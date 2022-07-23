Литва відновила залізничний транзит підсанкційних товарів до Калінінграда.

Транзит був зупинений зі середини червня, згідно з антиросійськими санкціями Євроунії.

 

 

Компанія вантажоперевезень LTG Cargo, яка належить державній компанії «Литовські залізниці» (Lietuvos geležinkeliai), у п'ятницю, 22 липня, відновила зупинений з середини червня транзит підсанкційних товарів між Росією і Калінінградом, як це й було передбачено новою директивою Єврокомісії. Про це повідомив інформаційний портал Delfi з покликом на слова речника LTG Cargo Мантаса Дубаускаса (Mantas Dubauskas).

 

«Згідно з відповідним регламентом Ради Європейської Унії та директивою Єврокомісії, а також тлумаченням компетентних органів, відповідно до умов посилення контролю транзитних товарів, передбачених у директиві ЄК, LTG Cargo відновить такі перевезення з 22 липня. Вони здійснюватимуться з дотриманням умов посилення контролю транзитних товарів, передбачених у директиві ЄК», – заявив Дубаускас в етері литовського національного радіо та телебачення LRT.

 

За його словами, транзит товарів, заборонених санкціями, буде дозволено лише в тому випадку, якщо вони «необхідні, не вважаються незвичайним потоком або моделлю торгівлі та не обходять обмеження». Окрім того, обсяг вантажоперевезень повинен відповідати середньому обсягу перевезень вантажів залізницею за три роки – з січня 2019 року до кінця грудня 2021 року. Середні значення будуть розраховані для кожного коду товару окремо, і заявки відхилятимуться, якщо їхній обсяг перевершить середньорічні значення.

 

Нагадаємо, що з 18 червня Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги, а з 21 червня – і вантажний транспорт із Росії з товарами, які потрапили під санкції Євроунії. Губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявив, що заборона стосується від 40% до 50% номенклатури вантажів, які перевозилися між регіонами РФ та Калінінградською областю. Аліханов наголосив, що вільний транзит до Калінінградської області прописаний в угодах з ЄУ та країнами Балтії. Він назвав рішення Литви «задушенням реґіону».

 

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив 21 червня, що в Росії опрацьовуються заходи у відповідь, які «будуть вжиті найближчим часом» і, за його словами, «вплинуть серйозно негативно на населення Литви».

23.07.2022

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