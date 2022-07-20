У Франківську розмістять інформацію щодо найближчих укриттів та запрацює онлайн-карта.

В Івано-Франківську на зупинках громадського транспорту та у місцях масового скупчення людей планують розмістити додаткову інформацію щодо найближчих укриттів. Також знову має запрацювати онлайн-карта з їх розташуванням. Про це під час оперативної наради повідомив міський голова Руслан Марцінків.

“Потрібно розмістити оголошення на всіх зупинках. Також поновити стрілки-вказівники до укриттів. Особливо у місцях скупчення людей. І ще раз перевірити, проговорити, щоб усе-таки з торгових центрів людей під час тривоги виводити. Ми ж бачили, що було в Кременчуку. На вулиці легше врятуватися, ніж у закритому приміщенні. Це зовсім інший масштаб жертв”, — сказав Руслан Марцінків.

За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій міськради Ігоря Влізла, загалом у місті є 46 споруд цивільного захисту, три з яких — протирадіаційні укриття. 21 з цих споруд непридатна для облаштування укриттів.

“У деяких сховищах вода по 15 років стоїть. Це неможливо усунути. Ці захисні споруди колись були на балансі підприємств, приміщення постійно продавали. Вони зараз рахуються у Фонді держмайна”, — каже Ігор Влізло.

Також на балансі комунального підприємства “Комфортний дім” є 211 будинків, що мають підвальні укриття.

Що ж до закладів освіти, то в Івано-Франківській територіальній громаді у 32 школах є готові укриття, ще у 10 — ні.