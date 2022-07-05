Логістичний центр Івано-Франківська безкоштовно доставляє посилки у прифронтові зони.

 

Нещодавно в Івано-Франківську, подібно до Тернополя, почав діяти логістичний центр, із якого кожен може безкоштовно відправити посилку у прифронтові зони України.

 

Всі, хто хоче передати посилки з Прикарпаття, можуть приносити їх у приміщення Спілки волонтерів за адресою: вул. Михайла Грушевського, 21 (вхід посередині).

 

Приймальний пункт працює щодня з 10:00 до 18:00.

 

 

Передати можна не більше п’яти ящиків (до 100 кг). З продуктів – лише ті, які не псуються.

 

Докладнішу інформацію можна отримати за номером телефону: 096 871 53 64.

 

Першу партію посилок, яку відправили зі спільного логістичного центру Івано-Франківської міської ради та Спілки волонтерів Прикарпаття, доставили на Запоріжжя. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Руслан Марцінків. "Всі отримали свої посилки", — відзвітував очільник міста.

 

Також він повідомив, що наступну партію вантажу зі спільного логістичного центру відправлять на Донеччину і Луганщину.

05.07.2022

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