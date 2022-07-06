133-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:56 У заступника голови Харківський обласної ради знайшли російський паспорт. Як повідомила пресова служба Державного бюро розслідувань, депутат отримав метрику 2014 року в окупованому Севастополі. ДБР ініціювало його відсторонення від посади.

14:14 Український олігарх, колишній соратник Віктора Януковича Вадим Новинський вирішив скласти мандат народного депутата. Про це Новинський повідомив на своїй сторінці у Facebook. Він поінформував, що планує зосередитися на служінні УПЦ (Московського патріархату) і відбудові храмів.

13:42 Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про те, що бойовий досвід отримує мільйон українців. "Щодо так званих цілей росії. За чотири місяці замість демілітаризації відбулась максимальна мілітаризація. Україна ударними темпами здійснює переозброєння за стандартами НАТО. Відбувається постійне накопичення й насичення Сил оборони західною зброєю та технологіями. Близько мільйона українців отримують бойовий та військовий досвід. «План путіна» йде за графіком? Українська якість обов’язково переважить рашистську кількість. Дякуємо партнерам!", - написав Данілов у Facebook.

13:01 Заборона діяльності Комуністичної партії України тривала у три великих етапи, і жодна партія не давалася для оскарження "настільки важко". Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в етері національного телемаратону. "Було прийнято спеціальний закон, який забороняє як фашистську, так і комуністичну ідеологію і символіку. Власне, це напевно був важливий перший крок для того, щоб нівелювати комуністичну загрозу для нашого суспільства... Був тривалий судовий процес. Проблема полягала у тому, що багато років провадження було зупинене, у зв’язку із розглядом справи Конституційним судом. До того ж, Комуністична партія усіляко намагалась затягнути судовий процес", – розповів Малюська. З його слів, перші кроки до заборони робилися ще при старому законодавстві. Пізніше державні служби ініціювали третій етап, із конфіскацією майна. "Активів там, як це не дивно, дуже багато... Особливо багато на окупованій території країни, але й поза окупованою територією мова йде про більше сотні об’єктів... Найбільша кількість майна – це по різноманітних селах, районних центрах. Але в містах-мільйонниках на кшталт Одеси чи Києва так само є нерухоме майно Комуністичної партії", – сказав Малюська, згідно з повідомленням УНІАН.

12:23 Білоруське видання "Наша Ніва" повідомляє, що з бою з-під Лисичанська не повернулося шестеро бійців полку Кастуся Каліновського. Як розповіли побратими, загін білорусів прикривав відхід групи, і намагався стримати танковий наступ. У бою загинув, зокрема, командир батальйону "Волат" Іван Марчук із позивним "Брест" (на фото). Відомо, що принаймні один воїн – Ян Джубрейко – потрапив у полон.

12:09 Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін прибув до України. Він заявив, що підтримуватиме Україну перед обличчям "аморальної та безпричинної терористичної війни" Росії, пише The Irish Times. Мартін відвідав Бородянку, у Києві він матиме зустріч із Президентом Зеленським. "Бомбардування та атаки на цивільних є нічим іншим як воєнними злочинами. Я використаю свій візит для того, щоб підтвердити підтримку Ірландією кроків задля притягнення до повної відповідальності тих, хто стоїть за цими атаками... Дух і воля українського народу надихнули всіх нас, Ірландія надасть усю можливу підтримку на шляху України до членства в ЄС, і продовжить підтримку мирних мешканців, які тікають від цієї війни", – заявив Мартін.

11:48 Під час нічного обстрілу росіяни знищили будівлю Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди. Це випливає із фотографій, поширених у медіях з Харкова. "РФ веде якусь окрему війну із Сковородою. Ось так від сьогодні виглядає пам'ятник Григорію Савичу на подвір'ї нашого університету", – прокоментував історик Олександр Зінченко.

11:20 Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив у інтерв'ю CNN, що Будапешт не дає згоди на транспортування зброї Україні мадярською територією, бо вважає, що тоді Росія може обстріляти представників угорського етонсу на Закарпатті. "Якби ми постачали цю зброю, очевидно, що ці поставки були би ціллю росіян для обстрілів. Ми не хочемо, щоб вони стріляли по регіонах проживання угорців. Ми мусимо брати до уваги безпеку Угорщини та угорців", – сказав Сійярто.

