Чехія запускає пілотний проєкт повернення біженців до України.

Йдеться про фінансування дороги тим українцям, які вирішать добровільно повернутися на батьківщину.

Міністерство внутрішніх справ Чехії запустило пілотний проєкт добровільного повернення українських біженців на батьківщину. Про це повідомляє радіостанція Radio Prague International. Зазначається, що міністерство сплатить автобусні квитки для 400 осіб та забезпечить перевезення машинами швидкої допомоги 30 пацієнтів.

Концепція добровільного повернення була схвалена урядом у середині травня. Уточнюється, що на реалізацію проєкту було виділено 5,5 млн чеських крон (приблизно 240 тис. доларів). Як йдеться у публікації, біженці зможуть скористатися правом на повернення лише один раз. Проєкт триватиме з червня до листопада 2024 року.

Як розповіла директорка Асоціації інтеґрації та міґрації Маґда Фальтова (Magda Faltová), послугами проєкту із повернення скористається лише невелика частина біженців. За її словами, здебільшого це будуть ті люди, які не мають коштів або мають проблеми зі здоров'ям. За квітневими даними МВС республіки, в Чехії мешкало близько 339 тисяч українців, які отримали тимчасовий захист.

Нагадаємо, що в середині квітня український Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення мобілізації. Після цього влада України запровадила заборону на видачу внутрішніх та закордонних паспортів військовозобов'язаним українцям, які перебувають за межами країни. З 23 квітня було припинено всі консульські дії щодо українців призовного віку.