радіолокаційну станцію, летючого агресора було знищено стрілецькою зброєю. Чотири удари нанесено ворожою авіацією по наших позиціях. Ранком – двічі парою ударних Ка-52. Без наших втрат. Опівдні трійка Ка-52 в районі Ольгіного, маючи намір атакувати наші підрозділи, нанесла ураження по своїх. За що на зворотному шляху була атакована засобами протиповітряної оборони рашистських військ. Таким чином, ворог черговим жестом доброї волі позбавив себе одного ударного Ка-52. Наших втрат не допущено. Під час ракетної атаки парою ворожих Су-34 ракетами типу Х-31 в напрямок Баштанки, обидві ракети були знищені силами нашої протиповітряної оборони. Надвечір важкою артилерією 152-го калібру було обстріляно Велику Костромку. Влучання по відкритих місцевостях. Без втрат. Нашою авіацією нанесено 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено 4 опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного. Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції! Протягом доби нашими ракетно-артилерійськими підрозділами підтримувався вогневий контроль основних транспортних артерій тимчасово окупованих територій Херсонщини. В загальній сумі виконано 300 вогневих завдань. Підтверджені втрати ворога складають: 89 рашистів, танк Т-62, самохідна гаубиця «Мста-С» та «Мста-Б», мінометний комплекс «Сані», 2 одиниці броньованої та 6 – автомобільної техніки, а в Білогірці знищено склад ворожих боєприпасів. Корабельне угруповання флоту рашистів у кількості 11 одиниць продовжує маневри й укриття в ракетно безпечних районах Чорного моря, вздовж кримського узбережжя. Тим часом 2 ракетних та 1 великий десантний корабель – в готовності до застосування за призначенням. Тож загроза ракетних ударів залишається актуальною, висадка морського десанту не виключена.

00:40 Збройні Сили України завдали удару по Антонівському мосту, котрий поєднує окупований росіянами Херсон із лівим берегом Дніпра.