Українці за кордоном – де шукати інформацію тим, хто виїхав?

Війна перекреслює усі плани та мрії, позбавляє упевненості в майбутньому. Для українців, які з початком повномасштабних бойових дій були змушені виїхати за кордон, понад сто днів тому розпочалася історія змін, які ніхто не планував… Нашвидкуруч спаковані валізи (або й узагалі без речей, зате із найціннішим – дитячою долонькою в руці та переноскою із кішкою чи собакою), перетин кордону, відчуття розгубленості та питання: «Як жити далі?».

Як облаштувати життя з нуля у новій, малознайомій країні: де шукати житло та роботу, куди звертатися за медичною допомогою; як оформити документи, підшукати для дітей школу чи садок? А ще ж так хотілося б навіть там, на чужині, знайти українську громаду для спілкування та дружньої підтримки – от тільки де її шукати?.. Ці та багато інших запитань виникають у наших співвітчизників після вимушеного переїзду за кордон. Допомога українцям під час війни може бути різною – зокрема, й інформаційною. Для тих наших земляків, котрі, рятуючись від війни, виїхали за кордон, волонтери українського простору добра Goodacity створили вебсайт https://ukraine.goodacity.org/.

«Для того, аби допомогти вимушеним переселенцям із України адаптуватися до нового життя за кордоном, ми зібрали та структурували корисну інформацію по п’ятнадцяти країнах Європи, куди їдуть біженці з України – Польщі, Латвії, Литві, Німеччині, Чехії, Італії та Іспанії, – розповідають волонтери Goodacity. – Щоб повноцінно налагодити побут, людям насамперед потрібна інформація про житло, роботу, освітні можливості для школярів та студентів, соціальну допомогу та допомогу для домашніх улюбленців… Аби людина не розгубилася у різноманітті інформації, ми структурували її не лише по країнах, а й по категоріях: «Житло», «Робота», «Медична допомога», «Освіта та мова», «Транспорт» тощо – шукати потрібну категорію легко та зручно!

Шукайте інформацію, яка стане Вам у нагоді, поширюйте посилання на наш сайт, аби його побачили якомога більше людей. Взаємодопомога – один з найцінніших ресурсів українців у цей непростий час. Ми уже не раз доводили, що взаємодопомога в скрутні часи допомагає нам подолати будь-яке лихо. Дуже часто нам пишуть українці з-за кордону, які хочуть поділитися корисною інформацією з усіма співвітчизниками. Тож, якщо ви маєте інформацію для допомоги українцям за кордоном, напишіть нам, скориставшись формою на сайті. Нам дуже хочеться, аби на запитання: "Як ви?" усі українці, де б вони зараз не були, могли відповісти: "У нас все добре!" І ми віримо, що незабаром так і буде!»