10:57 Підтримка американцями України у червні зросла, свідчить опитування, оприлюднене фахівцями вашингтонського Брукінгського інституту. Американці підтримують ідею допомоги Україні, навіть якщо за це доведеться розплачуватись зростанням цін і життям військовослужбовців США. Результат є знаменний тим, що деяке падіння підтримки у травні не стало постійним трендом.

Заради допомоги Україні

62% опитаних готові більше платити за бензин (демократи: 77%, республіканці: 44%, незалежні: 67%),

58% готові на загальне зростання цін,

а 32% респондентів вважає, що для підтримки України допустима навіть загибель американських військовослужбовців (зокрема, 37% серед демократів, 22% – серед республіканців і 53% серед незалежних).

Усі ці показники підвищилися порівняно з опитуванням, проведеним у травні.

Натомість:

постачання зброї України підтримують 75% американців (демократи: 88%, республіканці: 63%, незалежні: 64%),

продовження жорстких економічних санкцій проти Росії підтримують 87% американців (демократи: 93%, республіканці: 83%, незалежні: 74%),

ідею запровадження НАТО безпольотної зони над Україною підтримують 65% американців (демократи: 72%, республіканці: 57%, незалежні: 65%),

посилення дипломатичного тиску на Росію підтримують 86% американців (демократи: 91%, республіканці: 82%, незалежні: 77%).

Хоча більшість респондентів стверджують, що ні Росія, ні Україна не досягають успіху і не зазнають поразки у своїх військових зусиллях (37% і 40% відповідно), відносна більшість вважає, що успішніша у війні Україна, а не Росія (27% до 20%), тоді як Росія зазнає більше невдач, ніж успіхів (29% до 20%); американці вважають, що НАТО більше зазнає невдач, ніж успіхів (28% до 9%)

Невисока оцінка шансів Росії на перемогу відбивається на загальній готовності підтримувати Україну, вважають соціологи. За їхніми словами, такі настрої є «хорошою новиною» для адміністрації Джо Байдена, для якої допомога Україні стала одним із головних пріоритетів. Цей висновок особливо примітний, враховуючи що американці вже відчули вищі ціни на бензин та зростання інфляції.

Опитування 2208 респондентів було проведено Nielsen-Scarborough 22-28 червня з похибкою ±2,1%.

10:53 Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Збройні Сили України стримують ворога на межі Луганщини та Донеччини – окупанти зазнають значних втрат. "Учора росіяни хотіли просунутися до Донеччини, перерізати автошлях Бахмут – Лисичанськ, що пролягає повз Білогорівку, але знов доповісти своєму керівництву їм нічого. Під тиском наших бійців ворог змушений був відійти. Поступово дається в знаки окупанту і несвоєчасне підвезення боєприпасів – завдяки влучності наших бійців, які за останні два тижні знищили декілька складів на окупованій території. Один із них днями палав у Кадіївці", – прокоментував Гайдай.

10:24 Росіяни під час обстрілу Харкова розбомбили університетську будівлю. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. "Близько 1-ої години росіяни завдали удару в Основ’янському районі, влучили по відкритій території. У Новобаварському – в адмінбудівлю, зруйновано частину приміщення. У Київському районі через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу, що на фото", – повідомив голова адміністрації. Синєгубов на розкрив назви розгромленого вишу. З його слів, упродовж доби росіяни окупанти обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони області. Горіли житлові будинки, відкриті території, поле з пшеницею.

10:09 Під час боїв за Лисичанськ загинув командир батальйону "Волат" полку імені Кастуся Калиновського Іван із позивним "Брест". "Із перших днів війни стояв у обороні України від російської агресії і був біля витоків формування полку імені Калиновського. Ми знали його як мужню, рішучу та самовіддану людину, готову на все заради кожного бійця. «Брест» мав винятковий авторитет серед вояків полку. Крім того, він був відданим сином білоруської землі і вірив у майбутнє вільної Білорусі. Це дуже велика та болісна втрата для нас", – ідеться у повідомленні полку. Командир "Волату" загинув 26 червня при обороні Лисичанська. Воїни відбили танкові атаки та спроби противника зайти в місто, але після другої хвилі наступу були змушені відступати. Перед відходом білоруський легіон направив на супротивника українську артилерію. Після бою кілька військовиків вважалися зниклими. 5 липня отримано підтвердження, що "Брест" загинув.

