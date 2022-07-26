153-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:08 У бік Миколаєва росіяни випустили 18 ракет, заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі національного телемарафону: "Зранку у нас було шість ракет Х-59 з літаків та дванадцять ракет типу С-300. Не всі вони влучили в ціль – частину збили, частину – мимо".

12:33 МЗС Ізраїлю рекомендувало громадянам утриматися від відвідування Умані напередодні святкування Рош га-Шана. Про це повідомляється на сторінці посольства Ізраїлю в Україні у Facebook. “В Україні зберігається небезпека ракетних ударів та повітряних атак по населених пунктах та цивільних об'єктах, у тому числі – у центрі та на заході країни", – йдеться у повідомленні.

12:08 В окуповані Росією Мелітополь і Бердянськ Запорізької області прибули російські політтехнологи; вони шукають колаборантів для створення масовки на підтримку псевдореферендуму. Про це повідомив інтернет-сайт Центру національного спротиву. Згідно з даними розвідки, російські піарники планують створити т.зв. рух "Ми вмєстє з Росієй", який практикуватиме проведення політичних акцій із оплатою масовці. Для участі в акції треба залишити паспортні дані – натомість учасникам даватимуть гроші та "гуманітарку".

11:54 Міністерство реінтеграції повідомило про повернення 25 тіл полеглих захисників на вільну від окупації територію. "Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції", – прокоментували у відомстві.

11:29 Росія зняла з баз зберігання в Омську десятки 203-міліметрових самохідних артилерійських установок 2С7 "Піон". Про це повідомляє портал "Мілітарний", покликаючись на інформацію OSINT-розслідувачів із twitter. На початку квітня 2022-го на супутникових знімках, знятих над Омськом, було зафіксовано зберігання 170 одиниць 2С7 "Піон". На супутникових знімках Planet від 2 червня було 135 "Піонів". На найсвіжіших супутникових знімках, датованих 18 липня, залишилося вже 110 одиниць. "Враховуючи, що вони зберігалися протягом дуже тривалого часу (ймовірно, з мінімальним обслуговуванням) на відкритому просторі та при значних перепадах температур у цьому регіоні, ймовірно, частина з цих 2С7 «Піон» непридатна для відновлення", – прокоментував "Мілітарний".

11:01 Президент України Володимир Зеленський висловив обурення обстрілом селища Затока росіянами. "Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам із РФ захотілося постріляти. За все відповідатимуть. Кожен. Кожен "визволитель", який руйнує наше життя", – написав Зеленський у своєму Instagram. Вранці Оперативне командування "Південь" повідомило про масований ракетний удар по приморських поселеннях на півдні України. На Одещині снаряди влучили у приватні будівлі й викликали пожежу.

10:36 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що газова війна Владіміра Путіна проти Європи є прямим продовженням війни з Україною. "Скрізь, де він може завдати шкоди, він шкодитиме. Він використовуватиме будь-яку залежність Європи від Росії, щоби зруйнувати нормальне життя кожної європейської сім'ї. Єдиний спосіб – дати здачу і позбавитися від будь-якої залежності", – наголосив Кулеба.

10:14 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 39 870 (+170) осіб, танків – 1737 (+7) од., бойових броньованих машин – 3959 (+9) од., артилерійських систем – 880 (+4) од., РСЗВ – 258 (+2) од., засобів ППО – 117 (+1) од., літаків – 222 (+1) од., гелікоптерів – 189 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 722 (+3) од., автомобільної техніки – 2835 (+3) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 75 (+2) од., крилатих ракет – 174 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

50,8% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

22,8% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

47,3% автомобільної техніки (з них 1,0% за минулий тиждень),

28,6% артилерійських систем (з них 0,8% за минулий тиждень),

23,2% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

17,8% літаків (з них 0,1% за минулий тиждень),

21,2% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень),

8,3% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень).

10:10 У Донецьку в Будьонівському районі палає нафтобаза. Відео пожежі опублікувало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Згідно з повідомленням Страткому, підготовка операції була "дуже ретельною". Вогонь видно у кількох районах міста – полум'я б'є на кілька десятків метрів заввишки. Горять цистерни з паливно-мастильними матеріалами.

09:48 Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай заявив про те, що росіяни продовжують застосовувати на Донбасі тактику "випаленої землі": аби закріпитися на фронті, спалюють населені пункти, котрі не підкорюються. "Вже майже місяць, як ворог підійшов майже на межу нашого регіону та, щоб її перетнути, жертвує всіма резервами, спалює села на Луганщині та Донеччині. Окупантам не потрібні люди – потрібен референдум, скількох би жителів вони не вбили і не залишили без даху над головою", – прокоментував Гайдай. За добу із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії обстрілів зазнали десятки населених пунктів. Росія використовувала авіацію.

09:29 Сполучені Штати Америки вважають, що Росія навмисно намагається не допустити продукти харчування з українських портів у Чорному морі до "тих, хто найбільше страждає від найгострішого браку харчової безпеки". Про це заявив речник Державного департаменту Нед Прайс під час брифінгу, передає "Голос Америки". Державний департамент вважає, що Росія порушила свої зобов'язання, коли обстріляла порт Одеси. "Це підтверджує, що Москва продовжує поводитися таким чином, що навмисно намагається не допустити надзвичайно потрібні продукти харчування до найбідніших людей у світі, тих, хто страждає від найгострішого браку харчової безпеки, який посилило російське вторгнення в Україну", – сказав Прайс.

