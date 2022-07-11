Польські школи готуються з вересня вчити майже 400 тисяч українських дітей.

Міністр освіти і науки Польщі Пшемислав Чарнек заявив, що у наступному навчальному році в польських школах очікують ще 200 тис. українських дітей. Про це він говорив у програмі «Польського радіо», пише «Європейська правда». 

 

 

За його словами, в наступному навчальному році в польських школах може з’явитися більше дітей з України.

 

«Ми прийняли 200 тис. (українських дітей), з них 160 тис. – у школи і 40 тис. – в дитсадки. За нашими оцінками, ще 200 тис. можуть приєднатися з 1 вересня. Кінця війни в Україні не видно, тому, природно, ті діти, які тут, напевно, залишаться, і приїдуть ще», – заявив міністр.

 

«Але в Україні також буде дистанційне навчання – ймовірно, велика частина дітей, які перебувають у Польщі, захочуть залишитися за комп’ютерами і продовжувати навчатися з однолітками дистанційно», – додав він.

 

Пшемислав Чарнек запевнив, що система еластична, тому Польща готова приймати українських дітей.


Міністр також додав, що міністерство освіти і науки запропонувало спочатку створити українські класи в польських школах і викладати в них переважно польську мову, що, за його словами, дало можливість увійти в новий навчальний рік на належному освітньому рівні, і в багатьох місцях це вдалося.
 

11.07.2022

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