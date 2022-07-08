135-й день війни Росії в Україні. Хроніка

12:51 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на засіданні G20, котре проходить на Балі в Індонезії. "Поставити Росію на місце є глобальним викликом номер один, і сьогоднішня зустріч це підтвердила", – прокоментував Кулеба у twitter. У своєму виступі міністр сказав: "У нас сьогодні за цим столом є така країна – Росія. Чесно кажучи, я вважаю, що після всього, що Росія зробила за останні пів року, їй не місце ні на яких міжнародних форумах. Країні, яка веде загарбницьку війну проти свого сусіда та вчиняє масові жорстокі злочини проти цивільного населення, слід запропонувати лише одне місце: місце в суді міжнародного правосуддя", – заявив Кулеба, згідно з повідомленням "Європейської правди". Російського міністра Сєрґєя Лаврова не було в залі під час виступу Кулеби – він покинув приміщення одразу по завершенні свого виступу та не став чекати на промову міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок. Лавров виїде з Балі дочасно: він пропустить заплановані на п'ятницю сесії та спільну вечерю, повідомляє "Німецька хвиля".

11:50 Аґенція The Associated Press опублікувала фоторепортаж українського фотографа Євгенія Малолєтки із Харкова, обстріляного 7 липня.

11:36 Служба безпеки України затримала ворожого коригувальника. На підставі його даних окупанти обстрілювали південно-східні позиції ЗСУ. "Уродженець Запорізької області був завербований співробітником фсб через закриту проросійську групу в одному з месенджерів. Чоловік був ігроманом і мав фінансові проблеми, тому з легкістю погодився на пропозицію «підзаробити». Російські спецслужби були особливо зацікавлені у розвідданих щодо позицій ЗСУ у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Інформатор хотів якнайшвидше отримати гроші, тому активно взаємодіяв із «замовником»: після нанесення авіаудару по одному з мостів у Запорізькій області він особисто перевіряв точність влучання. Представник фсб призначив агенту зустріч на тимчасово окупованій території Херсонської області. За свої «послуги» зрадник розраховував отримати 20 тисяч гривень. Спецпризначенці СБУ затримали агента при спробі перебратися на непідконтрольну Україні територію", – повідомили у СБУ. Корегувальника взяли під варту.

11:17 В окупованому росіянами місті Шахтарськ на Донеччині лунають вибухи і триває пожежа на складі боєприпасів. Про вибухи повідомляють у соціальних мережах. Пишуть, що біля 2-ої ночі розпочалися вибухи від детонації боєприпасів, які зберігалися на складі російських військ. Окупаційна адміністрація почала евакуацію населення з околиць.

10:54 За сім днів функціонування візового режиму жоден громадянин Росії не подав документів на отримання української візи. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив в етері національного телемаратону. "Дуже показовий момент. За сім днів функціонування візового режиму на всю багатомільйонну Росію не знайшлося жодного громадянина, який би подався на отримання української візи", – сказав голова МЗС. Кулеба зауважив, що за цей час було понад сто дзвінків до МЗС, посольств України в різних країнах від громадян Росії з проханням роз’яснити правила в’їзду, як отримати візу, що для цього потрібно, але власне жодної заявки не було. На думку голови української дипломатії, це насправді історичний момент, який демонструє, до якого рівня агресія Путіна довела відносини не між нашими державами, а між нашими народами, цитує "Укрінформ".

10:45 Російські солдати, намагаючись захопити всю Луганщину, нещадно обстрілюють вільні від окупації населені пункти. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram. "Аби вийти на адмінмежу Луганщини, росіяни артилерією знищують навколишні села. Їх не зупиняє навіть те, що там залишаються мирні жителі, які гинуть у будинках та на подвір’ях. Зі всіх видів важкого озброєння вони не припиняють вогневий вплив по Білогорівці та Золотарівці. Застосовують ствольну та реактивну артилерію. Б’ють по домівках, по кожній будівлі, яка здається їм можливим укріпленням. Аби просунутись, не рахують особистих втрат і не жаліють жителів області", – прокоментував Гайдай.

10:08 На Херсонщині противник ударним гелікоптером Ка-52 намагався атакувати позиції українських сил. "Але без наших втрат і свого успіху був змушений утекти, ухиляючись від вогню у відповідь", – повідомило Оперативне командування "Південь". У ході повітряного протистояння над Чорним морем ворожий винищувач Су-35 застосував керовані ракети “повітря-повітря” по парі наших штурмовиків. "Для нас – без втрат, для ворога – без успіху".