09:25 У Харкові росіяни вночі обстріляли частину міста неподалік від центру, повідомив міський голова Ігор Терехов: "Традиційно потрапляння поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку".

09:22 Вночі російські окупанти обстріляли із "Градів" та артилерії громади Криворізького та Нікопольського районів Дніпропетровської області, жертв немає, повідомляє голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Широківській громаді ворог влучив зі ствольної артилерії по селу Кошове. Пошкоджено лінію електропередач. Червоногригорівську та Марганецьку громади накрили вогнем із РСЗВ.

09:11 По півдню України завдано масований ракетний удар, в тому числі зі застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря – випущено кілька ракет повітряного базування, повідомляє ОК "Південь".

На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загорянням. Попередньо постраждалих нема.

Унаслідок ракетного обстрілу Миколаєва у вівторок вранці, 26 липня, вражено об'єкт критичної інфраструктури й автотранспортне підприємство. Була спроба вразити портову інфраструктуру міста, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Жертв немає.

Водночас по Миколаївському району завдано удар із ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя.

09:03 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

24 липня 2022 року російські крилаті ракети влучили в причал Одеського порту України. Міноборони Росії стверджує, що вразило український військовий корабель і запас протикорабельних ракет. Немає жодних вказівок, що такі цілі були в тому місці, куди потрапили ракети..

Росія майже напевно сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, яка обмежує ефективність її Чорноморського флоту. Це суттєво підриває загальний план вторгнення, оскільки Росія не може спробувати провести десант для захоплення Одеси.

Росія продовжуватиме приділяти пріоритетну увагу зусиллям щодо ослаблення та знищення протикорабельного потенціалу України. Проте російські процеси націлювання, ймовірно, регулярно підриваються застарілими даними розвідки, поганим плануванням і підходом до операцій за принципом "зверху вниз".

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках, в збройних силах республіки білорусь, було проведено тренування зі зв’язку пунктів управління. З території цієї країни відзначалося ведення повітряної розвідки БпЛА оперативно-тактичного рівня у напрямках на міста Луцьк та Ковель Волинської області. Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів з території і повітряного простору республіки білорусь. На Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони Хрінівки Чернігівської області та Товстодубового Сумської області. На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення просування наших військ. На Харківському напрямку здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Борщова, Питомник, Соснівка, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Рубіжне, Дуванка, Мосьпанове, Руська Лозова, Чугуїв, Клугино-Башкирівка, Світличне, Пришиб та Слатине. Завдав авіаударів біля Залимана та Мосьпанового. На Слов’янському напрямку противник обстріляв райони Норцівки, Богородичного, Долини, Чепіля, Грушувахи та Великої Комишувахи. На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах покращити тактичне положення та створенні умов для наступу на міста Сіверськ і Соледар. Ворожі підрозділи поповнюють запаси боєприпасів та паливно-мастильних речовин. На Краматорському напрямку обстріли із ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Кривої Луки, Закітного, Дронівки, Григорівки, Верхньокам’янського, Званівки, Спірного та Переїзного. Ворог завдав авіаударів біля Спірного та Серебрянки. Ворожі штурмові дії в районах Спірного та Національного природного парку “Святі Гори” наші воїни успішно відбили та відкинули противника назад. На Бахмутському напрямку ворог здійснює артилерійські обстріли в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Покровське, Костянтинівка, Весела Долина, Зайцеве, Вершина, Семигір’я, Кодема, Травневе, Майорськ та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів біля Соледара, Веселої Долини та території Вуглегірської ТЕС. Штурмові дії в районах населених пунктів Берестове та Семигір’я завершились для ворога втратами та відступом. Але підрозділи противника намагаються вести наступ у напрямку Покровського, бойові дії тривають. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій ворог не вів. Обстріли зафіксовано зокрема біля Авдіївки, Зеленого Поля, Оріхова, Щербаків та Кам’янського. На Південнобузькому напрямку ворог продовжує оборонятися, зосереджує зусилля на недопущені просування наших військ. Здійснював обстріли із артилерії та танків по лінії зіткнення. Також завдав авіаударів біля Великого Артакового, Калуги та Ольгиного. Вів повітряну розвідку БпЛА. В акваторії Чорного моря поза пунктами базування перебувають два носія крилатих ракет морського базування типу “Калібр”. Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Наші літаки та гелікоптери продовжують завдавати авіаційних ударів по скупченнях живої сили та військової техніки противника на визначених напрямках. Окупанти і далі зазнають значних втрат у боях із українськими воїнами.

08:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Російські війська досягли незначних успіхів на південь від Бахмута, але навряд чи зможуть ефективно використати ці досягнення для повного контролю над самим Бахмутом.

• Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північ від Харкова, на схід від Сіверська та на схід від Бахмута.

• Російські війська продовжують укріплення та зміцнення позицій у Запорізькій та Херсонській областях в очікуванні контрнаступу українських військ.

• Українські війська продовжують завдавати ударів по російських опорних пунктах уздовж південного напрямку.

• Російські війська продовжують виводити військову техніку зі складів в Омську та стикаються з проблемами ремонту пошкоджених бойових машин.

• Російська окупаційна влада продовжує створювати умови для приєднання окупованих територій до Російської Федерації та розширення адміністративного контролю над окупованими районами України.

06:00 Поточна оперативна обстановка на півдні України: підсумок минулої доби від Оперативного командування "Південь":