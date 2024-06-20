Польща скасовує виплати українським біженцям.

Управління верховного комісара ООН прогнозує, що до кінця року кількість українських біженців у країні сягне 1,1 млн.

Влада Польщі внесла поправки до спеціального закону про допомогу громадянам України, ухваленого Сеймом РП після вторгнення Росії в Україну. Вони набудуть чинності з першого липня. Про це повідомило Polskie Radio 24. Згідно зі змінами, буде скасовано одноразову допомогу для біженців у розмірі 300 злотих на проживання та основні витрати, а також пільгу для громадян Польщі, які розміщували у своїх будинках українців, у 40 злотих.

Голова Перемишльського відділення Асоціації українців у Польщі Ігор Горьков сказав у коментарі для Polskie Radio 24, що майбутнє українських біженців у Польщі «виглядає дуже невизначеним». За його словами, до Перемишля щодня продовжують приїжджати від двох до п’яти тисяч українців із Харківської, Одеської та Сумської областей.

Як подає Polskie Radio 24, влада Польщі ухвалила рішення про скасування допомоги через «труднощі зі забезпеченням надійності системи». За твердженням представників влади, дедалі більше заявок на пільгу подають громадяни України, які розміщують у Польщі своїх родичів.

Спеціальний закон про допомогу українцям у Польщі ухвалили 12 березня 2022 року. За даними на травень цього року в Польщі проживає трохи більш ніж 950 тисяч українських біженців. Управління верховного комісара ООН прогнозує, що до кінця нинішнього року їхня кількість сягне 1,1 млн.