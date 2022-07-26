Долар та інші тварини

Зниклі бабці з лантухами «сємочок» відновлять своє існування і продаватимуть насіння по 48 центів за стакан, бо такою є вимога часу та кон’юнктура буття.

Валюта тижня

«Фіксація курсу гривні на рівні 29,25 грн за 1 дол. США на початку війни допомогла забезпечити стабільну роботу фінансової системи. Механізм фіксації курсу є стабілізатором економіки в поточних умовах. Війна триває вже майже п'ять місяців, за які відбулися суттєві зміни в нашій та світовій економіці. В таких умовах офіційний курс гривні на рівні 24 лютого вже не відповідає реаліям та поступово втрачає роль якоря для очікувань», – розповіли українцям у Національному банку, і співвітчизники мали б з того приводу заспокоїтися. Натомість вони не втихомирилися, а почали будувати макроекономічні прогнози про всесвітній колапс через зміну цифр у канторах на Кічкасі чи в Болехові.

Наразі апокаліпсису не трапилося, а найбільші збитки мала європейська валюта, яка кілька днів у обмінниках вартувала так само, як американський долар. Врешті репутаційні втрати євро подолав і відносний паритет з доларом відновився – але посполиті далі переймаються, бо не така страшна війна, як волатильність курсів валют.

Договір тижня

Документ із довгою і дивною назвою «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів» таки підписали у Стамбулі. Цей папір особливо недолугим укотре пояснив, що з росіянами будь-що підписувати не варто, бо «Ініціатива», де зазначено, що контроль за портами «Одеса», «Чорноморськ» і «Південний» повністю залишається за Україною, перебування у цих портах жодних інших суден, окрім тих, які мають забезпечувати експорт зерна та пов’язаних з ним харчових продуктів і добрив, не передбачається, була підписана у п’ятницю, а в суботу росіяни розстріляли згадані порти ракетами.

Тепер ми будемо чекати, коли в Стамбулі створять Спільний координаційний центр під егідою ООН і він буде наглядати за дотриманням правил «Ініціативи». Поки його створять, росіяни бомбардуватимуть усе, що їм трапиться на очі в морі й на суходолі, говоритимуть, що то не вони запускають ракети, потім петлятимуть про те, що стріляли вони виключно по військових базах у портах (так виглядало пояснення від міноборони РФ, а потім тамтешнього МЗС) – і стурбований цивілізований світ ще більше стурбується.

Позбавлення тижня

Ті, кому бракувало Коломойського в інформаційному просторі, можуть тішитися, бо Ігор Валерійович знайшовся завдяки втраті одного зі своїх громадянств. Чомусь широкій громадськості стало відомо про цю подію завдяки народному депутатові від ВО «Батьківщина» Сергію Власенку. Юрист із команди Тимошенко виклав у мережу копію указу Президента Зеленського, яким позбавлено громадянства відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статей 17 і 19 Закону України «Про громадянство України». З десяти осіб, які тепер не зможуть хизуватися паспортом з тризубом, лише троє є публічними особами – сам Коломойський, його найближчий соратник Геннадій Корбан і цікавий зараз правоохоронцям і психіатрам Вадим Рабінович. Назвати Власенка «зливним бачком» язик не повертається, але оприлюднений документ не має підпису Президента, а тому є сенс задуматися.

Задумуватися Коломойському, Корбану, Рабіновичу і решті фігурантів «списку Власенка» нема потреби, бо в Україні вони давно не присутні, а коли захочуть побачити Дніпрові кручі чи зоопарк у Миколаєві, то зможуть користуватися ізраїльським чи кіпрськими паспортами.

Європеєць тижня

«Віктор Орбан – це трагедія Угорщини. Ми загинемо і станемо ізгоєм, якщо він залишиться при владі», – поставив діагноз президентові сусідньої країни голова найбільшої опозиційної партії Угорщини «Демократична коаліція» Ференц Дюрчань. Дідько з тим, що Орбан каже про непохитну Росію, якій санкції цивілізованого світу йдуть лише на користь.

Гірше, коли він має підтримку понад 70% своїх співвітчизників, тобто вони не мають нічого проти фрази свого лідера «Україна не може перемогти. Потрібна нова стратегія». Українцям пашталакання Орбана звичне, а європейці тепер повинні бути стурбованими, коли очільник країни – члена ЄС говорить про «незмішані раси», маючи на увазі, що найєвропейськішими європейцями є угорці, які заледве тисячу років тому придибали на береги Дунаю з берегів Волги. Повернутися у рідні пенати Орбану і його 70% уже пасує.



