Львів’ян запрошують на відкриття Львівського фотомузею.

У вівторок, 12 липня 2022 року, о 14:00 в читальній залі Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська політехніка” ( вул. Професорська, 1) відбудеться відкриття першої експозиції Львівського фотомузею.

“Нарешті це станеться! Львівський фотомузей офіційно відкриє свою першу експозицію. Ця подія відбудеться завдяки активній підтримці керівництва Науково-технічної бібліотеки НУ “Львівська політехніка”, – каже ініціатор створення музею Роман Метельський.

Тисячі унікальних зібраних експонатів, що доповнюють історію нашого міста та країни, стануть доступними для вільного огляду.

“Звичайно, на цьому етапі не все ще реалізовано так, як нам хочеться і як має бути. Але ми не зупинимося і продовжимо доповнювати експозицію різними інтерактивними елементами й експонатами. На відкриття запрошуємо всіх наших друзів, усіх, хто допомагає нам експонатами та донатить гроші. Запрошуємо всіх, хто відвідує наші події і допомагає нам стати кращими. Запрошуємо тільки адекватних чиновників, бо неадекватні й так не прийдуть – побачите. Будемо дуже раді бачити всіх! І зробимо все, щоб це свято стало для вас гарним”, – додав Роман.

Якщо раптом хтось має ідеї, як зробити відкриття кращим, – телефонуйте Роману Метельському +38 067 675 93 84.