09:50 Міністерство оборони США підсумувало, яку саме військову допомогу надано Україні із серпня 2021 року:

• Понад 1400 зенітних систем Stinger;

• Понад 6500 протиброньових систем Javelin;

• Понад 20 000 інших систем протиозброєння;

• Понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;

• 126 155-мм гаубиць і до 410 000 155-мм артилерійських снарядів;

• 36 000 артилерійських снарядів калібру 105 мм;

• 126 тактичних машин для буксирування 155-мм гаубиць;

• 19 тактичних транспортних засобів для відновлення обладнання;

• Вісім високомобільних артилерійських ракетних систем і боєприпасів;

• Дві національні вдосконалені зенітно-ракетні системи (NASAMS);

• 20 вертольотів Мі-17;

• Сотні броньованих багатоцільових колісних машин високої мобільності;

• 200 бронетранспортерів M113;

• Понад 10 тис. гранатометів і стрілецької зброї;

• Понад 59 000 000 боєприпасів до стрілецької зброї;

• 75 000 комплектів бронежилетів і шоломів;

• 121 Тактичний безпілотний авіаційний комплекс «Привид Фенікс»;

• Ракетні системи з лазерним наведенням;

• Дрони Пума;

• Безпілотні кораблі берегової оборони;

• 26 протиартилерійських РЛС;

• Чотири протимінометні радари;

• Чотири радари повітряного спостереження;

• Дві гарпунні системи берегової оборони;

• 18 прибережних та річкових патрульних катерів;

• Протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

• C-4 вибухові речовини та підривне обладнання для ліквідації перешкод;

• Тактичні захищені системи зв'язку;

• Тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;

• Послуги комерційних супутникових зображень;

• Захисне спорядження для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

• Хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання;

• Медичні засоби, включаючи аптечки;

• Обладнання радіоелектронних перешкод;

• Польове обладнання та запасні частини;

• Фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

З початку каденції адміністрації Байдена Сполучені Штати виділили на безпекову допомогу Україні близько 7,6 мільярдів доларів США, включаючи приблизно 6,9 мільярдів доларів з початку неспровокованого вторгнення Росії 24 лютого.

09:47 Росія заблокувала експорт казахстанської нафти через свої порти після нової серії заяв президента Касим-Жомарта Токаєва, який запропонував допомогти Європі впоратися з енергокризою, викликаною скороченням постачання вуглеводнів із Росії. Вчора Приморський районний суд Новоросійська призупинив діяльність морського терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму, через який на експорт щодня йшло понад 1,2 млн. барелів нафти з Казахстану. Найбільшими покупцями нафти з Казахстану минулого року були Італія (17,9 млн. тон), Нідерланди (8,2 млн. тон) та Франція (4,5 млн. тон).

09:21 Перша ротація українських військовослужбовців прибула у Велику Британію і незабаром приступить до військових навчань, повідомив міністр оборони королівства Бен Уоллес. Ці українські військові пройдуть курси, засновані на британській базовій військовій підготовці, що включає навчання володінню зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та навчання законам збройних конфліктів. Кожен курс триватиме кілька тижнів, планується охопити ним до 10 тис. нових українських новобранців.

09:09 Згідно з оцінками Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по нині орієнтовно становили:

особового складу – близько 36 500 (+150) осіб, танків – 1600 (+6) од., бойових броньованих машин – 3789 (+17) од., артилерійських систем – 812 (+6) од., РСЗВ – 247 (+0) од., засобів ППО – 107 (+2) од., літаків – 217 (+0) од., гелікоптерів – 187 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 664 (+4) од., автомобільної техніки – 2648 (+14) од., кораблів /катерів – 15 (+0) од., спеціальної техніки – 65 (+0) од., крилатих ракет – 153 (+9) од. Найбільших втрат ворогу минулої доби на Слов'янському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Зі всієї наявної в РФ техніки за час війни знищено :

46,8% танків (з них 0,8% за минулий тиждень),

21,8% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

44,1% автомобільної техніки (з них 0,8% за минулий тиждень),

26,4% артилерійських систем (з них 0,7% за минулий тиждень),

22,2% РСЗВ (з них 0,1% за минулий тиждень),

17,4% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

21,0% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

08:54 Росіяни вночі обстріляли село Шестірня, що лежить 30 км на південь від Кривого Рогу, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Пошкоджено кілька житлових будинків, але постраждалих немає.