09:59 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 36 900 (+250) осіб, танків – 1637 (+35) од., бойових броньованих машин – 3811 (+14) од., артилерійських систем – 828 (+13) од., РСЗВ – 247 (+0) од., засобів ППО – 107 (+2) од., літаків – 217 (+0) од., гелікоптерів – 187 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 669 (+2) од., автомобільної техніки – 2685 (+20) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 66 (+0) од., крилатих ракет – 155 (+0) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби завдано на Краматорському напрямку. Дані уточнюються.

Це найбільша кількість знищених за добу танків у звітах Генштабу від 1 березня, п'ятого дня війни.

Загалом зі всієї наявної на початок року в РФ техніки за час війни знищено:

47,9% танків (з них 1,6% за минулий тиждень),

20,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

44,8% автомобільної техніки (з них 1,2% за минулий тиждень),

26,9% артилерійських систем (з них 0,9% за минулий тиждень),

22,2% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

21,0% гелікоптерів (з них 0,1% за минулий тиждень).

09:35 Міністри закордонних справ країн G7 бойкотували вечерю на саміті очільників дипломатій держав G20 через присутність там російського злочинця Сєрєя Лаврова, повідомляє Reuters.

09:07 У російському "Сбєрбанку" почали виколупувати чипи зі старих банківських карток і встановлювати їх на нові картки. Про це повідомила виконавча директорка банку Ольга Маклашина. Топменеджерка банку пояснила, що таке рішення було ухвалено на тлі дефіциту нових мікросхем в умовах санкцій Заходу.

08:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Росія, ймовірно, зосереджує техніку на лінії фронту в напрямку Сіверська, приблизно за 8 км на захід від поточної російської лінії фронту. Її сили, ймовірно, роблять паузу для поповнення перед початком нових наступальних дій у Донецькій області.

• Українські війська продовжують поступове просування на південно-західному напрямку Херсона.

• Існує реалістична ймовірність того, що найближчим тактичним об’єктом Росії буде Сіверськ, оскільки її сили намагатимуться просунутися до своєї найбільш ймовірної оперативної мети в районі міст Слов’янськ–Краматорськ.

07:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у складі та діяльності підрозділів збройних сил республіки білорусь у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей не відзначається. На Сіверському напрямку ворог обстріляв із реактивної артилерії та мінометів район населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області. На Харківському напрямку окупанти продовжують ведення оборонних дій. Ворог здійснював обстріли із артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків в районах населених пунктів Харків, Микільське, Леб’яже, Уди, Дементіївка, Верхній та Старий Салтів, Петрівка, Руські Тишки та Байрак. Завдав авіаудару неподалік Петрівки. Українські воїни рішуче придушили спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки. На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневий вплив із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Волобуївка, Хрестище, Гусарівка, Чепіль, Мазанівка, Долина, Червоне, Дібрівне, Богородичне та Адамівка. У районі Богородичного наші захисники завдали ворогу втрат під час його чергової спроби наступу та відкинули окупантів назад. На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали зі ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Роздолівки. Ворог вів наступ в напрямку Верхньокам’янського, має частковий успіх. На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Спірне, Івано-Дар’ївка, Берестове, Покровське, Вершина, Володимирівка, Опитне, Торецьк, Зайцеве, Кодема, Клинове та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів поблизу Вершини та Вуглегірської ТЕС. Окупанти наступають у напрямку Веселої Долини та в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають перестрілки вздовж лінії зіткнення із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаударів неподалік Василівки, Авдіївки, Новоселівки, Веселого та Новомихайлівки. На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої зусилля на недопущенні наступу Сил оборони України. Здійснює систематичний вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення для сковування дій наших військ. Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують завдавати вогневого ураження по скупченнях живої сили, військової техніки та складах боєприпасів російських окупантів.

07:16 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Міноборони Росії повідомило, що російські війська проводять оперативну паузу для відпочинку та відновлення.

• Російські війська продовжували просуватися до Слов’янська з південного сходу Ізюму і, можливо, створюють умови для наступу з південного сходу від Барвінкового – або в бік Слов’янська, або в бік Краматорська.

• Російські війська досягли незначних успіхів на південний схід від Сіверська та продовжили наступальні операції на захід від Лисичанського району.

• Російські війська продовжували наступальні дії на південь і схід від Бахмута.

• Російські війська здійснили обмежену та невдалу атаку на північ від міста Харкова.

• Українські партизани, ймовірно, продовжують обстріли підконтрольних Росії залізниць навколо Мелітополя.

• У Росії продовжують створювати в областях власні спеціальні добровольчі загони, щоб компенсувати втрати особового складу в Україні.

00:08 Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зведенні заявив про великий персональний внесок Бориса Джонсона у підтримку України й запевнив, що Велика Британія підтримуватиме українців і далі.