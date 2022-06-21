У Галичині створюють логістичні центри з доставки посилок на передову.

В Івано-Франківську й Тернополі можна безкоштовно передати посилки військовим на фронт.

У Тернополі на базі управління соціальної політики запрацював центр «Допомоги армії від Тернополя», метою якого є налагодження процесу безкоштовної доставки вантажів з міста у місця дислокації військовослужбовців на передовій. У рамках роботи центру можна безкоштовно передати посилку для воїнів на фронт.

19 червня перші вантажі уже поїхали з Тернополя одразу за декількома напрямками – це Харківська, Донецька та Запорізька області. "Ми отримали десятки звернень від водіїв, які зголосилися доставити посилки нашим захисникам, а ми, в свою чергу, забезпечили їх паливно-мастильними матеріалами і вирішили усі організаційні питання, – розповів міський голова Тернополя Сергій Надал. – Тернополяни та гості нашої громади, які бажають передати посилку своїм рідним чи готують передачу для військових, можуть приносити їх на вул. Миколи Лисенка, 8-А у п’ятницю та суботу».

По додаткову інформацію волонтери просять звертатися за телефоном +38 (067) 009 15 40.

Водії-волонтери, які мають вантажні мікроавтобуси чи інший транспорт для перевезення вантажу і готові долучитися до цієї благодійної ініціативи, можуть також телефонувати на вказаний номер.

В Івано-Франківську під час останнього ефіру на “РАІ” міський голова Руслан Марцінків повідомив, що передавати посилки рідним на війну у Франківську стане простіше.

“Розпочнемо хорошу ініціативу, – розповів мер. – Багато рідних, знайомих передають посилки, але не завжди є ким передати. Ми зі Спілкою волонтерів хочемо запровадити логістичний центр – коли людина приносить свою посилку, пише телефон і адресу. Хороша справа, бо не кожен може передати посилку. Це дуже важливо, оскільки людина переживає, чи дійде вона до адресата. Частково цю роботу вже проводить Спілка волонтерів, зараз зробимо більш організовано”.

За словами Марцінківа, все буде сплановано – наприклад, одного тижня будуть закривати харківський, донецький і луганський напрямки, а наступного – запорізький і миколаївський. Так людина буде знати, що вона приносить посилку і протягом певного періоду часу її доставлять до військових.