08:30 Традиційний щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Росія, ймовірно, продовжує консолідувати свій контроль над Лисичанськом і Луганською областю. На півночі вона кинула на Ізюмський напрямок більшість наявних підрозділів Східної та Західної груп військ.

• Протягом останнього тижня російські війська, ймовірно, просунулися ще на 5 км по головній дорозі E40 від Ізюма, стикаючись із надзвичайно рішучим опором України.

• Російські сили зі Східної та Західної груп збройних сил зараз, ймовірно, знаходяться приблизно в 16 км на північ від Слов’янська. Оскільки місту також загрожує Центральна та Південна групи військ, існує реальна можливість, що бій за Слов’янськ стане наступним ключовим змаганням у боротьбі за Донбас.

08:15 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ:

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника на території республіки білорусь не виявлено. На Сіверському напрямку агресор обстрілював позиції наших військ в районах населених пунктів Залізний Міст, Шалигине та Есмань. Вдосконалює інженерне обладнання передових позицій в прикордонних районах. На Харківському напрямку ворог веде оборонні дії. Зафіксовано обстріли із вертольотів, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Слатине, Мала Данилівка, Черкаські Тишки, Веселе, Кутузівка, Мосьпанове, Гусарівка, Чепіль та Нова Миколаївка. Російські окупанти дистанційно мінували місцевість неподалік Шестакового та Перемоги. На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Здійснив обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Краснопілля та Богородичного. Наші захисники відбили ворожий штурм та відкинули окупантів назад в районі населеного пункту Долина. Противник веде штурмові дії поблизу Мазанівки, бої тривають. На Краматорському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Сіверська та Григорівки. Українські воїни завдали ворогу значних втрат під час його спроби наступу в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка та Григорівка. Окупанти відійшли. На Бахмутському напрямку противник обстрілював наші позиції із артилерії різних калібрів поблизу Берестового, Білогорівки, Травневого, Шумів і Нью-Йорка. Завдав авіаудару в районі Вуглегірської ТЕС. За підтримки артилерії вів штурмові дії у районі населеного пункту Новолуганське, успіху не мав, відійшов. Наші воїни зупинили ворожий наступ в районі Спірного та відбили атаку неподалік Вершини. Завдали окупантам втрат та відкинули назад. Противник намагається провести перегрупування. Загарбники наступають в районі Луганського, бойові дії тривають. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках по лінії зіткнення тривають обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдавав авіаційних ударів неподалік Авдіївки. На Південнобузькому напрямку ворожа артилерія вела обстріли в районах населених пунктів Трудолюбівка, Князівка, Миколаївка, Тополине, Кобзарці, Благодатне, Шевченкове, Лупареве. Російські окупанти продовжують завдавати ракетних ударів по об’єктах у Миколаївській області. Залишається подальша загроза таких дій. У готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України утримує в морі чотири носії високоточної зброї. Спробу наступу загарбників в напрямку Лозового українські воїни жорстко придушили. Ворог продовжує заходи з поповнення втрат. Українська ударна авіація продовжує атакувати ворога на кількох стратегічних напрямках. Так, минулої доби бомбардувальники та штурмовики Повітряних Сил Збройних Сил України знищили два польових склади боєприпасів, два взводних опорних пункти російських окупантів та понад 10 одиниць ворожої техніки. Втрати у живій силі уточнюються.

08:06 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев повторив початкові цілі президента Росії Путіна щодо операцій в Україні, суґеруючи, що Кремль зберігає максималістські цілі, включаючи зміну режиму та територіальне розширення далеко за межі Донбасу.

• Російські війська продовжували наступальні дії на північний захід і схід від Слов'янська.

• Російські війська намагаються просунутися на захід від району Лисичанська в напрямку Сіверська.

• Російські війська, ймовірно, намагаються отримати доступ до сільських доріг на південний схід від Бахмута, щоб наступати на місто з півдня.

• Українські сили здійснили обмежений контрудар на південний захід від Донецька.

• Російські війська продовжували обмежені та безуспішні штурми на півночі Харківської області.

• Російська влада проводить посилені заходи з призову на окупованих територіях, щоб компенсувати постійні втрати живої сили

• Російська влада продовжує консолідувати адміністративний контроль над окупованими територіями України, щоб створити умови для прямого приєднання цих територій до Російської Федерації.