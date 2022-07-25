Лавров прибув до Єгипту, аби заручитися підтримкою Каїру у війні проти України.

Загалом глава російського зовнішньополітичного відомства з аналогічною метою має намір відвідати низку країн Африки.

Міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров розпочав турне африканськими країнами, щоби заручитися підтримкою війни в Україні, яку Росія веде ось уже шостий місяць. Єгипет – перша країна цієї короткої дипломатичної подорожі. Далі Лавров має намір відвідати Ефіопію, Уганду та Республіку Конго.

У Каїрі Лавров провів перемовини зі своїм єгипетським колегою Самехом Шукрі, а також з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі. Про це повідомило видання Egypt Independent. Абдель Фаттах ас-Сісі заявив, що Єгипет наголошує на необхідності якнайшвидшого вирішення «української кризи», яка сильно вплинула на всесвітню продовольчу безпеку, на ціни на енергоносії та порушила налагоджені ланцюжки поставок.

Лавров, своєю чергою, лицемірно заявив на пресконференції по закінченні зустрічі: «Нам шкода український народ, який заслуговує на краще. Нам шкода українську історію, яка руйнується у нас на очах, і нам шкода тих, які піддалися державній пропаганді київського режиму і тих, хто його підтримує, націленої на те, щоб Україна стала вічним ворогом Росії... Російський та український народ продовжать жити разом. Ми обов'язково допоможемо українському народу позбутися режиму, абсолютно антинародного та антиісторичного».

Глава російського зовнішньополітичного відомства звинуватив також так званих «західних кураторів», серед яких він назвав Лондон, Вашінґтон, ЄУ та НАТО, які, за його словами, нацьковують українців на росіян.