У ПП "Краківець" тимчасово призупинено пропуск легкових автомобілів на виїзд з України.

Із понеділка, 18 липня, через пункт пропуску «Краківець – Корчова» на українсько-польському кордоні тимчасово не зможе виїжджати з України легковий транспорт. Обмеження буде діяти упродовж десяти днів і не стосується вантажівок.

"У пункті пропуску "Краківець" в рамках проєкту "Відкритий кордон" розпочалися роботи з дооблаштування. На пасажирському напрямку встановлюється накриття над павільйонами. Тимчасово призупинено пропуск легкових автомобілів на виїзд з України. Пропуск легкового транспорту та автобусів на в’їзд в Україну, а також вантажівок в обох напрямах продовжується", - йдеться у повідомленні Держприкордонслужби України.

"Роботи проводяться для покращення комфорту громадян, адже, після встановлення накриття, люди у пункті пропуску отримають додатковий захист від спеки та дощу. Також після дооблаштування через цей пункт пропуску буде повністю відновлено рух пасажирських автобусів", - додали у відомстві.



Найближчий пункт пропуску, яким можуть скористатись водії легковиків, – «Грушів». Але прикордонники радять перетинати кордон найменш завантаженими пунктами пропуску в Угринові та Смільниці.