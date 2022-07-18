Канада передала Німеччині турбіну Siemens для газогону «Північний потік».

Володимир Зеленський дорікнув Джастіну Трюдо за повернення турбіни.

 

 

Канада передала Німеччині турбіну Siemens для газогону «Північний потік-1», яка перебувала на ремонті в Монреалі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Турбіна прибула до Німенччини вантажним літаком.

 

З Німеччини турбіну перевезуть поромом до Гельсінкі, а звідти – до Росії. На компресорну станцію «Портова» вона прибуде орієнтовно 24 липня, ще кілька днів займе пусконалагоджувальні роботи.

 

Таким чином, турбіна буде готова до роботи на початку серпня. Проте російський державний концерн «Газпром» досі не підтвердив, що збільшить прокачування газу до Європи «Північним потоком», щойно отримає відремонтовану турбіну. Російська газета «Коммерсантъ» повідомила, що російський газовий велетень очікує від Siemens ще й письмової гарантії можливості безпечно транспортувати та ремонтувати решту машин.

 

Нагадаємо, що рішення повернути до Німеччини російську турбіну для газогону «Північний потік-1» уряд Канади ухвалив 10 липня. Вона проходила технічне обслуговування у Монреалі. В уряді Канади заявили про дозвіл на звільнення турбіни від російських санкцій та її повернення, але наголосили, що це звільнення «обмежене в часі» і може бути скасоване.

 

Раніше Канада кваліфікувала турбіну як товар подвійного призначення та відмовлалася її повертати. Тоді «Газпром» скоротив потужність трубопроводу «Північний потік-1» до 40% від звичайного рівня, покликаючись саме на брак турбіни. Через це Німеччина не змогла вчасно заповнити газові сховища на своїй території, тож побоювалася браку енергоносія під час опалювального сезону.

 

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем'єрміністром Канади Джастіном Трюдо сказав, що українці ніколи не сприймуть рішення Оттави щодо повернення відремонтованих турбін для російського газогону «Північний потік». Він додав, що після одного порушення санкцій наступні – «лише питання часу». «Росія навмисно це робить, шантажуючи газом і провокуючи порушення санкцій. Існує достатньо шляхів для транзиту російського газу в Європу. І кожна країна повинна зберігати принциповість», – наголосив глава української держави.

18.07.2022

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