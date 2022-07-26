Папа Франціск перепросився перед індіанцями Канади.

Понтифік заявив про необхідність відмовитися від примусового місіонерства.

Папа Римський Франціск під час Апостольської подорожі до Канади відвідав місцевість Масквачіс в провінції Альберта, де мешкають нащадки корінних народів. У своїй першій промові Глава Католицької Церкви попросив прощення за те, що чимало християн брали участь у гнобленні корінних народів. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News.

«Смиренно прошу про прощення за те, як, на жаль, багато християн підтримували колонізаторський менталітет держав, які пригнічували корінні народи. Мені дуже шкода. Перед обличчям цього сумного зла церква схиляє коліна перед Богом і молить його за прощення за гріхи своїх дітей», – сказав Понтифік під час зустрічі з колишніми вихованцями місцевої школи-інтернату.

З 1881 по 1996 роки понад 150 тис. дітей представників корінних народів було розлучено зі своїми сім'ями та відправлено до шкіл-інтернатів. Багато підлітків зазнавали голоду, побиття та сексуального насильства в рамках системи, яку Канадська комісія зі встановлення істини та примирення назвала «культурним геноцидом».

Звертаючись до представників тубільних народів, Папа зазначив, що вони жили на цій землі тисячі років, виробивши стилі життя, які шанують землю, а також розвинувши тісні стосунки між поколіннями. «Потрібно пам’ятати про те, як політика асиміляції та викорінення, що включала також систему шкіл-інтернатів, була нищівною для людей цих земель. Коли вперше прибули європейські колоністи, була велика можливість розвинути плідну зустріч між культурами, традиціями і духовністю. Але здебільшого цього не сталося», – визнав Святіший Отець, вказуючи на те, як політика асиміляції призвела до систематичної марґіналізації індіанських народів.

Папа Римський також висловив упевненість, що церква має відмовитись від примусового місіонерства. «Не можна провіщати Бога так, щоб це було Богові огидно», – зазначив Франціск під час відвідин церковної громади в Едмонтоні. Глава Католицької церкви зі жалем визнав, що в історії таке траплялося неодноразово. «В ім'я Ісуса – нехай цього більше не відбувається у церкві», – наголосив він.

Раніше, 8 липня, секретар Ватикану у відносинах з державами архієпископ Пол Річард Ґаллахер (Paul Richard Gallagher) в етері італійського телеканалу RAI1 заявив, що Папа Римський Франціск може відвідати Україну в серпні.