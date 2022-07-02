Данія долучилася до оборонного партнерства з Євроунією.

Досі Копенгаґен не брав участі у формуванні й реалізації оборонної політики ЄУ.

 

 

Данія приєдналася до оборонного партнерства з Європейською Унією. Раніше вона брала участь лише у цивільних, але не військових місіях ЄУ. Як повідомив інформаційний портал Finanzen.net, тепер, після трьох десятиліть спеціяльного регулювання, Данія може брати участь у спільній політиці оборони та безпеки в Євроунії, а данська армія братиме участь у військових місіях ЄУ.

 

Відносини Данії та Євроунії з 1993 року регулювалися унікальною для спільноти особливою угодою, за якою Данія зобов'язалася співпрацювати з рештою країн ЄУ винятково в цивільній сфері і залишала за собою та своєю армією право не брати участі в унійній оборонній політиці. Проте військове вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року змусило данців, як і багато інших європейських націй, переглянути свої позиції у сфері оборони у бік більшої мілітаризації, нарощення військових бюджетів та тіснішої співпраці з країнами-союзниками.

 

Першого червня у Данії пройшов загальнонаціональний референдум про відміну особливої ​​угоди. За таке рішення проголосувало 66,9% громадян країни.

 

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен (Mette Frederiksen) після референдуму заявила, що зараз, коли Європа виборює свою безпеку, її країнам необхідно згуртуватися. «Ми посилаємо Путіну чіткий сигнал. Ми показуємо, що коли Путін нападає на вільну країну і загрожує стабільності в Європі, решта країн гуртується», – наголосила вона.

 

Півтора тижня тому міністр закордонних справ Єппе Кофод (Jeppe Kofod) підписав на церемонії в Люксембурзі листа, в якому офіційно оголосив, що країна скасує так зване «оборонне застереження» з Євроунією з першого липня. Відтак нові правила набули чинності.

02.07.2022

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