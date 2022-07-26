У Франківську арештували проросійського пропагандиста, який підтримував армію окупантів.

63-річному мешканцю Івано-Франківська повідомлено про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії росії проти України та глорифікацію її учасників. За клопотанням прокурорів суд взяв його під варту, повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрюваний упродовж березня-травня 2022 року у забороненій соцмережі «Однокласники» публічно виправдовував та підтримував збройну агресію РФ, поширював матеріали про «звільнення» України та її мешканців від нацизму. В розмовах зі знайомими він підтримував російську політику, а війська окупантів називав визволителями.

Розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ у Івано-Франківській області.