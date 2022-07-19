Пентаґон успішно випробував гіперзвукову зброю.

Водночас США планують створити сучасні супутники, здатні краще відслідковувати гіперзвукові ракетні загрози.

Сполучені Штати провели успішні випробування гіперзвукової зброї виробництва компанії Raytheon Technologies, здатної розвивати швидкість, яка вп'ятеро перевищує швидкість звуку. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на інформацію Пентаґону. Йдеться про третє успішне випробування зброї такого класу з 2013 року.

Програма створення концепту гіперзвукової зброї з повітряно-реактивним двигуном (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept – HAWC) здійснюється Управлінням перспективних досліджень проєктів міністерства оборони (Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA). За остаточний контракт змагаються компанії Raytheon та Lockheed Martin.

Апарати з повітряно-реактивним двигуном використовують повітря, яке захоплюється з атмосфери, для досягнення стійкої тяги. Гіперзвукова зброя рухається у верхніх шарах атмосфери зі швидкістю, що більш ніж уп'ятеро перевищує швидкість звуку, або близько 6200 кілометрів на годину.

З вересня минулого року було проведено чотири випробування гіперзвукової зброї з повітряно-реактивним двигуном. Обидва випробування виробу компанії Raytheon були успішними, у компанії Lockheed Martin одне випробування було успішним, інше закінчилося невдачею.

«Розвиток гіперзвукового потенціалу нашої країни є найважливішим загальнонаціональним імперативом, і це є важливим кроком уперед. Проведення серії успішних випробувань дає нам ще більшу впевненість у технічній зрілості нашого прототипу HAWC», – заявив президент підрозділу Raytheon, який займається ракетними й оборонними проєктами, Вес Кремер (Wes Kremer).

Компанія Raytheon повідомила, що в ході польотних випробувань після запуску HAWC з ​​літака та розгону до гіперзвукової швидкості «апарат полетів траєкторією, розробленою інженерами для створення навмисного перевантаження концепту зброї, щоб дослідити межі його можливостей і додатково підтвердити цифрові моделі його роботи».

Водночас США планують створити сучасні супутники, здатні краще відслідковувати гіперзвукові ракетні загрози. На це передбачено витратити 1,3 мільярда доларів. Пентаґон оголосив про два нові контракти, які дозволять вивести системи виявлення та стеження на орбіту до 2025 року.

«Нові супутники дозволять США виявляти запуск і відстежувати гіперзвукову ракету, як вона змінює курс, обчислити, куди вона летить, і передати ці дані силам, які можуть запустити перехоплювачі», – розповів директор Аґенції космічних розробок (Space Development Agency) Дерек Турнір (Derek Tourner).